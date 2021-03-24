Назначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов поздравил нового пресс-секретаря Шавката Мирзиёева. Им стал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов.В своей публикации Алламжонов характеризовал нового главу пресс-службы, как одного из самых опытных и зрелых людей, понимающих требования международных организаций. До нынешнего назначения Шерзод Асадов в течение года занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Узбекистана.Ранее он работал Чрезвычайным и Полномочным Послом республики в Австрии, также был Постоянным представителем Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях в Вене.В середине января 2020 года дипломат стал главой Экономико-экологического комитета Постоянного совета ОБСЕ.Напомним, в 2017 году пресс-службу президента возглавлял Асаджон Ходжаев, который сейчас руководит работой Агентства информации и массовых коммуникаций, затем его сменил Комил Алламжонов, который ныне занимает пост председателя попечительского совета Фонда масс-медиа Узбекистана. До настоящего момента должность была вакантной.
О назначении сообщил Комил Алламжонов. По его словам, Шерзод Асадов — как никто другой понимает ценность свободы слова.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов поздравил нового пресс-секретаря Шавката Мирзиёева. Им стал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов.
В своей публикации Алламжонов характеризовал нового главу пресс-службы, как одного из самых опытных и зрелых людей, понимающих требования международных организаций.
"В свое время при его непосредственном содействии мы реализовали множество проектов, наладив тесное сотрудничество с ОБСЕ и организациями по свободе слова многих европейских стран. Я считаю, что это назначение служит только на пользу".
Комил Алламжонов
Председатель попечительского совета Фонда масс-медиа Узбекистана.
До нынешнего назначения Шерзод Асадов в течение года занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Узбекистана.
Ранее он работал Чрезвычайным и Полномочным Послом республики в Австрии, также был Постоянным представителем Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях в Вене.
В середине января 2020 года дипломат стал главой Экономико-экологического комитета Постоянного совета ОБСЕ.
Напомним, в 2017 году пресс-службу президента возглавлял Асаджон Ходжаев, который сейчас руководит работой Агентства информации и массовых коммуникаций, затем его сменил Комил Алламжонов, который ныне занимает пост председателя попечительского совета Фонда масс-медиа Узбекистана. До настоящего момента должность была вакантной.