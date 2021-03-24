https://uz.sputniknews.ru/20210324/naznachen-novyy-press-sekretar-prezidenta-uzbekistana-17939775.html

Назначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана

Назначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов поздравил нового пресс-секретаря Шавката Мирзиёева. Им стал заместитель министра

2021-03-24T18:47+0500

2021-03-24T18:47+0500

2021-03-24T18:47+0500

пресс-служба президента

назначение

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Бывший пресс-секретарь президента Комил Алламжонов поздравил нового пресс-секретаря Шавката Мирзиёева. Им стал заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов.В своей публикации Алламжонов характеризовал нового главу пресс-службы, как одного из самых опытных и зрелых людей, понимающих требования международных организаций. До нынешнего назначения Шерзод Асадов в течение года занимал должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Узбекистана.Ранее он работал Чрезвычайным и Полномочным Послом республики в Австрии, также был Постоянным представителем Узбекистана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и других международных организациях в Вене.В середине января 2020 года дипломат стал главой Экономико-экологического комитета Постоянного совета ОБСЕ.Напомним, в 2017 году пресс-службу президента возглавлял Асаджон Ходжаев, который сейчас руководит работой Агентства информации и массовых коммуникаций, затем его сменил Комил Алламжонов, который ныне занимает пост председателя попечительского совета Фонда масс-медиа Узбекистана. До настоящего момента должность была вакантной.

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пресс-служба президента, назначение