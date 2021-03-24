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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210324/novye-ogranicheniya-v-uzbekistane-na-massovykh-meropriyatiyakh-17920918.html
Новые ограничения в Узбекистане на массовых мероприятиях
Новые ограничения в Узбекистане на массовых мероприятиях
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане снова вводится ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты, информируют в Минздраве.
2021-03-24T07:38+0500
2021-03-24T09:14+0500
общество
пандемия
коронавирус
мероприятие
карантин
концерт
узбекистан
свадьба
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане снова вводится ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты, информируют в Минздраве.Также организаторам театральных действ, кино и концертов даны указания по обеспечению ношения масок зрителями и персоналом, ограничению числа зрителей до 50%, соблюдению дистанции, измерению температуры каждого посетителя.Более того, полностью приостанавливается работа торговых пунктов везде, где проводятся данные программы.Чтобы повысить осведомленность посетителей всех мероприятий, проходящих в Узбекистане, на билетах должна быть подпись: "Посещайте только в том случае, если вы здоровы".Напомним, в Узбекистане разрешили с 28 января проводить концертно-зрелищные мероприятия. За последние несколько месяцев прошло много концертов, запланировано еще больше.
/20210129/Uzbekskiy-shou-biznes-ozhivaet-Yulduz-Usmanova-dast-pervyy-kontsert-posle-pandemii-15895616.html
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пандемия, коронавирус, мероприятие, карантин, концерт, узбекистан, свадьба, узбекистан

Новые ограничения в Узбекистане на массовых мероприятиях

07:38 24.03.2021 (обновлено: 09:14 24.03.2021)
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© AP Photo / Bernat ArmangueТеатр, иллюстративное фото
Театр, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
Организаторам театральных действ, кино и концертов даны строгие указания по обеспечению санитарно-гигиенических правил.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане снова вводится ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты, информируют в Минздраве.

"С 1 апреля вводятся новые карантинные правила при проведении свадеб, похорон и других семейных торжеств. Число участников данных мероприятий ограничивается до 100 человек", — говорится в сообщении.

Также организаторам театральных действ, кино и концертов даны указания по обеспечению ношения масок зрителями и персоналом, ограничению числа зрителей до 50%, соблюдению дистанции, измерению температуры каждого посетителя.
Более того, полностью приостанавливается работа торговых пунктов везде, где проводятся данные программы.
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Чтобы повысить осведомленность посетителей всех мероприятий, проходящих в Узбекистане, на билетах должна быть подпись: "Посещайте только в том случае, если вы здоровы".
Напомним, в Узбекистане разрешили с 28 января проводить концертно-зрелищные мероприятия. За последние несколько месяцев прошло много концертов, запланировано еще больше.
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