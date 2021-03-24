https://uz.sputniknews.ru/20210324/novye-ogranicheniya-v-uzbekistane-na-massovykh-meropriyatiyakh-17920918.html

Новые ограничения в Узбекистане на массовых мероприятиях

Новые ограничения в Узбекистане на массовых мероприятиях

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане снова вводится ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты, информируют в Минздраве.

2021-03-24T07:38+0500

2021-03-24T07:38+0500

2021-03-24T09:14+0500

общество

пандемия

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Узбекистане снова вводится ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты, информируют в Минздраве.Также организаторам театральных действ, кино и концертов даны указания по обеспечению ношения масок зрителями и персоналом, ограничению числа зрителей до 50%, соблюдению дистанции, измерению температуры каждого посетителя.Более того, полностью приостанавливается работа торговых пунктов везде, где проводятся данные программы.Чтобы повысить осведомленность посетителей всех мероприятий, проходящих в Узбекистане, на билетах должна быть подпись: "Посещайте только в том случае, если вы здоровы".Напомним, в Узбекистане разрешили с 28 января проводить концертно-зрелищные мероприятия. За последние несколько месяцев прошло много концертов, запланировано еще больше.

/20210129/Uzbekskiy-shou-biznes-ozhivaet-Yulduz-Usmanova-dast-pervyy-kontsert-posle-pandemii-15895616.html

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пандемия, коронавирус, мероприятие, карантин, концерт, узбекистан, свадьба, узбекистан