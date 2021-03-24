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https://uz.sputniknews.ru/20210324/pavel-durov-nashel-dengi-dlya-telegram---chto-teper-17924437.html
Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь
Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на своем канале.
2021-03-24T11:27+0500
2021-03-24T11:41+0500
в мире
павел дуров
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на своем канале.Покупателями конвертируемых облигаций Telegram стали два инвестфонда из ОАЭ.По мнению самого Дурова, эти деньги помогут компании продолжать глобальный рост, сохраняя свои ценности и независимость.Напомним, на днях вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse.Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.
/20210319/konkurent-clubhouse-v-telegram-stali-dostupny-golosovye-chaty-17857618.html
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павел дуров, telegram, telegram

Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь

11:27 24.03.2021 (обновлено: 11:41 24.03.2021)
2013
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pawel Walerjewitsch DurowПавел Дуров
Павел Дуров - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pawel Walerjewitsch Durow
Покупателями конвертируемых облигаций Telegram стали два инвестфонда из ОАЭ. Что сказал сам Дуров?
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на своем канале.

"Еще одна хорошая новость: я рад сообщить, что Telegram собрал более миллиарда долларов, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира", — рассказал он.

Покупателями конвертируемых облигаций Telegram стали два инвестфонда из ОАЭ.
По мнению самого Дурова, эти деньги помогут компании продолжать глобальный рост, сохраняя свои ценности и независимость.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
В мире
Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты
19 марта, 19:24
1992
Напомним, на днях вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse.
Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.
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