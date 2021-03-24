Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210324/pavel-durov-nashel-dengi-dlya-telegram---chto-teper-17924437.html
Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь
Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на своем канале.
2021-03-24T11:27+0500
2021-03-24T11:27+0500
2021-03-24T11:41+0500
в мире
павел дуров
telegram
telegram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/623/29/6232956_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ef57f94f2e3291d04c7d549d3d4becd7.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на своем канале.Покупателями конвертируемых облигаций Telegram стали два инвестфонда из ОАЭ.По мнению самого Дурова, эти деньги помогут компании продолжать глобальный рост, сохраняя свои ценности и независимость.Напомним, на днях вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse.Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.
/20210319/konkurent-clubhouse-v-telegram-stali-dostupny-golosovye-chaty-17857618.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/623/29/6232956_39:0:939:675_1920x0_80_0_0_c50692e2d84fc75f1be1d80bd5cb4a79.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
павел дуров, telegram, telegram
Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь 11:27 24.03.2021 (обновлено: 11:41 24.03.2021)
Покупателями конвертируемых облигаций Telegram стали два инвестфонда из ОАЭ. Что сказал сам Дуров?
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik.
Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на
своем канале
.
"Еще одна хорошая новость: я рад сообщить, что Telegram собрал более миллиарда долларов, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее осведомленных инвесторов со всего мира", — рассказал он.
Покупателями конвертируемых облигаций Telegram стали два инвестфонда из ОАЭ.
По мнению самого Дурова, эти деньги помогут компании продолжать глобальный рост, сохраняя свои ценности и независимость.
Напомним, на днях вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse.
Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.