https://uz.sputniknews.ru/20210324/pavel-durov-nashel-dengi-dlya-telegram---chto-teper-17924437.html

Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь

Павел Дуров нашел деньги для Telegram - что теперь

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на своем канале.

2021-03-24T11:27+0500

2021-03-24T11:27+0500

2021-03-24T11:41+0500

в мире

павел дуров

telegram

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/623/29/6232956_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ef57f94f2e3291d04c7d549d3d4becd7.jpg

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Павел Дуров нашел средства для Telegram, об этом он сообщил на своем канале.Покупателями конвертируемых облигаций Telegram стали два инвестфонда из ОАЭ.По мнению самого Дурова, эти деньги помогут компании продолжать глобальный рост, сохраняя свои ценности и независимость.Напомним, на днях вышло обновление мессенджера Telegram с голосовыми чатами в стиле Clubhouse.Теперь пользователям приложения доступна функция записи голосового чата.

/20210319/konkurent-clubhouse-v-telegram-stali-dostupny-golosovye-chaty-17857618.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

павел дуров, telegram, telegram