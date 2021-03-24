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https://uz.sputniknews.ru/20210324/peskov-rasskazal-o-samochuvstvii-putina-posle-privivki-17943110.html
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от COVID-19.
2021-03-24T20:44+0500
2021-03-24T20:47+0500
россия
вакцинация
дмитрий песков
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от COVID-19.По словам Пескова, Путину во вторник сделали первый укол двухфазной российской вакцины, пишет РИА Новости. Второй поставят "недельки через три", отметил он.Президент чувствует себя хорошо, добавил его пресс-секретарь.Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.Как отметил Песков, все три российских препарата — "абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны". Представитель Кремля также выразил надежду, что вакцинация президента станет примером для жителей страны.
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вакцинация, дмитрий песков, владимир путин

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

20:44 24.03.2021 (обновлено: 20:47 24.03.2021)
2515
© Sputnik / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Российский лидер вакцинировался во вторник, причем не на камеру, как многие другие политики. Какой именно препарат выбрал глава государства — знают только он сам и его врач, заявил представитель Кремля.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от COVID-19.
По словам Пескова, Путину во вторник сделали первый укол двухфазной российской вакцины, пишет РИА Новости. Второй поставят "недельки через три", отметил он.
Президент чувствует себя хорошо, добавил его пресс-секретарь.
Какой именно препарат выбрал глава государства — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак" — озвучено не будет.
Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.
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Как отметил Песков, все три российских препарата — "абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны".
Представитель Кремля также выразил надежду, что вакцинация президента станет примером для жителей страны.
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