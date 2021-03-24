Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от COVID-19.По словам Пескова, Путину во вторник сделали первый укол двухфазной российской вакцины, пишет РИА Новости. Второй поставят "недельки через три", отметил он.Президент чувствует себя хорошо, добавил его пресс-секретарь.Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.Как отметил Песков, все три российских препарата — "абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны". Представитель Кремля также выразил надежду, что вакцинация президента станет примером для жителей страны.
Российский лидер вакцинировался во вторник, причем не на камеру, как многие другие политики. Какой именно препарат выбрал глава государства — знают только он сам и его врач, заявил представитель Кремля.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от COVID-19.
По словам Пескова, Путину во вторник сделали первый укол двухфазной российской вакцины, пишет РИА Новости. Второй поставят "недельки через три", отметил он.
Президент чувствует себя хорошо, добавил его пресс-секретарь.
Какой именно препарат выбрал глава государства — "Спутник V", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак" — озвучено не будет.
Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.