https://uz.sputniknews.ru/20210324/peskov-rasskazal-o-samochuvstvii-putina-posle-privivki-17943110.html

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от COVID-19.

2021-03-24T20:44+0500

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россия

вакцинация

дмитрий песков

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о самочувствии Владимира Путина после прививки от COVID-19.По словам Пескова, Путину во вторник сделали первый укол двухфазной российской вакцины, пишет РИА Новости. Второй поставят "недельки через три", отметил он.Президент чувствует себя хорошо, добавил его пресс-секретарь.Для вакцинации людей старше 60 лет (Путину 68) одобрены только "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Второй укол "Спутника V" положено делать через три недели, а "ЭпиВакКороны" — через две-три.Как отметил Песков, все три российских препарата — "абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны". Представитель Кремля также выразил надежду, что вакцинация президента станет примером для жителей страны.

/20210322/putin-poblagodaril-sozdateley-sputnika-v-17890890.html

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вакцинация, дмитрий песков, владимир путин