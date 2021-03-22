https://uz.sputniknews.ru/20210322/putin-poblagodaril-sozdateley-sputnika-v-17890890.html

Путин поблагодарил создателей "Спутника V"

Путин поблагодарил создателей "Спутника V"

На сегодня препарат зарегистрирован в 54 странах по всему миру, общее население которых превышает 1,4 миллиарда человек. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T20:05+0500

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политика

вакцина "спутник v"

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил разработчиков вакцины "Спутник V" от COVID-19, пишет РИА Новости.По словам президента, этот препарат позволяет решать вопросы не только в здравоохранении, но также в экономике и социальной сфере. О такой взаимосвязанности никто не мог помыслить, отметил глава государства на совещании с производителями российских вакцин от коронавируса."Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа и работа ваших коллег в высшей степени востребована", — сказал Путин."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.На сегодня "Спутник V" зарегистрирован в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.Ранее в понедельник Путин заявил, что намерен 23 марта привиться от COVID-19. Однако каким именно препаратом — не уточнил.

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вакцина "спутник v", владимир путин