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Путин поблагодарил создателей "Спутника V"
Путин поблагодарил создателей "Спутника V"
На сегодня препарат зарегистрирован в 54 странах по всему миру, общее население которых превышает 1,4 миллиарда человек. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-22T20:05+0500
2021-03-22T20:06+0500
политика
вакцина "спутник v"
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил разработчиков вакцины "Спутник V" от COVID-19, пишет РИА Новости.По словам президента, этот препарат позволяет решать вопросы не только в здравоохранении, но также в экономике и социальной сфере. О такой взаимосвязанности никто не мог помыслить, отметил глава государства на совещании с производителями российских вакцин от коронавируса."Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа и работа ваших коллег в высшей степени востребована", — сказал Путин."Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.На сегодня "Спутник V" зарегистрирован в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.Ранее в понедельник Путин заявил, что намерен 23 марта привиться от COVID-19. Однако каким именно препаратом — не уточнил.
/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
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вакцина "спутник v", владимир путин

Путин поблагодарил создателей "Спутника V"

20:05 22.03.2021 (обновлено: 20:06 22.03.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ "Тройка"
Новый пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ Тройка - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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На сегодня препарат зарегистрирован в 54 странах по всему миру, общее население которых превышает 1,4 миллиарда человек.
ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил разработчиков вакцины "Спутник V" от COVID-19, пишет РИА Новости.
По словам президента, этот препарат позволяет решать вопросы не только в здравоохранении, но также в экономике и социальной сфере. О такой взаимосвязанности никто не мог помыслить, отметил глава государства на совещании с производителями российских вакцин от коронавируса.
"Оказалось, что это возможно, и оказалось, что ваша работа и работа ваших коллег в высшей степени востребована", — сказал Путин.
Вакцинация от коронавируса в Узбекистане - обложка инфографики - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
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12 Марта, 20:53
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"Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
На сегодня "Спутник V" зарегистрирован в 54 странах по всему миру с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек.
Ранее в понедельник Путин заявил, что намерен 23 марта привиться от COVID-19. Однако каким именно препаратом — не уточнил.
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