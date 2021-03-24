https://uz.sputniknews.ru/20210324/pri-prieme-na-rabotu-bolshe-ne-potrebuetsya-spravka-o-nesudimosti--ukaz-17927714.html

При приеме на работу больше не потребуется справка о несудимости — указ

При приеме на работу больше не потребуется справка о несудимости — указ

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент подписал указ, предусматривающий меры по сокращению бюрократических барьеров, передает информационно-правовой портал Norma.

2021-03-24T13:17+0500

2021-03-24T13:17+0500

2021-03-24T13:37+0500

общество

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законодательство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Президент подписал указ, предусматривающий меры по сокращению бюрократических барьеров, передает информационно-правовой портал Norma.В соответствии с документом, с 1 июня следующего года регистрация актов гражданского состояния, медобследование вступающих в брак и оформление биометрического паспорта для выезда за границу будет осуществляться независимо от места постоянной (временной) регистрации граждан.Кроме этого, при осуществлении нотариальных действий все сведения получаются нотариальными конторами через информационную систему "Единый электронный архив ЗАГС".Юрлица, являющиеся субъектами предпринимательства, при оплате сборов и госпошлин, установленных за пользование госуслугами, могут осуществлять оплату в наличной форме через своих представителей.В течение одного рабочего дня за счет средств внебюджетного фонда Агентства государственных услуг вернут суммы платежей, излишне уплаченные физическими и юридическими лицами при пользовании услугами через центры госуслуг, а также суммы сборов, дополнительно уплаченные за оказание госуслуг в ускоренном порядке (в случае неоказания услуг в ускоренном порядке).Также до начала следующего лета перестанут требовать сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции при аккредитации сотрудников представительств зарубежных коммерческих организаций в Узбекистане. Отменят и порядок предоставления дубликатов документов, выдаваемых путем проставления QR-кода при оказании госуслуг. Эти документы получаются в электронной форме бесплатно и в неограниченном количестве через ЕПИГУ. Вместе с тем органы ЗАГСа больше не будут сдавать отчеты в Госкомстат.Также решено прекратить запрашивать данные о субъектах предпринимательства у Агентства и центров госуслуг. С 1 июня следующего года при приеме на работу или обращении в ведомства больше не понадобятся справки о нахождении или отсутствии на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансере, о наличии или отсутствии судимости, личного жилья на имя гражданина, налоговой задолженности, о регистрации брака, отсутствии регистрации или расторжении брака и другие.Если такие документы необходимы при приеме на работу, госорганы и организации самостоятельно запрашивают их у соответствующих структур через межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство". С 1 мая 2021 года граждане смогут заполнить анкету-заявление на оформление биометрического паспорта для выезда за границу и оплату госпошлины в электронной форме.С 1 июля 2021 года учет налогоплательщиков в налоговых органах будет вестись с использованием персонального идентификационного номера физлица (ПИНФЛ).

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бюрократизм, законодательство, узбекистан