Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210324/tsb-i-ebrr-razrabotal-plan-podderzhki-zhenschinam-predprinimatelnitsam-17938278.html
ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. ЦБ Узбекистана и ЕБРР решили расширить доступ жительниц республики к финансовым услугам. Составили и план действий, рассчитанный на
2021-03-24T17:46+0500
2021-03-24T17:48+0500
экономика
женщина-предприниматель
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1c/15693327_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a9d8820d41adaf5cb9c78dce18e77e77.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. ЦБ Узбекистана и ЕБРР решили расширить доступ жительниц республики к финансовым услугам. Составили и план действий, рассчитанный на 2021–2023 годы.Планируется ️проводить краткосрочные программы делового и финансового образования для женщин, начинающих собственное дело. Разработаны меры по продвижению гендерного разнообразия в самом Центральном банке посредством обучения лидерству и разнообразию всех сотрудниц регулятора.Ранее, согласно постановлению главы государства, в Узбекистане появился Республиканский общественный женский совет.Женщинам-предпринимательницам на основании рекомендации первого замначальника районного (городского) отдела по поддержке махалли и семьи будут выделять кредиты в объеме не менее 36 млн 750 тысяч сумов (150-кратный размер БРВ) на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по основной ставке Центрального банка.
/20180922/V-Uzbekistane-na-razvitie-zhenschin-predprinimateley-vydelyat-100-mlrd-sumov-9499444.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/1c/15693327_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f973d427380a48471660b623d7ce9a71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
женщина-предприниматель, центральный банк республики узбекистан, узбекистан

ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам

17:46 24.03.2021 (обновлено: 17:48 24.03.2021)
847
© Sputnik / Дильшода РахматоваМоноцентр "Ишга мархамат"
Моноцентр Ишга мархамат - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Разработаны меры по продвижению гендерного разнообразия в самом Центральном банке посредством обучения лидерству и разнообразию всех сотрудниц регулятора.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. ЦБ Узбекистана и ЕБРР решили расширить доступ жительниц республики к финансовым услугам. Составили и план действий, рассчитанный на 2021–2023 годы.
Планируется проводить краткосрочные программы делового и финансового образования для женщин, начинающих собственное дело. Разработаны меры по продвижению гендерного разнообразия в самом Центральном банке посредством обучения лидерству и разнообразию всех сотрудниц регулятора.
Ранее, согласно постановлению главы государства, в Узбекистане появился Республиканский общественный женский совет.
Руководитель отдела сменных вирусных аналитиков Лаборатории Касперского Евгения Крылова. - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2018
Общество
В Узбекистане на развитие женщин-предпринимателей выделят 100 млрд сумов
22 сентября 2018, 14:38
193
Женщинам-предпринимательницам на основании рекомендации первого замначальника районного (городского) отдела по поддержке махалли и семьи будут выделять кредиты в объеме не менее 36 млн 750 тысяч сумов (150-кратный размер БРВ) на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по основной ставке Центрального банка.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:14“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
18:13Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
18:02В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
17:46ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
17:37Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
17:09Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев
17:08В Ташкентской области таксист напал на девушку
16:57Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования
16:50В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля
16:31В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД
16:03НАТО под прицелом: как Россия контролирует учения Альянса в Черном море
15:31Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
15:23Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
15:08Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
15:06В Узбекистане задержали фальшивого президента
15:02Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
14:31В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
14:27Матч Узбекистан — Гана обслужит судейская коллегия из Кыргызстана
14:22Что россияне покупают по ночам
14:05Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым