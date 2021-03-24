https://uz.sputniknews.ru/20210324/tsb-i-ebrr-razrabotal-plan-podderzhki-zhenschinam-predprinimatelnitsam-17938278.html

ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам

ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. ЦБ Узбекистана и ЕБРР решили расширить доступ жительниц республики к финансовым услугам. Составили и план действий, рассчитанный на

2021-03-24T17:46+0500

2021-03-24T17:46+0500

2021-03-24T17:48+0500

экономика

женщина-предприниматель

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. ЦБ Узбекистана и ЕБРР решили расширить доступ жительниц республики к финансовым услугам. Составили и план действий, рассчитанный на 2021–2023 годы.Планируется ️проводить краткосрочные программы делового и финансового образования для женщин, начинающих собственное дело. Разработаны меры по продвижению гендерного разнообразия в самом Центральном банке посредством обучения лидерству и разнообразию всех сотрудниц регулятора.Ранее, согласно постановлению главы государства, в Узбекистане появился Республиканский общественный женский совет.Женщинам-предпринимательницам на основании рекомендации первого замначальника районного (городского) отдела по поддержке махалли и семьи будут выделять кредиты в объеме не менее 36 млн 750 тысяч сумов (150-кратный размер БРВ) на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по основной ставке Центрального банка.

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женщина-предприниматель, центральный банк республики узбекистан, узбекистан