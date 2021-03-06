https://uz.sputniknews.ru/20210306/V-Uzbekistane-obrazovan-Respublikanskiy-obschestvennyy-zhenskiy-sovet--16144708.html
В Узбекистане образован Республиканский общественный женский совет
В Узбекистане образован Республиканский общественный женский совет
Женщинам, включенным в женские, молодежные и железные тетради будут выделены средства для обеспечения жильем, а также оплаты первоначального взноса по... 06.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-06T18:51+0500
2021-03-06T18:51+0500
2021-03-06T18:51+0500
кредит
женщина-предприниматель
предпринимательство
узбекистан
женщины
общество
в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16144708.jpg?56829651615038693
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Согласно постановлению главы государства, в Узбекистане появился Республиканский общественный женский совет и определены его основные задачи. Об этом информирует пресс-служба Минюста страны.Государственный целевой фонд по поддержке женщин и семьи преобразован в Государственный целевой фонд по поддержке женщин. Ежегодно из госбюджета в него будут поступать до 300 миллиардов сумов.Женщинам-предпринимательницам на основании рекомендации первого замначальника районного (городского) отдела по поддержке махалли и семьи будут выделять кредиты в объеме не менее 36 млн 750 тысяч сумов (150-кратный размер БРВ) на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по основной ставке Центрального банка.В 2021 году женщинам, включенным в "женские тетради", "молодежные тетради" и "железные тетради" будут выделены средства для обеспечения жильем, а также оплаты первоначального взноса по ипотечным кредитам и приобретения социального жилья. На эти цели в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента будут инвестированы средства:
по 10 миллиардов сумов – для обеспечения жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях;
по 5 миллиардов сумов – для обеспечения жильем совершеннолетних девушек и женщин, потерявших отца, находящихся на попечении одинокой матери, нуждающихся в жилье.
Неделю назад Мирзиёев поручил Республиканскому общественному женскому совету проводить системную работу по повышению общественно-политической активности женщин, поддержке их предпринимательства, образования и профессионального развития, содействию им в обретении достойной работы, защите их здоровья и решению жилищных вопросов.Перед хокимами и руководителями секторов поставлена задача обеспечить занятость женщин, включенных в "женскую тетрадь", в швейном деле, ремесленничестве, птицеводстве и посредством выделения посевных участков.
/20210306/Prezident-poruchil-vydelit-421-mlrd-sumov-na-obespechenie-zhilem-zhenschin-16144265.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кредит, женщина-предприниматель, предпринимательство, узбекистан, женщины, в узбекистане
В Узбекистане образован Республиканский общественный женский совет
Женщинам, включенным в женские, молодежные и железные тетради будут выделены средства для обеспечения жильем, а также оплаты первоначального взноса по ипотечным кредитам и приобретения социального жилья.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
Согласно постановлению главы государства, в Узбекистане появился Республиканский общественный женский совет и определены его основные задачи. Об этом информирует
пресс-служба Минюста страны.
Совет призван повышать эффективность работы по обеспечению качества медико-социальных услуг, оказываемых женщинам в регионах, особенно в сельской местности.
Государственный целевой фонд по поддержке женщин и семьи преобразован в Государственный целевой фонд по поддержке женщин. Ежегодно из госбюджета в него будут поступать до 300 миллиардов сумов.
Женщинам-предпринимательницам на основании рекомендации первого замначальника районного (городского) отдела по поддержке махалли и семьи будут выделять кредиты в объеме не менее 36 млн 750 тысяч сумов (150-кратный размер БРВ) на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по основной ставке Центрального банка.
В 2021 году женщинам, включенным в "женские тетради", "молодежные тетради" и "железные тетради" будут выделены средства для обеспечения жильем, а также оплаты первоначального взноса по ипотечным кредитам и приобретения социального жилья. На эти цели в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента будут инвестированы средства:
- по 10 миллиардов сумов – для обеспечения жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях;
- по 5 миллиардов сумов – для обеспечения жильем совершеннолетних девушек и женщин, потерявших отца, находящихся на попечении одинокой матери, нуждающихся в жилье.
Неделю назад Мирзиёев поручил
Республиканскому общественному женскому совету проводить системную работу по повышению общественно-политической активности женщин, поддержке их предпринимательства, образования и профессионального развития, содействию им в обретении достойной работы, защите их здоровья и решению жилищных вопросов.
Перед хокимами и руководителями секторов поставлена задача обеспечить занятость женщин, включенных в "женскую тетрадь", в швейном деле, ремесленничестве, птицеводстве и посредством выделения посевных участков.