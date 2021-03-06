https://uz.sputniknews.ru/20210306/V-Uzbekistane-obrazovan-Respublikanskiy-obschestvennyy-zhenskiy-sovet--16144708.html

В Узбекистане образован Республиканский общественный женский совет

В Узбекистане образован Республиканский общественный женский совет

Женщинам, включенным в женские, молодежные и железные тетради будут выделены средства для обеспечения жильем, а также оплаты первоначального взноса по... 06.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-06T18:51+0500

2021-03-06T18:51+0500

2021-03-06T18:51+0500

кредит

женщина-предприниматель

предпринимательство

узбекистан

женщины

общество

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Согласно постановлению главы государства, в Узбекистане появился Республиканский общественный женский совет и определены его основные задачи. Об этом информирует пресс-служба Минюста страны.Государственный целевой фонд по поддержке женщин и семьи преобразован в Государственный целевой фонд по поддержке женщин. Ежегодно из госбюджета в него будут поступать до 300 миллиардов сумов.Женщинам-предпринимательницам на основании рекомендации первого замначальника районного (городского) отдела по поддержке махалли и семьи будут выделять кредиты в объеме не менее 36 млн 750 тысяч сумов (150-кратный размер БРВ) на срок до 3 лет, включая льготный период до 6 месяцев, по основной ставке Центрального банка.В 2021 году женщинам, включенным в "женские тетради", "молодежные тетради" и "железные тетради" будут выделены средства для обеспечения жильем, а также оплаты первоначального взноса по ипотечным кредитам и приобретения социального жилья. На эти цели в бюджет Республики Каракалпакстан, местные бюджеты областей и города Ташкента будут инвестированы средства: по 10 миллиардов сумов – для обеспечения жильем женщин, проживающих в нежилых помещениях; по 5 миллиардов сумов – для обеспечения жильем совершеннолетних девушек и женщин, потерявших отца, находящихся на попечении одинокой матери, нуждающихся в жилье. Неделю назад Мирзиёев поручил Республиканскому общественному женскому совету проводить системную работу по повышению общественно-политической активности женщин, поддержке их предпринимательства, образования и профессионального развития, содействию им в обретении достойной работы, защите их здоровья и решению жилищных вопросов.Перед хокимами и руководителями секторов поставлена задача обеспечить занятость женщин, включенных в "женскую тетрадь", в швейном деле, ремесленничестве, птицеводстве и посредством выделения посевных участков.

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