Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210324/universitet-inkha-pereshel-na-onlayn-obuchenie-iz-za-koronavirusa-17921086.html
Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса
Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение "Юксалиш".
2021-03-24T08:07+0500
2021-03-24T08:07+0500
2021-03-24T09:09+0500
общество
пандемия
коронавирус
карантин
университет инха
ташкент
узбекистан
ташкент
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/475/39/4753973_0:1:3069:1727_1920x0_80_0_0_6f68d68109414eabb872024cf59c1523.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение "Юксалиш".Согласно данным, тест на COVID-19 одного из студентов второго курса оказался положительным.Напомним, с 1 апреля в Узбекистане снова вводятся новые ограничения при проведении свадеб, похорон и других семейных торжеств. Число участников данных мероприятий ограничивается до 100 человек. Организаторам театральных действ, кино и концертов даны строгие указания по обеспечению санитарно-гигиенических правил.
/20210324/novye-ogranicheniya-v-uzbekistane-na-massovykh-meropriyatiyakh-17920918.html
ташкент
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/475/39/4753973_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fa610125ca0798c71e353555722d2958.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пандемия, коронавирус, карантин, университет инха, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан
Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса 08:07 24.03.2021 (обновлено: 09:09 24.03.2021)
Тест на COVID-19 одного из студентов второго курса оказался положительным.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik.
В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение
"Юксалиш".
"С 23 марта по 6 апреля Университет Инха переходит полностью на онлайн-обучение из-за случая заболевания коронавирусом одного из студентов", — говорится в информации.
Согласно данным, тест на COVID-19 одного из студентов второго курса оказался положительным.
Напомним, с 1 апреля в Узбекистане снова вводятся новые ограничения при проведении свадеб, похорон и других семейных торжеств. Число участников данных мероприятий ограничивается до 100 человек.
Организаторам театральных действ, кино и концертов даны строгие указания по обеспечению санитарно-гигиенических правил.