https://uz.sputniknews.ru/20210324/universitet-inkha-pereshel-na-onlayn-obuchenie-iz-za-koronavirusa-17921086.html

Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса

Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение "Юксалиш".

2021-03-24T08:07+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение "Юксалиш".Согласно данным, тест на COVID-19 одного из студентов второго курса оказался положительным.Напомним, с 1 апреля в Узбекистане снова вводятся новые ограничения при проведении свадеб, похорон и других семейных торжеств. Число участников данных мероприятий ограничивается до 100 человек. Организаторам театральных действ, кино и концертов даны строгие указания по обеспечению санитарно-гигиенических правил.

/20210324/novye-ogranicheniya-v-uzbekistane-na-massovykh-meropriyatiyakh-17920918.html

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пандемия, коронавирус, карантин, университет инха, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан