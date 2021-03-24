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Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса
Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение "Юксалиш".
2021-03-24T08:07+0500
2021-03-24T09:09+0500
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университет инха
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение "Юксалиш".Согласно данным, тест на COVID-19 одного из студентов второго курса оказался положительным.Напомним, с 1 апреля в Узбекистане снова вводятся новые ограничения при проведении свадеб, похорон и других семейных торжеств. Число участников данных мероприятий ограничивается до 100 человек. Организаторам театральных действ, кино и концертов даны строгие указания по обеспечению санитарно-гигиенических правил.
/20210324/novye-ogranicheniya-v-uzbekistane-na-massovykh-meropriyatiyakh-17920918.html
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пандемия, коронавирус, карантин, университет инха, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса

08:07 24.03.2021 (обновлено: 09:09 24.03.2021)
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание Университета Инха в Ташкенте
Здание Университета Инха в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Здание Университета Инха в Ташкенте
© Sputnik / Валерий Мельников
/
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Тест на COVID-19 одного из студентов второго курса оказался положительным.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Университете Инха в Ташкенте объявили о переходе на онлайн-обучение, сообщает движение "Юксалиш".

"С 23 марта по 6 апреля Университет Инха переходит полностью на онлайн-обучение из-за случая заболевания коронавирусом одного из студентов", — говорится в информации.

Согласно данным, тест на COVID-19 одного из студентов второго курса оказался положительным.
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Напомним, с 1 апреля в Узбекистане снова вводятся новые ограничения при проведении свадеб, похорон и других семейных торжеств. Число участников данных мероприятий ограничивается до 100 человек.
Организаторам театральных действ, кино и концертов даны строгие указания по обеспечению санитарно-гигиенических правил.
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