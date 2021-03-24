https://uz.sputniknews.ru/20210324/uzbekneftegaz-nedoschitalsya-millionov-v-bukhare-i-dzhizake-17939113.html
“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Недостачу в размере превышающем одиннадцать миллионов литров горючего выявила проверка, проведенная на двух нефтебазах - в Бухаре и
2021-03-24T18:14+0500
2021-03-24T18:14+0500
2021-03-24T18:14+0500
экономика
нефтепродукты
джизак
деньги
бухара
узбекнефтегаз
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Недостачу в размере превышающем одиннадцать миллионов литров горючего выявила проверка, проведенная на двух нефтебазах - в Бухаре и Джизаке.Как сообщает “Узбекнефтегаз”, на фермерских топливно-распределительных станциях Бухарской нефтебазы недосчитались 3,1 млн литров, на Джизакской - 8 млн. Проверка также показала несоблюдение действующего законодательства в области хранения нефтепродуктов и поставке их потребителям, задолженность и необоснованные расходы.Так, нарушено законодательство, согласно которому нефтебазы обязаны поставлять нефтепродукты при 100-процентной предоплате. Это предусмотрено постановлением Кабмина №149 от 28 февраля 2018 года.Как оказалось, регулярное нарушение данного регламента привело к образованию дебиторской задолженности в Бухаре на почти 33,5 млрд сумов, в Джизаке - более чем на 35 млрд.Помимо этого, в первом случае только за период с 2009-2013 годы безнадежные долги доросли до 1,8 млрд сумов, во втором - до 14,1 млрд за 2006–2020 годы. Ряд проблем в деле по взысканию долгов вызывает и тот факт, что 32 фермерских хозяйства в Бухаре, куда поставлялась нефтяная продукция, прекратили свое существование. В Джизаке таких 239. Обратили внимание проверяющие и на денежные выплаты сотрудникам нефтебаз. В их поле зрения попали 806,9 млн сумов, которые были начислены неправильно 788 работникам в Джизаке. Среди них оказались 23 человека, которые получили в общей сложности 7,9 млн сумов премиальных выплат, несмотря на то, что были подвергнуты дисциплинарному взысканию. Кроме того, 26 уже уволенным сотрудникам здесь выписали 33,8 млн сумов в виде ежемесячной заработной платы.Результаты проверки переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки ситуации.
/20210307/Uzbekistan-gotovitsya-stat-novym-neftegazovym-gigantom--ne-bez-pomoschi-soyuznika-16145114.html
/20200303/Na-predpriyatiyakh-Karakalpakstana-i-Kashkadari-obnaruzheny-neft--13589077.html
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нефтепродукты, джизак, деньги, бухара, узбекнефтегаз
“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
Ряд нарушений выявила проверка, проведенная на двух нефтебазах страны. Среди них недостача топлива, нарушение законодательства, задолженность и необоснованные расходы. Документы переданы правоохранителям.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Недостачу в размере превышающем одиннадцать миллионов литров горючего выявила проверка, проведенная на двух нефтебазах - в Бухаре и Джизаке.
Как сообщает
“Узбекнефтегаз”, на фермерских топливно-распределительных станциях Бухарской нефтебазы недосчитались 3,1 млн литров, на Джизакской - 8 млн.
Проверка также показала несоблюдение действующего законодательства в области хранения нефтепродуктов и поставке их потребителям, задолженность и необоснованные расходы.
Так, нарушено законодательство, согласно которому нефтебазы обязаны поставлять нефтепродукты при 100-процентной предоплате. Это предусмотрено постановлением Кабмина №149 от 28 февраля 2018 года.
Как оказалось, регулярное нарушение данного регламента привело к образованию дебиторской задолженности в Бухаре на почти 33,5 млрд сумов, в Джизаке - более чем на 35 млрд.
Помимо этого, в первом случае только за период с 2009-2013 годы безнадежные долги доросли до 1,8 млрд сумов, во втором - до 14,1 млрд за 2006–2020 годы. Ряд проблем в деле по взысканию долгов вызывает и тот факт, что 32 фермерских хозяйства в Бухаре, куда поставлялась нефтяная продукция, прекратили свое существование. В Джизаке таких 239.
Обратили внимание проверяющие и на денежные выплаты сотрудникам нефтебаз. В их поле зрения попали 806,9 млн сумов, которые были начислены неправильно 788 работникам в Джизаке.
Среди них оказались 23 человека, которые получили в общей сложности 7,9 млн сумов премиальных выплат, несмотря на то, что были подвергнуты дисциплинарному взысканию. Кроме того, 26 уже уволенным сотрудникам здесь выписали 33,8 млн сумов в виде ежемесячной заработной платы.
Результаты проверки переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки ситуации.