https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-khorezmskoy-oblasti-realizuyut-investproekty-na-13-mlrd-17923176.html

В Хорезмской области реализуют инвестпроекты на $1,3 млрд

В Хорезмской области реализуют инвестпроекты на $1,3 млрд

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Хорезмской области, сообщили в

2021-03-24T11:00+0500

2021-03-24T11:00+0500

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общество

хорезмская область

президент узбекистана

инвестиции

презентация

хорезм

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Хорезмской области, сообщили в администрации президента.Всего готово 812 инвестиционных проектов. Их стоимость в совокупности составляет 1 миллиард 320 миллионов долларов. Будут трудоустроены 23 тысячи местных жителей, а товары и услуги отправятся на экспорт на сумму 65 миллионов долларов. Глава государства определил "точки роста" Хорезмской области — это текстильная, автомобильная, электротехническая и пищевая промышленность, туризм, услуги и тепличное хозяйство.Хлопково-текстильными кластерами предложены проекты, которые будут запущены в Кушкупирском, Шаватском, Янгиарыкском и Багатском районах. Также новые производства появятся в сфере автомобилестроения, в индустрии строительных материалов. В свободной экономической зоне "Хазорасп" будет организован выпуск электродвигателей, а в Хиве – производство ковров и полипропилена.Мирзиёеву рассказали, что в сельском хозяйстве началась работа по широкому внедрению лазерного нивелирования и капельного орошения. В этой связи президент поставил цель за счет этих мероприятий увеличить урожайность хлопчатника и пшеницы.Чтобы повысить урожайность рисовых полей, из Китая будут завезены сорта, соответствующие почвенно-климатическим условиям Хорезма. Кроме того, в этом году планируется вырастить на 151 тысячу тонн фруктов и овощей больше, чем в прошлом году. Будут реализованы проекты по увеличению поголовья скота, а также в сфере птицеводства и рыболовства.В ходе презентации также рассмотрены проекты в области туризма, энергетики, кожевенного производства, ювелирного дела, строительства.Глава государства одобрил планы и вместе с тем поручил разработать дополнительные проекты.

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хорезмская область, президент узбекистана, инвестиции, презентация, хорезм