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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-khorezmskoy-oblasti-realizuyut-investproekty-na-13-mlrd-17923176.html
В Хорезмской области реализуют инвестпроекты на $1,3 млрд
В Хорезмской области реализуют инвестпроекты на $1,3 млрд
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Хорезмской области, сообщили в
2021-03-24T11:00+0500
2021-03-24T11:37+0500
общество
хорезмская область
президент узбекистана
инвестиции
презентация
хорезм
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Хорезмской области, сообщили в администрации президента.Всего готово 812 инвестиционных проектов. Их стоимость в совокупности составляет 1 миллиард 320 миллионов долларов. Будут трудоустроены 23 тысячи местных жителей, а товары и услуги отправятся на экспорт на сумму 65 миллионов долларов. Глава государства определил "точки роста" Хорезмской области — это текстильная, автомобильная, электротехническая и пищевая промышленность, туризм, услуги и тепличное хозяйство.Хлопково-текстильными кластерами предложены проекты, которые будут запущены в Кушкупирском, Шаватском, Янгиарыкском и Багатском районах. Также новые производства появятся в сфере автомобилестроения, в индустрии строительных материалов. В свободной экономической зоне "Хазорасп" будет организован выпуск электродвигателей, а в Хиве – производство ковров и полипропилена.Мирзиёеву рассказали, что в сельском хозяйстве началась работа по широкому внедрению лазерного нивелирования и капельного орошения. В этой связи президент поставил цель за счет этих мероприятий увеличить урожайность хлопчатника и пшеницы.Чтобы повысить урожайность рисовых полей, из Китая будут завезены сорта, соответствующие почвенно-климатическим условиям Хорезма. Кроме того, в этом году планируется вырастить на 151 тысячу тонн фруктов и овощей больше, чем в прошлом году. Будут реализованы проекты по увеличению поголовья скота, а также в сфере птицеводства и рыболовства.В ходе презентации также рассмотрены проекты в области туризма, энергетики, кожевенного производства, ювелирного дела, строительства.Глава государства одобрил планы и вместе с тем поручил разработать дополнительные проекты.
/20201217/V-Bagatskom-rayone-Khorezmskoy-oblasti-naznachen-novyy-i-o-khokima-15618663.html
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хорезмская область, президент узбекистана, инвестиции, презентация, хорезм

В Хорезмской области реализуют инвестпроекты на $1,3 млрд

11:00 24.03.2021 (обновлено: 11:37 24.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент одобрил планы сотен инвестиционных проектов для Хорезма
Президент одобрил планы сотен инвестиционных проектов для Хорезма - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава государства определил "точки роста" Хорезмской области — это текстильная, автомобильная, электротехническая и пищевая промышленность, туризм, услуги и тепличное хозяйство.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Шавкату Мирзиёеву презентовали инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Хорезмской области, сообщили в администрации президента.
Всего готово 812 инвестиционных проектов. Их стоимость в совокупности составляет 1 миллиард 320 миллионов долларов. Будут трудоустроены 23 тысячи местных жителей, а товары и услуги отправятся на экспорт на сумму 65 миллионов долларов.
Глава государства определил "точки роста" Хорезмской области — это текстильная, автомобильная, электротехническая и пищевая промышленность, туризм, услуги и тепличное хозяйство.
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Хлопково-текстильными кластерами предложены проекты, которые будут запущены в Кушкупирском, Шаватском, Янгиарыкском и Багатском районах. Также новые производства появятся в сфере автомобилестроения, в индустрии строительных материалов. В свободной экономической зоне "Хазорасп" будет организован выпуск электродвигателей, а в Хиве – производство ковров и полипропилена.
Мирзиёеву рассказали, что в сельском хозяйстве началась работа по широкому внедрению лазерного нивелирования и капельного орошения. В этой связи президент поставил цель за счет этих мероприятий увеличить урожайность хлопчатника и пшеницы.
Чтобы повысить урожайность рисовых полей, из Китая будут завезены сорта, соответствующие почвенно-климатическим условиям Хорезма. Кроме того, в этом году планируется вырастить на 151 тысячу тонн фруктов и овощей больше, чем в прошлом году. Будут реализованы проекты по увеличению поголовья скота, а также в сфере птицеводства и рыболовства.
В ходе презентации также рассмотрены проекты в области туризма, энергетики, кожевенного производства, ювелирного дела, строительства.
Глава государства одобрил планы и вместе с тем поручил разработать дополнительные проекты.
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