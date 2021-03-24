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В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте трех, пяти и восьми лет бросилась под
2021-03-24T18:02+0500
2021-03-24T18:02+0500
происшествия
навои
трагедия
поезд
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте трех, пяти и восьми лет бросилась под поезд. Об этом сообщили в эфире телепередачи Bu Kun канала Zor TV. В результате произошедшего инцидента женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые травмы головы. Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, мать скончалась в больнице от полученных травм. Отмечается, что восьмилетняя девочка, вырвавшаяся из рук матери в последний момент, и другие две дочери остались живы. В настоящее время по данному факту ведется следствие.
/20210210/Roditeli-popavshey-pod-poezd-devochki-obratilis-za-pomoschyu-k-Saide-Mirzievoy-15971549.html
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навои, трагедия, поезд

В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд

18:02 24.03.2021
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© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУкладка железнодорожного полотна
Укладка железнодорожного полотна - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Перейти в фотобанк
Женщина скончалась в больнице. Все три девочки остались живы.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте трех, пяти и восьми лет бросилась под поезд. Об этом сообщили в эфире телепередачи Bu Kun канала Zor TV.
В результате произошедшего инцидента женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые травмы головы. Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, мать скончалась в больнице от полученных травм.
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Отмечается, что восьмилетняя девочка, вырвавшаяся из рук матери в последний момент, и другие две дочери остались живы.
В настоящее время по данному факту ведется следствие.
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