В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте трех, пяти и восьми лет бросилась под поезд. Об этом сообщили в эфире телепередачи Bu Kun канала Zor TV. В результате произошедшего инцидента женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые травмы головы. Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, мать скончалась в больнице от полученных травм. Отмечается, что восьмилетняя девочка, вырвавшаяся из рук матери в последний момент, и другие две дочери остались живы. В настоящее время по данному факту ведется следствие.
Женщина скончалась в больнице. Все три девочки остались живы.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте трех, пяти и восьми лет бросилась под поезд. Об этом сообщили в эфире телепередачи Bu Kun канала Zor TV.
В результате произошедшего инцидента женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые травмы головы. Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, мать скончалась в больнице от полученных травм.