https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-navoi-mat-vmeste-s-tremya-dochermi-brosilas-pod-poezd-17938704.html

В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд

В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте трех, пяти и восьми лет бросилась под

2021-03-24T18:02+0500

2021-03-24T18:02+0500

2021-03-24T18:02+0500

происшествия

навои

трагедия

поезд

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте трех, пяти и восьми лет бросилась под поезд. Об этом сообщили в эфире телепередачи Bu Kun канала Zor TV. В результате произошедшего инцидента женщина и ее пятилетняя дочь получили тяжелые травмы головы. Несмотря на вовремя оказанную медицинскую помощь, мать скончалась в больнице от полученных травм. Отмечается, что восьмилетняя девочка, вырвавшаяся из рук матери в последний момент, и другие две дочери остались живы. В настоящее время по данному факту ведется следствие.

/20210210/Roditeli-popavshey-pod-poezd-devochki-obratilis-za-pomoschyu-k-Saide-Mirzievoy-15971549.html

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навои, трагедия, поезд