https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-peterburge-zapret-na-provedenie-publichnykh-meropriyatiy-prodlyat-do-30-aprelya-17935537.html

В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля

В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов из-за пандемии

2021-03-24T16:50+0500

2021-03-24T16:50+0500

2021-03-24T17:01+0500

коронавирус

карантин

санкт-петербург

россия

пандемия

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.Необходимые изменения в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" были внесены губернатором Петербурга Александром Бегловом.В то же время с 25 марта местные власти разрешили увеличить количество гостей, присутствующих на торжественной регистрации брака, до 40 человек.Кроме того, с 25 марта проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью свыше 75 человек необходимо согласовывать с соответствующими комитетами.

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коронавирус, карантин, санкт-петербург, пандемия