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В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля
В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов из-за пандемии
2021-03-24T16:50+0500
2021-03-24T17:01+0500
коронавирус
карантин
санкт-петербург
россия
пандемия
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.Необходимые изменения в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" были внесены губернатором Петербурга Александром Бегловом.В то же время с 25 марта местные власти разрешили увеличить количество гостей, присутствующих на торжественной регистрации брака, до 40 человек.Кроме того, с 25 марта проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью свыше 75 человек необходимо согласовывать с соответствующими комитетами.
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коронавирус, карантин, санкт-петербург, пандемия

В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля

16:50 24.03.2021 (обновлено: 17:01 24.03.2021)
276
© SputnikНевский проспект: Набережная реки Мойки со стороны Невского проспекта. Санкт-Петербург
Невский проспект: Набережная реки Мойки со стороны Невского проспекта. Санкт-Петербург - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik
Однако местные власти разрешили увеличить количество гостей, присутствующих на торжественной регистрации брака, до 40 человек.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.
Необходимые изменения в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" были внесены губернатором Петербурга Александром Бегловом.

"Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", — указано в документе.

В то же время с 25 марта местные власти разрешили увеличить количество гостей, присутствующих на торжественной регистрации брака, до 40 человек.
Кроме того, с 25 марта проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью свыше 75 человек необходимо согласовывать с соответствующими комитетами.
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