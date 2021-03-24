В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.Необходимые изменения в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" были внесены губернатором Петербурга Александром Бегловом.В то же время с 25 марта местные власти разрешили увеличить количество гостей, присутствующих на торжественной регистрации брака, до 40 человек.Кроме того, с 25 марта проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью свыше 75 человек необходимо согласовывать с соответствующими комитетами.
Однако местные власти разрешили увеличить количество гостей, присутствующих на торжественной регистрации брака, до 40 человек.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных клубов из-за пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.
Необходимые изменения в постановление городского правительства "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" были внесены губернатором Петербурга Александром Бегловом.
"Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля", — указано в документе.
В то же время с 25 марта местные власти разрешили увеличить количество гостей, присутствующих на торжественной регистрации брака, до 40 человек.
Кроме того, с 25 марта проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий численностью свыше 75 человек необходимо согласовывать с соответствующими комитетами.