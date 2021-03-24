Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-tashkentskoy-oblasti-taksist-napal-na-devushku-17935772.html
В Ташкентской области таксист напал на девушку
В Ташкентской области таксист напал на девушку
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области таксист совершил разбойное нападение на пассажирку, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
2021-03-24T17:08+0500
2021-03-24T17:08+0500
ташкентская область
происшествия
таксист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/04/14905184_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_5d96237633e2a967904c316454972577.jpg
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области таксист совершил разбойное нападение на пассажирку, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Инцидент произошел вечером 15 марта в Зангиатинском районе. Неизвестный водитель такси договорился отвезти 19-летнюю Замиру А. в торговый комплекс "Бек-барака" за 30 тысяч сумов. Девушка села в машину. Спустя какое-то время водитель заехал в безлюдное место в махалле "Уртаовул" и, угрожая похожим на нож предметом, забрал у Замиры А. мобильный телефон, золотые серьги и 150 тысяч сумов. После этого он выставил пассажирку и скрылся.Впоследствии было установлено, что преступление совершил 34-летний Джамшид Х. Нож оказался кусачками для ногтей.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 164 ("Разбой") УК Узбекистана. Его заключили под стражу.По данным следствия, Джамшид Х. имел злой умысел уже тогда, когда договаривался с девушкой о поездке.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет.
/20210323/margilanskomu-sapozhniku-grozit-srok-za-samooboronu-nozhnitsami-17905787.html
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/04/14905184_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_ca1b3b73395434866c6ec90487d020d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ташкентская область, таксист

В Ташкентской области таксист напал на девушку

17:08 24.03.2021
208
© Sputnik / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Угрожая пассажирке, водитель забрал у нее мобильный телефон, золотые серьги и 150 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области таксист совершил разбойное нападение на пассажирку, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел вечером 15 марта в Зангиатинском районе. Неизвестный водитель такси договорился отвезти 19-летнюю Замиру А. в торговый комплекс "Бек-барака" за 30 тысяч сумов.
Девушка села в машину. Спустя какое-то время водитель заехал в безлюдное место в махалле "Уртаовул" и, угрожая похожим на нож предметом, забрал у Замиры А. мобильный телефон, золотые серьги и 150 тысяч сумов. После этого он выставил пассажирку и скрылся.
Драка - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Происшествия
Маргиланскому сапожнику грозит срок за самооборону ножницами
Вчера, 14:27
2770
Впоследствии было установлено, что преступление совершил 34-летний Джамшид Х. Нож оказался кусачками для ногтей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 164 ("Разбой") УК Узбекистана. Его заключили под стражу.
По данным следствия, Джамшид Х. имел злой умысел уже тогда, когда договаривался с девушкой о поездке.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:14“Узбекнефтегаз” недосчитался миллионов в Бухаре и Джизаке
18:13Новый детский телеканал "AQLVOY" начал вещание в Узбекистане
18:02В Навои мать вместе с тремя дочерьми бросилась под поезд
17:46ЦБ и ЕБРР разработали план поддержки женщинам-предпринимательницам
17:37Таджикистан планирует перенять опыт Узбекистана в строительстве наземного метро
17:09Самая большая картина в мире ушла с молотка за $62 млн — ее писали 7 месяцев
17:08В Ташкентской области таксист напал на девушку
16:57Кабулов: Россия очень ценит усилия Узбекистана в деле межафганского урегулирования
16:50В Петербурге запрет на проведение публичных мероприятий продлили до 30 апреля
16:31В Узбекистане сотрудник ДПС сбил велосипедиста? Ответ ГУБДД МВД
16:03НАТО под прицелом: как Россия контролирует учения Альянса в Черном море
15:31Лауреатов Нобелевской премии–2021 объявят в октябре
15:23Кто победит на "Евровидении-2021"? Букмекеры сделали свой выбор
15:08Госдолг Узбекистана может вырасти до конца года — прогноз Минфина
15:06В Узбекистане задержали фальшивого президента
15:02Госдума РФ приняла закон об обнулении президентских сроков
14:31В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
14:27Матч Узбекистан — Гана обслужит судейская коллегия из Кыргызстана
14:22Что россияне покупают по ночам
14:05Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым