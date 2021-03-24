В Ташкентской области таксист напал на девушку

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области таксист совершил разбойное нападение на пассажирку, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.Инцидент произошел вечером 15 марта в Зангиатинском районе. Неизвестный водитель такси договорился отвезти 19-летнюю Замиру А. в торговый комплекс "Бек-барака" за 30 тысяч сумов. Девушка села в машину. Спустя какое-то время водитель заехал в безлюдное место в махалле "Уртаовул" и, угрожая похожим на нож предметом, забрал у Замиры А. мобильный телефон, золотые серьги и 150 тысяч сумов. После этого он выставил пассажирку и скрылся.Впоследствии было установлено, что преступление совершил 34-летний Джамшид Х. Нож оказался кусачками для ногтей.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 164 ("Разбой") УК Узбекистана. Его заключили под стражу.По данным следствия, Джамшид Х. имел злой умысел уже тогда, когда договаривался с девушкой о поездке.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет.
Угрожая пассажирке, водитель забрал у нее мобильный телефон, золотые серьги и 150 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Ташкентской области таксист совершил разбойное нападение на пассажирку, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
Инцидент произошел вечером 15 марта в Зангиатинском районе. Неизвестный водитель такси договорился отвезти 19-летнюю Замиру А. в торговый комплекс "Бек-барака" за 30 тысяч сумов.
Девушка села в машину. Спустя какое-то время водитель заехал в безлюдное место в махалле "Уртаовул" и, угрожая похожим на нож предметом, забрал у Замиры А. мобильный телефон, золотые серьги и 150 тысяч сумов. После этого он выставил пассажирку и скрылся.