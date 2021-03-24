В Узбекистане скончался пациент с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые за долгое время от коронавирусной инфекции скончался один пациент, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По данным Минздрава, за сутки COVID-19 был обнаружен у 119 человек. Общее количество зарегистрированных случаев выявления коронавирусной инфекции в республике достигло 81 678. Вспышки инфицирования зафиксированы в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях.Отмечается, что из 1 010 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находится в тяжелом состоянии, а 85 - в критическом. Напомним: с 10 по 13 марта в Ташкенте стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
Вспышки инфицирования зафиксированы в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях.
Отмечается, что из 1 010 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находится в тяжелом состоянии, а 85 - в критическом.
Напомним: с 10 по 13 марта в Ташкенте стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.