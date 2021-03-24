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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-uzbekistane-skonchalsya-patsient-s-koronavirusom-17923012.html
В Узбекистане скончался пациент с коронавирусом
В Узбекистане скончался пациент с коронавирусом
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые за долгое время от коронавирусной инфекции скончался один пациент, сообщает пресс-служба Министерства
2021-03-24T10:56+0500
2021-03-24T11:32+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые за долгое время от коронавирусной инфекции скончался один пациент, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По данным Минздрава, за сутки COVID-19 был обнаружен у 119 человек. Общее количество зарегистрированных случаев выявления коронавирусной инфекции в республике достигло 81 678. Вспышки инфицирования зафиксированы в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях.Отмечается, что из 1 010 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находится в тяжелом состоянии, а 85 - в критическом. Напомним: с 10 по 13 марта в Ташкенте стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус

В Узбекистане скончался пациент с коронавирусом

10:56 24.03.2021 (обновлено: 11:32 24.03.2021)
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 - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
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По данным Минздрава, за сутки COVID-19 был обнаружен в республике у 119 человек.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые за долгое время от коронавирусной инфекции скончался один пациент, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, за сутки COVID-19 был обнаружен у 119 человек. Общее количество зарегистрированных случаев выявления коронавирусной инфекции в республике достигло 81 678.
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Вспышки инфицирования зафиксированы в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях.
Отмечается, что из 1 010 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находится в тяжелом состоянии, а 85 - в критическом.
Напомним: с 10 по 13 марта в Ташкенте стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
100021
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