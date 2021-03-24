https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-uzbekistane-skonchalsya-patsient-s-koronavirusom-17923012.html

В Узбекистане скончался пациент с коронавирусом

В Узбекистане скончался пациент с коронавирусом

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые за долгое время от коронавирусной инфекции скончался один пациент, сообщает пресс-служба Министерства

2021-03-24T10:56+0500

2021-03-24T10:56+0500

2021-03-24T11:32+0500

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коронавирус

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Узбекистане впервые за долгое время от коронавирусной инфекции скончался один пациент, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По данным Минздрава, за сутки COVID-19 был обнаружен у 119 человек. Общее количество зарегистрированных случаев выявления коронавирусной инфекции в республике достигло 81 678. Вспышки инфицирования зафиксированы в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Самаркандской, Ферганской, Хорезмской и Ташкентской областях.Отмечается, что из 1 010 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находится в тяжелом состоянии, а 85 - в критическом. Напомним: с 10 по 13 марта в Ташкенте стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус