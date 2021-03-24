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https://uz.sputniknews.ru/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html
Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"
Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.
2021-03-24T19:43+0500
2021-03-24T19:43+0500
2021-03-24T19:46+0500
врач
еда
здоровье
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.Речь идет о колбасе. Именно она способна уничтожить здоровье человека, но в долгосрочной перспективе.Дело в том, что в колбасных изделиях содержится канцероген, который накапливается в организме, потихоньку его убивая.Также в продукте содержится слишком много трансжиров и соли, что тоже губительно для здоровья. Особенно для желудка. Медик порекомендовал лишь иногда пробовать колбасу, но не включать ее в полноценный рацион.
/20210218/Chem-zamenit-kolbasu-sokhraniv-vkus-buterbroda-Dietolog-pridumala-reshenie-16026466.html
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врач, еда, здоровье
Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет" 19:43 24.03.2021 (обновлено: 19:46 24.03.2021)
Медики регулярно предупреждают об опасности канцерогенов. Именно они способны уничтожить здоровье.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.
Речь идет о колбасе. Именно она способна уничтожить здоровье человека, но в долгосрочной перспективе.
Дело в том, что в колбасных изделиях содержится канцероген, который накапливается в организме, потихоньку его убивая.
"Все колбасные продукты внесены еще, по-моему, в 2015 году ВОЗ в список канцерогенов. Колбаса — это официальный канцероген", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Также в продукте содержится слишком много трансжиров и соли, что тоже губительно для здоровья. Особенно для желудка.
Медик порекомендовал лишь иногда пробовать колбасу, но не включать ее в полноценный рацион.