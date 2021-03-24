https://uz.sputniknews.ru/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html

Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"

Вкусный и вызывающий рак: Мясников назвал продукт, отправляющий "на тот свет"

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.

2021-03-24T19:43+0500

2021-03-24T19:43+0500

2021-03-24T19:46+0500

врач

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здоровье

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал популярный продукт, употребление которого приводит к развитию рака желудка.Речь идет о колбасе. Именно она способна уничтожить здоровье человека, но в долгосрочной перспективе.Дело в том, что в колбасных изделиях содержится канцероген, который накапливается в организме, потихоньку его убивая.Также в продукте содержится слишком много трансжиров и соли, что тоже губительно для здоровья. Особенно для желудка. Медик порекомендовал лишь иногда пробовать колбасу, но не включать ее в полноценный рацион.

/20210218/Chem-zamenit-kolbasu-sokhraniv-vkus-buterbroda-Dietolog-pridumala-reshenie-16026466.html

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