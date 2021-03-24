ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. На реализацию программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2021 году будет выделен 21 триллион сумов.Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам проведенного им в среду видеоселекторного совещания.Мирзиёев отметил: эти средства выделяются без внешних заимствований."Такого в истории Узбекистана еще не было. Но эти деньги необходимо использовать честно, на конкретные проекты, для создания достойных условий народу", — подчеркнул президент.Программы "Обод кишлок" и "Обод махалла" были приняты указами главы государства в 2018 году. С тех пор были улучшены условия в 1,2 тысячи махаллях и селах, в которых живут около пяти миллионов человек. В 2020 году реализацию программ пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19.
Программы "Обод кишлок" и "Обод махалла" были приняты указами главы государства в 2018 году. С тех пор были улучшены условия в 1,2 тысячи махаллях и селах, в которых живут около пяти миллионов человек. В 2020 году реализацию программ пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19.