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Власти Узбекистана выделят триллионы сумов на улучшение условий жизни в махаллях
Власти Узбекистана выделят триллионы сумов на улучшение условий жизни в махаллях
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. На реализацию программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2021 году будет выделен 21 триллион сумов.
2021-03-24T21:49+0500
2021-03-24T21:49+0500
экономика
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. На реализацию программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2021 году будет выделен 21 триллион сумов.Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам проведенного им в среду видеоселекторного совещания.Мирзиёев отметил: эти средства выделяются без внешних заимствований."Такого в истории Узбекистана еще не было. Но эти деньги необходимо использовать честно, на конкретные проекты, для создания достойных условий народу", — подчеркнул президент.Программы "Обод кишлок" и "Обод махалла" были приняты указами главы государства в 2018 году. С тех пор были улучшены условия в 1,2 тысячи махаллях и селах, в которых живут около пяти миллионов человек. В 2020 году реализацию программ пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19.
/20210322/prezident-pozdravil-rabotnikov-makhalli-i-prizval-k-usileniyu-ikh-vliyaniya-na-sotsium-17881949.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан

Власти Узбекистана выделят триллионы сумов на улучшение условий жизни в махаллях

21:49 24.03.2021
6027
© Пресс-служба президента УзбекистанаМахалля
Махалля - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Деньги необходимо использовать честно, на конкретные проекты, подчеркнул глава республики.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. На реализацию программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" в 2021 году будет выделен 21 триллион сумов.
Об этом сообщили в пресс-службе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по итогам проведенного им в среду видеоселекторного совещания.
"В нынешнем году на работы в рамках программ "Обод кишлок" и "Обод махалла" будет направлен 21 триллион сумов", — говорится в публикации.
Мирзиёев отметил: эти средства выделяются без внешних заимствований.
"Такого в истории Узбекистана еще не было. Но эти деньги необходимо использовать честно, на конкретные проекты, для создания достойных условий народу", — подчеркнул президент.
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Программы "Обод кишлок" и "Обод махалла" были приняты указами главы государства в 2018 году. С тех пор были улучшены условия в 1,2 тысячи махаллях и селах, в которых живут около пяти миллионов человек. В 2020 году реализацию программ пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19.
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