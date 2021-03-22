https://uz.sputniknews.ru/20210322/prezident-pozdravil-rabotnikov-makhalli-i-prizval-k-usileniyu-ikh-vliyaniya-na-sotsium-17881949.html

Президент поздравил работников махалли и призвал к усилению их влияния на социум

Президент поздравил работников махалли и призвал к усилению их влияния на социум

В прошлом году активисты махаллей примирили около 21 тысячи семейных пар, находившихся на грани развода, устранили конфликты более чем в 16 тысячах семей. 22.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-22T15:27+0500

2021-03-22T15:27+0500

2021-03-22T16:24+0500

общество

министерство по поддержке махалли и семьи

махалля

президент узбекистана

поздравление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/357/76/3577678_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_bcfb099ec25fd3d05d129100da1dafc2.jpg

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поздравил работников махалли с их профессиональным праздником, который впервые отмечается в республике 22 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.Президент напомнил, что институт махалли рассматривается как первичное звено в государственном устройстве, потому в последние четыре года реализуются масштабные реформы, направленные на повышение его места и роли в общественном управлении. Принято более 50 профильных нормативно-правовых актов, в регионах внедрена система на основе принципа "Благоустроенная и безопасная махалля", в феврале 2020 года образовано Министерство по поддержке махалли и семьи. Зарплата работников сходов граждан увеличена в 3 раза, для поощрения активистов органов самоуправления, представителей широкой общественности учрежден нагрудный знак "Махалла ифтихори".При этом в 2021 году в Узбекистане построят здания для махаллей более чем на $100 млн. Мебель, технику и инвентарь для новых зданий приобретут на средства благотворительного общественного фонда "Махалла", грантов, кредитов, а также дополнительных источников бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов областей, Ташкента.В прошлом году, по словам главы государства, активисты махаллей примирили около 21 тысячи семейных пар, находившихся на грани развода, устранили конфликты более чем в 16 тысячах семей. Почти в 5 тысячах махаллей не допущено ни одного преступления, а количество образцовых махаллей составило 1 704.Президент призвал усилить эффективности работы и влияния системы махалли, ее превращение по-настоящему в народную структуру, где граждане могут свободно высказывать свое мнение, поднимать проблемы и находить их решение, выдвигать предложения и инициативы.Председатель махалли, подчеркнул Мирзиёев, в идеале должен решать социальные проблемы, способствовать сокращению безработицы и бедности, превращать махаллю в центр предпринимательства.Именно органы самоуправления должны играть важную роль в адресной работе с нуждающимися семьями, решении проблем соотечественников, внесенных в "железную тетрадь", "женскую тетрадь" и "молодежную тетрадь".Если будет благоустроена махалля – будет благоустроена вся страна. Если будет меняться махалля – изменится все общество, отметил президент в своем поздравлении.

/20210225/Aktivistam-makhalli-budut-vyplachivat-kompensatsiyu-po-kommunalnym-platezham-16074683.html

/20210306/V-voprose-sokhraneniya-semi-ochen-vazhen-opyt-aktivistov-makhalli--Mirziev-16144357.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

министерство по поддержке махалли и семьи, махалля, президент узбекистана, поздравление