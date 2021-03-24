https://uz.sputniknews.ru/20210324/vo-skolko-millionery-vstayut-i-na-chto-tratyat-svobodnoe-vremya--issledovanie-17926307.html
Во сколько миллионеры встают и на что тратят свободное время — исследование
Во сколько миллионеры встают и на что тратят свободное время — исследование
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Образовательная компания "Like Центр" и маркетинговое агентство DM Agency изучили распорядок дня обеспеченных предпринимателей и
2021-03-24T13:01+0500
2021-03-24T13:01+0500
2021-03-24T13:05+0500
сон
бизнес
деньги
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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Образовательная компания "Like Центр" и маркетинговое агентство DM Agency изучили распорядок дня обеспеченных предпринимателей и пришли к выводу, что большинство из них просыпаются раньше 7 утра.Всего в опросе приняли участие две тысячи бизнесменов: как начинающих, так и опытных. Специалисты также выяснили, во сколько встают бизнесмены с не такими большими доходами, к примеру, те, кто зарабатывает 200-500 тысяч рублей в месяц. Оказалось, что среди них только 37% поднимаются в 7-9 утра, еще 5% начинают свое утро после 12 часов. А среди предпринимателей с доходом меньше 200 тысяч рублей в месяц лишь 30% просыпаются рано.Исследователи провели опрос и среди наемных работников, планирующих открыть свое дело. Выяснилось, что среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей, 56% просыпаются до 7 утра, еще 37% встают в период с 7 до 9.У людей с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц распорядок дня немного другой: из них лишь 41% просыпается до 7 утра, 46% поднимаются в 7-9.Отличие не только в режиме дня?Оказалось, что бизнесмены и наемные работники время тоже проводят по-разному. Исследование показало, что в качестве досуга предприниматели чаще выбирают спорт (57,5%), времяпровождение с родными (66,9%) и походы в рестораны и кино (26,6%). Наемные сотрудники, в свою очередь, занимаются чтением книг (63,8%), просмотром ТВ и сериалов (45,2%). С друзьями встречаются лишь 37,8% сотрудников, зато в соцсетях сидят 49,3%.Гендиректор "Like Центра" Василий Алексеев отметил, что важно скорее не то, насколько рано человек просыпается, а то, как он планирует день. Здесь важнее всего продуктивность и чувство баланса.В этом плане легче, безусловно, предпринимателям, ведь они сами составляют себе график, заключил Алексеев.
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сон, бизнес, деньги
Во сколько миллионеры встают и на что тратят свободное время — исследование
13:01 24.03.2021 (обновлено: 13:05 24.03.2021)
Оказалось, что между бизнесменами и наемные работниками есть разница, и она заключается не только в доходах, а еще и жизненных приоритетах.
ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Образовательная компания "Like Центр" и маркетинговое агентство DM Agency изучили распорядок дня обеспеченных предпринимателей и пришли к выводу, что большинство из них просыпаются раньше 7 утра.
Всего в опросе приняли участие две тысячи бизнесменов: как начинающих, так и опытных.
"Абсолютно все предприниматели, которые зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц, встают до 9 утра. При этом большинство из них (86%) просыпаются раньше 7 часов", — говорится в отчете, с которым ознакомилось РИА Новости.
Специалисты также выяснили, во сколько встают бизнесмены с не такими большими доходами, к примеру, те, кто зарабатывает 200-500 тысяч рублей в месяц. Оказалось, что среди них только 37% поднимаются в 7-9 утра, еще 5% начинают свое утро после 12 часов.
А среди предпринимателей с доходом меньше 200 тысяч рублей в месяц лишь 30% просыпаются рано.
Исследователи провели опрос и среди наемных работников, планирующих открыть свое дело. Выяснилось, что среди тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей, 56% просыпаются до 7 утра, еще 37% встают в период с 7 до 9.
У людей с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц распорядок дня немного другой: из них лишь 41% просыпается до 7 утра, 46% поднимаются в 7-9.
Отличие не только в режиме дня?
Оказалось, что бизнесмены и наемные работники время тоже проводят по-разному.
Исследование показало, что в качестве досуга предприниматели чаще выбирают спорт (57,5%), времяпровождение с родными (66,9%) и походы в рестораны и кино (26,6%).
Наемные сотрудники, в свою очередь, занимаются чтением книг (63,8%), просмотром ТВ и сериалов (45,2%). С друзьями встречаются лишь 37,8% сотрудников, зато в соцсетях сидят 49,3%.
Гендиректор "Like Центра" Василий Алексеев отметил, что важно скорее не то, насколько рано человек просыпается, а то, как он планирует день. Здесь важнее всего продуктивность и чувство баланса.
В этом плане легче, безусловно, предпринимателям, ведь они сами составляют себе график, заключил Алексеев.