https://uz.sputniknews.ru/20210325/antiseptik--eto-spirt-no-so-srokom-godnosti-kakim-17950357.html
Антисептик — это спирт, но со сроком годности: каким?
Антисептик — это спирт, но со сроком годности: каким?
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Согласно стандартам ВОЗ и Роскачества, чтобы антисептик был эффективным, в нем должно содержаться по меньшей мере 60% этилового или
2021-03-25T11:36+0500
2021-03-25T11:36+0500
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Согласно стандартам ВОЗ и Роскачества, чтобы антисептик был эффективным, в нем должно содержаться по меньшей мере 60% этилового или же 70% изопропилового спирта. На школьных уроках химии учат, что спирт — это жидкость, которая в идеальных условиях почти не меняет свойств и оттого может храниться чуть ли не вечно.И это так, но зачастую люди путают свойства чистого спирта и антисептика, который в основном из него состоит.Врач-иммунолог, гендиректор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал, сколько на самом деле могут храниться дезинфицирующие средства и в каких случаях теряют свои свойства.Крючков призвал всегда читать, что написано на упаковке. Между тем даже если срок годности истечет, это не значит, что антисептик испортился.Он может "прослужить" и не утерять своей эффективности еще на протяжении нескольких месяцев после указанной даты. Это касается дезинфицирующих средств с высоким содержанием спирта.Однако важно и то, как именно вы храните антисептик: если крышка закручена неплотно, то спирт со временем улетучится и эффективность пропадет. Средство станет бесполезным и быстропортящимся.Крючков отметил, что если флакон приобретен год назад еще в начале пандемии и хранился в правильных условиях, то можно спокойно пользоваться средством дальше.Скорее всего, срок годности еще не истек и антисептик не утерял эффективности, заключил медик.
/20200423/Kak-pravilno-vybrat-antiseptik-dlya-ruk--instruktsiya-13981333.html
/20200324/Kak-samomu-sdelat-antisepticheskoe-sredstvo--poleznoe-video--13749955.html
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пандемия, дезинфекция, коронавирус, здоровье
Антисептик — это спирт, но со сроком годности: каким?
11:36 25.03.2021 (обновлено: 12:10 25.03.2021)
Необходимо всегда читать, что написано на упаковке, однако даже если срок годности истечет, это не значит, что антисептик испортился.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Согласно стандартам ВОЗ и Роскачества, чтобы антисептик был эффективным, в нем должно содержаться по меньшей мере 60% этилового или же 70% изопропилового спирта.
На школьных уроках химии учат, что спирт — это жидкость, которая в идеальных условиях почти не меняет свойств и оттого может храниться чуть ли не вечно.
И это так, но зачастую люди путают свойства чистого спирта и антисептика, который в основном из него состоит.
Врач-иммунолог, гендиректор компании "Клиника Экселанс Груп" Николай Крючков рассказал, сколько на самом деле могут храниться дезинфицирующие средства и в каких случаях теряют свои свойства.
"Сроки годности прописываются либо с даты изготовления, например, 3-4 года, либо прописывается срок годности невскрытой упаковки тоже с даты изготовлении. Он обычно немного выше – в районе пяти лет", – заявил медик в эфире радио Sputnik
.
Крючков призвал всегда читать, что написано на упаковке. Между тем даже если срок годности истечет, это не значит, что антисептик испортился.
Он может "прослужить" и не утерять своей эффективности еще на протяжении нескольких месяцев после указанной даты. Это касается дезинфицирующих средств с высоким содержанием спирта.
Однако важно и то, как именно вы храните антисептик: если крышка закручена неплотно, то спирт со временем улетучится и эффективность пропадет. Средство станет бесполезным и быстропортящимся.
Крючков отметил, что если флакон приобретен год назад еще в начале пандемии и хранился в правильных условиях, то можно спокойно пользоваться средством дальше.
Скорее всего, срок годности еще не истек и антисептик не утерял эффективности, заключил медик.