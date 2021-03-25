https://uz.sputniknews.ru/20210325/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-aprelya-17954424.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля?

Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля?

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Все эти нововведения направлены на продолжение курса реформ правительства, которые улучшают условия деятельности предпринимателям и

2021-03-25T14:14+0500

2021-03-25T14:14+0500

2021-03-25T15:21+0500

общество

предприниматели

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предпринимательство

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образование

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Все эти нововведения направлены на продолжение курса реформ правительства, которые улучшают условия деятельности предпринимателям и качество жизни населения страны.Налоговые льготыНа срок до 1 января 2024 года ставки налога на прибыль и имущество снижаются на 50% тем предприятиям электротехнической отрасли, у которых размер поступлений от реализации электротехнической продукции по итогам отчетного периода составляет не менее 80% от общих поступлений.В сфере предпринимательстваПятьдесят процентов расходов отечественных организаций-экспортеров за рубежом, связанных с открытием и содержанием торговых домов, арендой офисных, торговых и складских помещений, а также с организацией рекламных кампаний, компенсируются за счет средств Агентства продвижения экспорта.Членам Ассоциации каракулеводства разрешается экспортировать часть, не превышающую 50% импортированного ими поголовья овец в живом виде и в виде сырого мяса (коды ТН ВЭД 0104 и 0204).Субъекты предпринимательства с лицензией на оказание образовательных услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей обычного и городского электрического транспорта получат право на проведение теоретических и практических экзаменов на получение водительского прав (это касается всех видов транспорта, кроме трамвая и троллейбуса).Кроме того, отменяются действующие ограничения в регистрации товарных знаков и знаков обслуживания исключительно на имя лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Также будет внедрена ускоренная экспертиза, значительно сокращающая сроки госрегистрации объектов интеллектуальной собственности.В ювелирной промышленности:Строительство жилья – по новому порядкуМногоквартирные жилые дома будут строиться в виде массивов в сельской местности — из пяти и более этажей, в городах — из девяти и более.Причем при строительстве будут использоваться монолитные железобетонные и крупнопанельные конструкции, а также другие строительные материалы.Кроме того, будет внедрена отдельная биржевая торговая секция по цементу и металлопрокату, предназначенная для организаций, занимающихся строительством жилья.До 1 октября 2021 года при ввозе на территорию Узбекистана цементной продукции (код ТН ВЭД 2523) будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины.Все это делается в целях снижения цен на жилье.В социальной сфере Внедряется Единая электронная информационная система, включающая:Документы школ, вузов, колледжей, техникумов, академических лицеев, касающиеся всего образовательного процесса (начиная с приема в учебное учреждение и заканчивая его окончанием), формируются и оформляются только в Единой электронной информационной системе.Кроме того, вводится Индекс открытости деятельности негосударственных некоммерческих организаций, а также институт постоянного представителя ННО, участвующего в заседаниях Законодательной палаты Олий Мажлиса и ее комитетов (комиссий).Госуправление Контроль исполнения во всех государственных органах будет осуществляться исключительно через систему Ijro.gov.uz. Вопросы назначения на должность и освобождения от них руководителей подразделений, ответственных за исполнительскую дисциплину во всех госорганах республиканского уровня, в Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и Ташкента в обязательном порядке согласовываются с Сектором по обеспечению исполнительной дисциплины администрации президента.Уровень руководящих кадров определяется по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения госязыком лицами, назначаемыми на ответственные должности.В Кодекс об административной ответственности вводится новая статья за нарушение порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.ЗарплатыС 1 апреля 2021 года по специальностям "зоотехник", "врач-ветеринар", "фельдшер-ветеринар", "мастер-всадник", "конюх", "кузнец" будет выплачиваться заработная плата, приравненная к заработной плате врачей, медицинских сестер, тренеров и спортсменов.

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предприниматели, школы, предпринимательство, налоги, жилье, изменения, государство, строительство, образование, узбекистан