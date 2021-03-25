Общество
Что изменится для узбекистанцев с 1 апреля?
14:14 25.03.2021 (обновлено: 15:21 25.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЛюди гуляют в Парке Дружбы Народов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Новые льготы, меры по социальной защите, запуск цифровых технологий и другие механизмы и порядки начнут действовать со следующего месяца.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Все эти нововведения направлены на продолжение курса реформ правительства, которые улучшают условия деятельности предпринимателям и качество жизни населения страны.
Налоговые льготы
На срок до 1 января 2024 года ставки налога на прибыль и имущество снижаются на 50% тем предприятиям электротехнической отрасли, у которых размер поступлений от реализации электротехнической продукции по итогам отчетного периода составляет не менее 80% от общих поступлений.
В сфере предпринимательства
Пятьдесят процентов расходов отечественных организаций-экспортеров за рубежом, связанных с открытием и содержанием торговых домов, арендой офисных, торговых и складских помещений, а также с организацией рекламных кампаний, компенсируются за счет средств Агентства продвижения экспорта.
Членам Ассоциации каракулеводства разрешается экспортировать часть, не превышающую 50% импортированного ими поголовья овец в живом виде и в виде сырого мяса (коды ТН ВЭД 0104 и 0204).
25 февраля, 10:56
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Субъекты предпринимательства с лицензией на оказание образовательных услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей обычного и городского электрического транспорта получат право на проведение теоретических и практических экзаменов на получение водительского прав (это касается всех видов транспорта, кроме трамвая и троллейбуса).
В качестве эксперимента кадастровым инженерам по недвижимости, имеющим квалификационный аттестат, выдаваемый Агентством по кадастру, предоставят право на подготовку первичного кадастрового дела на объекты недвижимого имущества.
Кроме того, отменяются действующие ограничения в регистрации товарных знаков и знаков обслуживания исключительно на имя лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Также будет внедрена ускоренная экспертиза, значительно сокращающая сроки госрегистрации объектов интеллектуальной собственности.
В ювелирной промышленности:
разрешается нанесение пробирного клейма и персонального клейма производителя механическим (ударным) или лазерными методами;
юрлицам, имеющим лицензию на право осуществления аффинажной деятельности, разрешается реализация физическим и юридическим лицам мерных слитков собственного производства;
разрешается реализация на внутреннем и внешнем рынках ювелирных изделий, изготовленных из драгоценных металлов и драгоценных (полудрагоценных) камней посредством электронной коммерции;
проверка клиента, его представителя и бенефициарного собственника не требуется в случае осуществления взаиморасчета в наличной форме, если общая сумма сделки не превышает 600-кратного размера БРВ.
Строительство жилья – по новому порядку
Многоквартирные жилые дома будут строиться в виде массивов в сельской местности — из пяти и более этажей, в городах — из девяти и более.
Причем при строительстве будут использоваться монолитные железобетонные и крупнопанельные конструкции, а также другие строительные материалы.
Кроме того, будет внедрена отдельная биржевая торговая секция по цементу и металлопрокату, предназначенная для организаций, занимающихся строительством жилья.
До 1 октября 2021 года при ввозе на территорию Узбекистана цементной продукции (код ТН ВЭД 2523) будет применяться нулевая ставка таможенной пошлины.
Все это делается в целях снижения цен на жилье.
В социальной сфере
Внедряется Единая электронная информационная система, включающая:
идентификационный номер ID и территориальные границы каждой махалли;
сведения о родителях, лишенных родительских прав, и детях, взятых под опеку и попечительство, а также переданных на воспитание в семьи (патронат);
информацию о воспитанниках в государственных и негосударственных дошкольных образовательных организациях.
Документы школ, вузов, колледжей, техникумов, академических лицеев, касающиеся всего образовательного процесса (начиная с приема в учебное учреждение и заканчивая его окончанием), формируются и оформляются только в Единой электронной информационной системе.
Согласно постановлению президента "О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения", на территории Узбекистана разрешается реализация пшеничной муки высшего сорта (наряду с пшеничной мукой первого сорта), но при условии ее обогащения микронутриентами.
Кроме того, вводится Индекс открытости деятельности негосударственных некоммерческих организаций, а также институт постоянного представителя ННО, участвующего в заседаниях Законодательной палаты Олий Мажлиса и ее комитетов (комиссий).
Госуправление
Контроль исполнения во всех государственных органах будет осуществляться исключительно через систему Ijro.gov.uz.
Вопросы назначения на должность и освобождения от них руководителей подразделений, ответственных за исполнительскую дисциплину во всех госорганах республиканского уровня, в Совете министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей и Ташкента в обязательном порядке согласовываются с Сектором по обеспечению исполнительной дисциплины администрации президента.
Уровень руководящих кадров определяется по официальному делопроизводству на государственном языке, а также внедряются сертификаты об уровне владения госязыком лицами, назначаемыми на ответственные должности.
В Кодекс об административной ответственности вводится новая статья за нарушение порядка обеспечения открытости бюджетного процесса.
Зарплаты
С 1 апреля 2021 года по специальностям "зоотехник", "врач-ветеринар", "фельдшер-ветеринар", "мастер-всадник", "конюх", "кузнец" будет выплачиваться заработная плата, приравненная к заработной плате врачей, медицинских сестер, тренеров и спортсменов.