https://uz.sputniknews.ru/20210325/medali-po-pochte--uzbekskie-izobretateli-poluchili-zaslujennuyu-nagradu-17959560.html

Медали по почте – узбекские изобретатели получили заслуженную награду

Медали по почте – узбекские изобретатели получили заслуженную награду

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Конкурсный отбор проходил среди 437 участников из более 25 регионов России и Узбекистана.

2021-03-25T16:27+0500

2021-03-25T16:27+0500

2021-03-25T16:27+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Конкурсный отбор проходил среди 437 участников из более 25 регионов России и Узбекистана. Соревнования были распределены по трем возрастным группам и двум номинациям: танцы роботов и творческий проект.В категории "Средняя группа. Национальные танцы образовательных роботов" первое место занял Дамир Уздебаев из Специализированной школы информационных технологий Ортачирчикского района Ташкентской области. Гран-при конкурса в категории "Старшая группа. Творческий проект" получила команда ташкентской Школы информационных технологий №9. "Золото" в номинации "Лучшее инженерное решение" досталось команде "Баркамол авлод" Алмазарского района Ташкента. В нее вошли Ситора Исламова, Амирбеков Рузимахаммадов, Владимир Будников, Лазизбек Бозоров, Журъат Мухамаджонов. Тренер команды – Анатолий Душаков.В номинации "Лучший технологический проект" первое место завоевала команда из "Баркамол авлод" Куйичирчикского района Ташобласти. Среди победителей – Сардор Абдутохиров, Бехрузбек Исматуллаев, Камронбек Умаркулов, Жасур Худайбердиев, Руслан Юсупов. Руководитель команды - Дилбар Буранбаева.Творческие работы должны были отражать тему Мирового океана, так как конкурс был посвящен 110-летию со дня рождения легендарного исследователя подмодного мира — Жака-Ива Кусто.

/20201207/Uzbekistantsy-zavoevali-13-medaley-na-olimpiade-po-matematike-v-Singapure-15552781.html

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цифровые технологии, робототехника, победители, диплом, творчество, медаль, океан, наука, узбекистанцы, технологии, конкурс