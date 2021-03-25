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https://uz.sputniknews.ru/20210325/medali-po-pochte--uzbekskie-izobretateli-poluchili-zaslujennuyu-nagradu-17959560.html
Медали по почте – узбекские изобретатели получили заслуженную награду
Медали по почте – узбекские изобретатели получили заслуженную награду
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Конкурсный отбор проходил среди 437 участников из более 25 регионов России и Узбекистана.
2021-03-25T16:27+0500
2021-03-25T16:27+0500
общество
цифровые технологии
робототехника
победители
диплом
творчество
медаль
океан
наука
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Конкурсный отбор проходил среди 437 участников из более 25 регионов России и Узбекистана. Соревнования были распределены по трем возрастным группам и двум номинациям: танцы роботов и творческий проект.В категории "Средняя группа. Национальные танцы образовательных роботов" первое место занял Дамир Уздебаев из Специализированной школы информационных технологий Ортачирчикского района Ташкентской области. Гран-при конкурса в категории "Старшая группа. Творческий проект" получила команда ташкентской Школы информационных технологий №9. "Золото" в номинации "Лучшее инженерное решение" досталось команде "Баркамол авлод" Алмазарского района Ташкента. В нее вошли Ситора Исламова, Амирбеков Рузимахаммадов, Владимир Будников, Лазизбек Бозоров, Журъат Мухамаджонов. Тренер команды – Анатолий Душаков.В номинации "Лучший технологический проект" первое место завоевала команда из "Баркамол авлод" Куйичирчикского района Ташобласти. Среди победителей – Сардор Абдутохиров, Бехрузбек Исматуллаев, Камронбек Умаркулов, Жасур Худайбердиев, Руслан Юсупов. Руководитель команды - Дилбар Буранбаева.Творческие работы должны были отражать тему Мирового океана, так как конкурс был посвящен 110-летию со дня рождения легендарного исследователя подмодного мира — Жака-Ива Кусто.
/20201207/Uzbekistantsy-zavoevali-13-medaley-na-olimpiade-po-matematike-v-Singapure-15552781.html
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цифровые технологии, робототехника, победители, диплом, творчество, медаль, океан, наука, узбекистанцы, технологии, конкурс

Медали по почте – узбекские изобретатели получили заслуженную награду

16:27 25.03.2021
20
© SputnikНаграды победителей VI Международных соревнований по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям "ДЕТалька – 2020"
Награды победителей VI Международных соревнований по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям ДЕТалька – 2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik
VI Международные соревнования по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям "ДЕТалька – 2020" из-за пандемии проходили в онлайн формате. Поэтому заслуженные медали и дипломы ребята смогли получить только сейчас, их прислали по почте.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik, Анна Желиховская. Конкурсный отбор проходил среди 437 участников из более 25 регионов России и Узбекистана.
Соревнования были распределены по трем возрастным группам и двум номинациям: танцы роботов и творческий проект.
© SputnikНаграды победителей VI Международных соревнований по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям "ДЕТалька – 2020"
Награды победителей VI Международных соревнований по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям ДЕТалька – 2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Награды победителей VI Международных соревнований по цифровым технологиям, образовательной робототехнике и нейротехнологиям "ДЕТалька – 2020"
© Sputnik
В категории "Средняя группа. Национальные танцы образовательных роботов" первое место занял Дамир Уздебаев из Специализированной школы информационных технологий Ортачирчикского района Ташкентской области.
Гран-при конкурса в категории "Старшая группа. Творческий проект" получила команда ташкентской Школы информационных технологий №9.
В нее вошли Эмин Артыков, Амир Давронов, Мирадыл Абдиназаров, Шохрух Олимжонов. Руководила проектом Ситора Исламова.
"Золото" в номинации "Лучшее инженерное решение" досталось команде "Баркамол авлод" Алмазарского района Ташкента.
В нее вошли Ситора Исламова, Амирбеков Рузимахаммадов, Владимир Будников, Лазизбек Бозоров, Журъат Мухамаджонов. Тренер команды – Анатолий Душаков.
Математические формулы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2020
Общество
Узбекистанцы завоевали 13 медалей на олимпиаде по математике в Сингапуре
7 декабря 2020, 17:40
924
В номинации "Лучший технологический проект" первое место завоевала команда из "Баркамол авлод" Куйичирчикского района Ташобласти. Среди победителей – Сардор Абдутохиров, Бехрузбек Исматуллаев, Камронбек Умаркулов, Жасур Худайбердиев, Руслан Юсупов. Руководитель команды - Дилбар Буранбаева.
Творческие работы должны были отражать тему Мирового океана, так как конкурс был посвящен 110-летию со дня рождения легендарного исследователя подмодного мира — Жака-Ива Кусто.
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