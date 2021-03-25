https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html

Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля

Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, в ходе

2021-03-25T19:19+0500

2021-03-25T19:19+0500

2021-03-25T19:47+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, в ходе которого сообщила журналистам о том, что Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, передает РИА Новости. В списке перечисленных государств значится и Узбекистан. По словам Голиковой, данное решение принято с учетом эпидемической обстановки в стране и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным. На взаимной основе регулярное международное авиасообщение между Россией и Узбекистаном будет возобновлено с 1 апреля 2021 года. Самолеты будут летать один раз в неделю по маршруту Москва — Ташкент.Информации о том, открыла ли Россия свои границы для всех узбекистанцев, пока нет.Авиасообщение будет также возобновлено с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Шри-Ланкой.В начале марта заместитель министра транспорта Джасурбек Чориев заявил в интервью Sputnik Узбекистан о том, что эпидемситуация в Узбекистане подходит для начала полетов в РФ. Узбекская сторона подала обращение в специальную комиссию, на положительный результат рассчитывали в марте-апреле этого года.

/20201130/Aripov-neobkhodimo-poetapno-vosstanavlivat-aviasoobschenie-mezhdu-stranami-ShOS-15509238.html

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