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Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля
Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, в ходе
2021-03-25T19:19+0500
2021-03-25T19:47+0500
общество
карантин
авиасообщение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, в ходе которого сообщила журналистам о том, что Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, передает РИА Новости. В списке перечисленных государств значится и Узбекистан. По словам Голиковой, данное решение принято с учетом эпидемической обстановки в стране и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным. На взаимной основе регулярное международное авиасообщение между Россией и Узбекистаном будет возобновлено с 1 апреля 2021 года. Самолеты будут летать один раз в неделю по маршруту Москва — Ташкент.Информации о том, открыла ли Россия свои границы для всех узбекистанцев, пока нет.Авиасообщение будет также возобновлено с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Шри-Ланкой.В начале марта заместитель министра транспорта Джасурбек Чориев заявил в интервью Sputnik Узбекистан о том, что эпидемситуация в Узбекистане подходит для начала полетов в РФ. Узбекская сторона подала обращение в специальную комиссию, на положительный результат рассчитывали в марте-апреле этого года.
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карантин, авиасообщение, узбекистан

Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля

19:19 25.03.2021 (обновлено: 19:47 25.03.2021)
3616
© Узбекисон хаво йуллариПразднование дня воздушного флота
Празднование дня воздушного флота - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Узбекисон хаво йуллари
Самолеты будут летать один раз в неделю по маршруту Москва — Ташкент.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, в ходе которого сообщила журналистам о том, что Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, передает РИА Новости. В списке перечисленных государств значится и Узбекистан.
По словам Голиковой, данное решение принято с учетом эпидемической обстановки в стране и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
На взаимной основе регулярное международное авиасообщение между Россией и Узбекистаном будет возобновлено с 1 апреля 2021 года. Самолеты будут летать один раз в неделю по маршруту Москва — Ташкент.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов встретился с вице-премьер-министром Кыргызстана Акрамом Мадумаровым - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2020
Арипов: необходимо поэтапно восстанавливать авиасообщение между странами ШОС
30 ноября 2020, 20:49
893
Информации о том, открыла ли Россия свои границы для всех узбекистанцев, пока нет.
Авиасообщение будет также возобновлено с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном и Шри-Ланкой.
В начале марта заместитель министра транспорта Джасурбек Чориев заявил в интервью Sputnik Узбекистан о том, что эпидемситуация в Узбекистане подходит для начала полетов в РФ. Узбекская сторона подала обращение в специальную комиссию, на положительный результат рассчитывали в марте-апреле этого года.
2810021
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