Российский агрохолдинг строит в Узбекистане новый тепличный комплекс

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Российский агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" к 2024 году планирует достроить в Узбекистане новый тепличный комплекс, а в июле 2021-го — запустить его первую очередь, сообщили в компании.Это первая производственная площадка АПХ "ЭКО-культура" в РУз, пишет РИА Новости.Объект расположится на площади 150 гектаров в Кизирикском районе Сурхандарьинской области. Там можно будет круглый год выращивать томаты в закрытом грунте.Общий объем инвестиций в возведение всего комплекса — порядка 15 миллиардов рублей. Планируется, что к окончанию строительства доля производимой продукции будет составлять ориентировочно 12 процентов от всего объема производства агрохолдинга.Работы планируется полностью завершить к 2024 году: к этому времени там ежегодно будет выращиваться более 80 тысяч тонн томатов. "Такое увеличение производственных мощностей позволит агрохолдингу обеспечить свежими овощами не только жителей РФ, но и выйти на рынки стран Персидского залива и Азии", — пояснили в компании.На данный момент начато возведение сооружений в рамках первой очереди: на площади 12,8 гектара идет строительство теплиц с пленочным покрытием. Их запуск в эксплуатацию запланирован на июль 2021-го, ожидаемый объем выпускаемой продукции — шесть тысяч тонн овощей в год. Кроме того, начато строительство оптово-распределительного центра площадью десять тысяч квадратных метров.Использовать для выращивания овощей теплицы пленочного типа позволяют расположение нового комплекса, высокая средняя температура и длинный световой день. Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" — один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в РФ. Компания располагает 300 гектарами высокотехнологичных теплиц в Ставропольском крае, Ленинградской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. К 2025 году площадь теплиц планируется увеличить до 1 143 гектаров.
Общий объем инвестиций в возведение всего объекта оценивается примерно в 15 миллиардов рублей.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Российский агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" к 2024 году планирует достроить в Узбекистане новый тепличный комплекс, а в июле 2021-го — запустить его первую очередь, сообщили в компании.
Это первая производственная площадка АПХ "ЭКО-культура" в РУз, пишет РИА Новости.
Объект расположится на площади 150 гектаров в Кизирикском районе Сурхандарьинской области. Там можно будет круглый год выращивать томаты в закрытом грунте.
Общий объем инвестиций в возведение всего комплекса — порядка 15 миллиардов рублей. Планируется, что к окончанию строительства доля производимой продукции будет составлять ориентировочно 12 процентов от всего объема производства агрохолдинга.
Работы планируется полностью завершить к 2024 году: к этому времени там ежегодно будет выращиваться более 80 тысяч тонн томатов.
"Такое увеличение производственных мощностей позволит агрохолдингу обеспечить свежими овощами не только жителей РФ, но и выйти на рынки стран Персидского залива и Азии", — пояснили в компании.
На данный момент начато возведение сооружений в рамках первой очереди: на площади 12,8 гектара идет строительство теплиц с пленочным покрытием. Их запуск в эксплуатацию запланирован на июль 2021-го, ожидаемый объем выпускаемой продукции — шесть тысяч тонн овощей в год. Кроме того, начато строительство оптово-распределительного центра площадью десять тысяч квадратных метров.
Использовать для выращивания овощей теплицы пленочного типа позволяют расположение нового комплекса, высокая средняя температура и длинный световой день.
"Одним из важнейших критериев выбора Узбекистана для строительства новых производств стали климатические условия: обилие солнечного света, низкие операционные затраты – все это дает возможность существенно снизить издержки на производство продукции высокого качества", — привели в компании слова президента АПХ "ЭКО-культура" Александра Рудакова.
Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" — один из крупнейших производителей овощей закрытого грунта в РФ. Компания располагает 300 гектарами высокотехнологичных теплиц в Ставропольском крае, Ленинградской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях.
Основные выращиваемые культуры — томаты, огурцы и листовой салат. К 2025 году площадь теплиц планируется увеличить до 1 143 гектаров.