https://uz.sputniknews.ru/20210325/tashkentskiy-finansovyy-institut-perexodit-na-distantsionnoe-obuchenie-17967603.html

Ташкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение

Ташкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ташкентский финансовый институт (ТФИ) переходит на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемситуации в столице, сообщают в

2021-03-25T22:03+0500

2021-03-25T22:03+0500

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ташкентский финансовый институт (ТФИ) переходит на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемситуации в столице, сообщают в пресс-службе вуза.В руководстве ТФИ уточнили, что предпринятые меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди студентов.Двухнедельное онлайн-обучение касается только учащихся. Профессорско-преподавательский состав будет работать в вузе, подчеркнули в пресс-службе.Напомним: новые случаи заражения COVID-19 были выявлены в Ташкенте с 10 по 13 марта. Первое после длительного перерыва рекордное число заболевших коронавирусом было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек. Кроме того, 24 и 25 марта жертвами нового вируса стали два человека. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пациенты скончались в больнице.

/20210324/universitet-inkha-pereshel-na-onlayn-obuchenie-iz-za-koronavirusa-17921086.html

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вуз, ташкентский финансовый институт, обучение, онлайн