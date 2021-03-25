Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210325/tashkentskiy-finansovyy-institut-perexodit-na-distantsionnoe-obuchenie-17967603.html
Ташкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
Ташкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ташкентский финансовый институт (ТФИ) переходит на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемситуации в столице, сообщают в
2021-03-25T22:03+0500
2021-03-25T22:10+0500
общество
вуз
ташкентский финансовый институт
обучение
онлайн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/252/85/2528558_0:0:2355:1324_1920x0_80_0_0_dfbe7fe90cf7ed5ea9cc39116eb3de16.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ташкентский финансовый институт (ТФИ) переходит на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемситуации в столице, сообщают в пресс-службе вуза.В руководстве ТФИ уточнили, что предпринятые меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди студентов.Двухнедельное онлайн-обучение касается только учащихся. Профессорско-преподавательский состав будет работать в вузе, подчеркнули в пресс-службе.Напомним: новые случаи заражения COVID-19 были выявлены в Ташкенте с 10 по 13 марта. Первое после длительного перерыва рекордное число заболевших коронавирусом было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек. Кроме того, 24 и 25 марта жертвами нового вируса стали два человека. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пациенты скончались в больнице.
/20210324/universitet-inkha-pereshel-na-onlayn-obuchenie-iz-za-koronavirusa-17921086.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/252/85/2528558_238:0:2003:1324_1920x0_80_0_0_96c92850ddc7f44d6082aa393dcf2c13.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
вуз, ташкентский финансовый институт, обучение, онлайн

Ташкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение

22:03 25.03.2021 (обновлено: 22:10 25.03.2021)
3362
© Sputnik / СтрингерТашкентский Финансовый Институт
Ташкентский Финансовый Институт - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Стрингер
В руководстве вуза уточнили, что предпринятые меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди студентов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Ташкентский финансовый институт (ТФИ) переходит на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемситуации в столице, сообщают в пресс-службе вуза.
Сроки онлайн-обучения


По данным образовательного учреждения, студенты будут учиться удаленно в период с 26 марта по 8 апреля.

В руководстве ТФИ уточнили, что предпринятые меры необходимы для предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди студентов.
Двухнедельное онлайн-обучение касается только учащихся. Профессорско-преподавательский состав будет работать в вузе, подчеркнули в пресс-службе.
Здание Университета Инха в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
Общество
Университет Инха перешел на онлайн-обучение из-за коронавируса
Вчера, 08:07
1494
Напомним: новые случаи заражения COVID-19 были выявлены в Ташкенте с 10 по 13 марта. Первое после длительного перерыва рекордное число заболевших коронавирусом было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек. Кроме того, 24 и 25 марта жертвами нового вируса стали два человека. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь пациенты скончались в больнице.
000210
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:03Ташкентский финансовый институт переходит на дистанционное обучение
21:28Провальный выстрел: американский истребитель F-35 поразил себя из пушки
21:21Экзамены по квотам в Узбекистане — глава Россотрудничества объявил о частичной пересдаче
21:00Докучаева: сотрудничество с МОМ может стать полезным России
20:15Пьяный пациент избил врача в больнице за отказ принять его без очереди
19:46В Узбекистане "поварихи" получили 15 суток за приготовление сумаляка в непристойном виде
19:19Россия и Узбекистан возобновляют авиасообщение с 1 апреля
19:15Производство третьей вакцины из РФ перешло на "промышленные рельсы" — видео
18:54В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
18:24В детских садах Узбекистана будут заниматься по новейшим корейским технологиям
18:09Узбекистан "встал на защиту" личных данных граждан — как будут наказывать "воришек"?
17:46Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах
17:39Дима Билан выступит на сцене Humo Arena в Ташкенте
17:22В Японии факел олимпийского огня погас в первый день эстафеты — видео
17:19Комитет автодорог объяснил причину инцидента на трассе к курорту "Амирсой"
16:50Помеченный судьбой: в Татарстане спасли собаку со стрелой в шее — видео
16:34"Дайте нам школу": прокуратура проверит организаторов детского флешмоба в Татарстане
16:27В России запустили производство третьей вакцины от COVID-19 — "КовиВак"
16:27Медали по почте: узбекские изобретатели получили заслуженную награду
15:49В Узбекистане начался киномесячник "Навруз муборак"