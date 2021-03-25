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https://uz.sputniknews.ru/20210325/ulukbek-maripov-priletel-v-tashkent-gde-vstretitsya-s-shavkatom-mirziyoevym-17957710.html
Улукбек Марипов прилетел в Ташкент, где встретится с Шавкатом Мирзиёевым
Улукбек Марипов прилетел в Ташкент, где встретится с Шавкатом Мирзиёевым
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в Ташкент с рабочим визитом, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом
2021-03-25T15:04+0500
2021-03-25T15:16+0500
абдулла арипов
политика
улукбек марипов
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в Ташкент с рабочим визитом, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кабмина КР."Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой прибыл в Республику Узбекистан", — говорится в публикации.В аэропорту главу кыргызского правительства встретил его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.В рамках рабочей поездки Марипов примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Кроме того, премьер КР встретится с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, а также ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в Ташкенте.
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абдулла арипов, улукбек марипов, кыргызстан, узбекистан

Улукбек Марипов прилетел в Ташкент, где встретится с Шавкатом Мирзиёевым

15:04 25.03.2021 (обновлено: 15:16 25.03.2021)
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© Пресс-служба Кабмина КыргызстанаПремьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов
Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба Кабмина Кыргызстана
В аэропорту главу кыргызского правительства встретил его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в Ташкент с рабочим визитом, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кабмина КР.
"Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой прибыл в Республику Узбекистан", — говорится в публикации.
В аэропорту главу кыргызского правительства встретил его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.
© Пресс-служба Кабмина КыргызстанаПремьеры-министры Кыргызстана и Узбекистана Улукбек Марипов и Абдулла Арипов
Премьеры-министры Кыргызстана и Узбекистана Улукбек Марипов и Абдулла Арипов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Премьеры-министры Кыргызстана и Узбекистана Улукбек Марипов и Абдулла Арипов
© Пресс-служба Кабмина Кыргызстана
В рамках рабочей поездки Марипов примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.
Кроме того, премьер КР встретится с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, а также ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в Ташкенте.
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