Улукбек Марипов прилетел в Ташкент, где встретится с Шавкатом Мирзиёевым

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в Ташкент с рабочим визитом, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кабмина КР."Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой прибыл в Республику Узбекистан", — говорится в публикации.В аэропорту главу кыргызского правительства встретил его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.В рамках рабочей поездки Марипов примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Кроме того, премьер КР встретится с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, а также ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в Ташкенте.
В аэропорту главу кыргызского правительства встретил его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в Ташкент с рабочим визитом, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кабмина КР.
"Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой прибыл в Республику Узбекистан", — говорится в публикации.
В аэропорту главу кыргызского правительства встретил его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.