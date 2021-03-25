https://uz.sputniknews.ru/20210325/ulukbek-maripov-priletel-v-tashkent-gde-vstretitsya-s-shavkatom-mirziyoevym-17957710.html

Улукбек Марипов прилетел в Ташкент, где встретится с Шавкатом Мирзиёевым

Улукбек Марипов прилетел в Ташкент, где встретится с Шавкатом Мирзиёевым

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в Ташкент с рабочим визитом, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом

2021-03-25T15:04+0500

2021-03-25T15:04+0500

2021-03-25T15:16+0500

абдулла арипов

политика

улукбек марипов

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов прибыл в Ташкент с рабочим визитом, где встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Кабмина КР."Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов с двухдневной рабочей поездкой прибыл в Республику Узбекистан", — говорится в публикации.В аэропорту главу кыргызского правительства встретил его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.В рамках рабочей поездки Марипов примет участие в IX заседании Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Кроме того, премьер КР встретится с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым, а также ознакомится с работой ряда промышленных и инновационных предприятий, расположенных в Ташкенте.

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абдулла арипов, улукбек марипов, кыргызстан, узбекистан