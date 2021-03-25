Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана с 26 до 30 марта, сообщает пресс-служба Узгидромета.По данным синоптиков, с 26 марта на территорию страны придут облачные массивы с районов Кавказа, местами ожидаются дожди, возможны грозы.МЧС Узбекистана, в свою очередь, просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию.Пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД ранее сообщала, что утром 25 марта часть автодороги, ведущая из Ташкента к горнолыжному курорту "Амирсой" в Ташкентской области, обрушилась из-за дождей, движение на поврежденном участке приостановлено.
Пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД ранее сообщала, что утром 25 марта часть автодороги, ведущая из Ташкента к горнолыжному курорту "Амирсой" в Ташкентской области, обрушилась из-за дождей, движение на поврежденном участке приостановлено.