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Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах
Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана с 26 до 30 марта, сообщает пресс-служба Узгидромета.
2021-03-25T17:46+0500
2021-03-25T17:46+0500
общество
узгидромет
горы
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана с 26 до 30 марта, сообщает пресс-служба Узгидромета.По данным синоптиков, с 26 марта на территорию страны придут облачные массивы с районов Кавказа, местами ожидаются дожди, возможны грозы.МЧС Узбекистана, в свою очередь, просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию.Пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД ранее сообщала, что утром 25 марта часть автодороги, ведущая из Ташкента к горнолыжному курорту "Амирсой" в Ташкентской области, обрушилась из-за дождей, движение на поврежденном участке приостановлено.
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узгидромет, горы

Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах

17:46 25.03.2021
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© AFP 2018 / ROBYN BECKСелевой поток
Селевой поток - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© AFP 2018 / ROBYN BECK
С пятницы на территорию страны придут облачные массивы с районов Кавказа, местами ожидаются дожди, возможны грозы.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана с 26 до 30 марта, сообщает пресс-служба Узгидромета.
"С 26 до 30 марта по предгорным и горным районам республики селеопасно", — говорится в публикации на Telegram-канале Узгидромета.
По данным синоптиков, с 26 марта на территорию страны придут облачные массивы с районов Кавказа, местами ожидаются дожди, возможны грозы.
МЧС Узбекистана, в свою очередь, просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию.
Часть автодороги к горнолыжному курорту Амирсой, обрушившаяся из-за дождей - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
Общество
Комитет автодорог объяснил причину инцидента на трассе к курорту "Амирсой"
17:19
205
2
Пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД ранее сообщала, что утром 25 марта часть автодороги, ведущая из Ташкента к горнолыжному курорту "Амирсой" в Ташкентской области, обрушилась из-за дождей, движение на поврежденном участке приостановлено.
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