https://uz.sputniknews.ru/20210325/uzbekistantsev-predupredili-o-selevoy-opasnosti-v-gorax-17962812.html

Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах

Узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана с 26 до 30 марта, сообщает пресс-служба Узгидромета.

2021-03-25T17:46+0500

2021-03-25T17:46+0500

2021-03-25T17:46+0500

общество

узгидромет

горы

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Селевая опасность прогнозируется в горных районах Узбекистана с 26 до 30 марта, сообщает пресс-служба Узгидромета.По данным синоптиков, с 26 марта на территорию страны придут облачные массивы с районов Кавказа, местами ожидаются дожди, возможны грозы.МЧС Узбекистана, в свою очередь, просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию.Пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД ранее сообщала, что утром 25 марта часть автодороги, ведущая из Ташкента к горнолыжному курорту "Амирсой" в Ташкентской области, обрушилась из-за дождей, движение на поврежденном участке приостановлено.

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узгидромет, горы