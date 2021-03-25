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Узбекская шпажистка завоевала лицензию на ОИ в Токио
Узбекская шпажистка завоевала лицензию на ОИ в Токио
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Шпажистка из Узбекистана Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на участие в главных соревнованиях четырехлетия, которые
2021-03-25T13:02+0500
2021-03-25T13:06+0500
спорт
федерация фехтования узбекистана
олимпийские игры в токио
шпага
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Шпажистка из Узбекистана Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на участие в главных соревнованиях четырехлетия, которые состоятся летом в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования РУз.Девушка шла к своей первой Олимпиаде планомерно и последовательно: достигала победных результатов в этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и мира и, соответственно, стабильно набирала очки. Их итоговая сумма и привела спортсменку к заветной мечте — возможности участвовать в ОИ.Кстати, это первая в истории республики прямая лицензия на Олимпийские игры среди женщин.Для справки: Малика Хакимова начала заниматься фехтованием с 10 лет в городе Навои. Ее тренер — Руслан Кудаев. В 2013 году девушка завоевала первое личное золото на чемпионате Азии среди кадетов. Два года спустя, в 2015-м, пополнила копилку наград еще одной медалью высшей пробы на чемпионате Азии среди юниоров. Кроме этого, спортсменка — обладательница "золота" на международных соревнованиях в Казахстане.
/20200205/Sport-v-narod-V-Tashkente-otkroyut-Mezhdunarodnuyu-akademiyu-fekhtovaniya-13392706.html
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федерация фехтования узбекистана, олимпийские игры в токио, шпага

Узбекская шпажистка завоевала лицензию на ОИ в Токио

13:02 25.03.2021 (обновлено: 13:06 25.03.2021)
484
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекская шпажистка Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на ОИ в Токио-2020
Узбекская шпажистка Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на ОИ в Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Это первая в истории республики прямая лицензия на Олимпийские игры среди женщин.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Шпажистка из Узбекистана Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на участие в главных соревнованиях четырехлетия, которые состоятся летом в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования РУз.
Девушка шла к своей первой Олимпиаде планомерно и последовательно: достигала победных результатов в этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и мира и, соответственно, стабильно набирала очки. Их итоговая сумма и привела спортсменку к заветной мечте — возможности участвовать в ОИ.
Кстати, это первая в истории республики прямая лицензия на Олимпийские игры среди женщин.
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Для справки: Малика Хакимова начала заниматься фехтованием с 10 лет в городе Навои. Ее тренер — Руслан Кудаев.
В 2013 году девушка завоевала первое личное золото на чемпионате Азии среди кадетов. Два года спустя, в 2015-м, пополнила копилку наград еще одной медалью высшей пробы на чемпионате Азии среди юниоров. Кроме этого, спортсменка — обладательница "золота" на международных соревнованиях в Казахстане.
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