Узбекская шпажистка завоевала лицензию на ОИ в Токио

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Шпажистка из Узбекистана Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на участие в главных соревнованиях четырехлетия, которые состоятся летом в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования РУз.Девушка шла к своей первой Олимпиаде планомерно и последовательно: достигала победных результатов в этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и мира и, соответственно, стабильно набирала очки. Их итоговая сумма и привела спортсменку к заветной мечте — возможности участвовать в ОИ.Кстати, это первая в истории республики прямая лицензия на Олимпийские игры среди женщин.Для справки: Малика Хакимова начала заниматься фехтованием с 10 лет в городе Навои. Ее тренер — Руслан Кудаев. В 2013 году девушка завоевала первое личное золото на чемпионате Азии среди кадетов. Два года спустя, в 2015-м, пополнила копилку наград еще одной медалью высшей пробы на чемпионате Азии среди юниоров. Кроме этого, спортсменка — обладательница "золота" на международных соревнованиях в Казахстане.
Это первая в истории республики прямая лицензия на Олимпийские игры среди женщин.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Шпажистка из Узбекистана Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на участие в главных соревнованиях четырехлетия, которые состоятся летом в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования РУз.
Девушка шла к своей первой Олимпиаде планомерно и последовательно: достигала победных результатов в этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и мира и, соответственно, стабильно набирала очки. Их итоговая сумма и привела спортсменку к заветной мечте — возможности участвовать в ОИ.
Кстати, это первая в истории республики прямая лицензия на Олимпийские игры среди женщин.
Для справки: Малика Хакимова начала заниматься фехтованием с 10 лет в городе Навои. Ее тренер — Руслан Кудаев.
В 2013 году девушка завоевала первое личное золото на чемпионате Азии среди кадетов. Два года спустя, в 2015-м, пополнила копилку наград еще одной медалью высшей пробы на чемпионате Азии среди юниоров. Кроме этого, спортсменка — обладательница "золота" на международных соревнованиях в Казахстане.