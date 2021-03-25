https://uz.sputniknews.ru/20210325/uzbekskaya-shpazhistka-zavoevala-litsenziyu-na-oi-v-tokio-17953001.html

Узбекская шпажистка завоевала лицензию на ОИ в Токио

Узбекская шпажистка завоевала лицензию на ОИ в Токио

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Шпажистка из Узбекистана Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на участие в главных соревнованиях четырехлетия, которые

2021-03-25T13:02+0500

2021-03-25T13:02+0500

2021-03-25T13:06+0500

спорт

федерация фехтования узбекистана

олимпийские игры в токио

шпага

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Шпажистка из Узбекистана Малика Хакимова завоевала прямую лицензию на участие в главных соревнованиях четырехлетия, которые состоятся летом в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фехтования РУз.Девушка шла к своей первой Олимпиаде планомерно и последовательно: достигала победных результатов в этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и мира и, соответственно, стабильно набирала очки. Их итоговая сумма и привела спортсменку к заветной мечте — возможности участвовать в ОИ.Кстати, это первая в истории республики прямая лицензия на Олимпийские игры среди женщин.Для справки: Малика Хакимова начала заниматься фехтованием с 10 лет в городе Навои. Ее тренер — Руслан Кудаев. В 2013 году девушка завоевала первое личное золото на чемпионате Азии среди кадетов. Два года спустя, в 2015-м, пополнила копилку наград еще одной медалью высшей пробы на чемпионате Азии среди юниоров. Кроме этого, спортсменка — обладательница "золота" на международных соревнованиях в Казахстане.

/20200205/Sport-v-narod-V-Tashkente-otkroyut-Mezhdunarodnuyu-akademiyu-fekhtovaniya-13392706.html

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федерация фехтования узбекистана, олимпийские игры в токио, шпага