https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-kremle-otvetili-prisoedinitsya-li-putin-k-bessmertnomu-polku-v-2021-godu-17962246.html

В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы

В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках

2021-03-25T18:54+0500

2021-03-25T18:54+0500

2021-03-25T18:59+0500

россия

вторая мировая война

9 мая

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

великая отечественная война

президент

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны и шествуют единой колонной, отдавая дань уважения подвигу солдатов, защитивших Родину.Исключением стал лишь 2020 год — из-за пандемии шествие прошло онлайн. Однако в этом году ожидается, что мероприятие вновь пройдет в очном формате.Все зависит от того, снимут ли коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.Решение будет принято в течение двух недель, а пока граждане заинтересовались, примет ли участие в акции президент РФ Владимир Путин, ведь тому моменту он уже будет вакцинирован (первую дозу уже ввели, второй укол будет сделан где-то через три недели).На вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что для начала необходимо что-то решить с ограничительными мерами, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии".Напомним, что в прошлом году отмечалась юбилейная дата — 75 лет Великой Победы. По этому случаю Путин опубликовал свою статью о Второй мировой войне и важности уважительного отношения к подвигам советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад.

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вторая мировая война, 9 мая, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", великая отечественная война, президент, владимир путин