https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-kremle-otvetili-prisoedinitsya-li-putin-k-bessmertnomu-polku-v-2021-godu-17962246.html
В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках
2021-03-25T18:54+0500
2021-03-25T18:54+0500
2021-03-25T18:59+0500
россия
вторая мировая война
9 мая
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
великая отечественная война
президент
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17962097_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_b324a40c3ffa160333f0cd5470244bac.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны и шествуют единой колонной, отдавая дань уважения подвигу солдатов, защитивших Родину.Исключением стал лишь 2020 год — из-за пандемии шествие прошло онлайн. Однако в этом году ожидается, что мероприятие вновь пройдет в очном формате.Все зависит от того, снимут ли коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.Решение будет принято в течение двух недель, а пока граждане заинтересовались, примет ли участие в акции президент РФ Владимир Путин, ведь тому моменту он уже будет вакцинирован (первую дозу уже ввели, второй укол будет сделан где-то через три недели).На вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что для начала необходимо что-то решить с ограничительными мерами, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии".Напомним, что в прошлом году отмечалась юбилейная дата — 75 лет Великой Победы. По этому случаю Путин опубликовал свою статью о Второй мировой войне и важности уважительного отношения к подвигам советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад.
/20210319/peskov-vopros-prisutstviya-zriteley-na-parade-pobedy-v-moskve-reshat-s-rospotrebnadzorom-17858524.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/19/17962097_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_1e9d37ae0bcd22b70ee700fb515d37d0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вторая мировая война, 9 мая, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", великая отечественная война, президент, владимир путин
В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
18:54 25.03.2021 (обновлено: 18:59 25.03.2021)
Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса акцию было решено перевести в онлайн-формат.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны и шествуют единой колонной, отдавая дань уважения подвигу солдатов, защитивших Родину.
Исключением стал лишь 2020 год — из-за пандемии шествие прошло онлайн. Однако в этом году ожидается, что мероприятие вновь пройдет в очном формате.
Все зависит от того, снимут ли коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.
Решение будет принято в течение двух недель, а пока граждане заинтересовались, примет ли участие в акции президент РФ Владимир Путин, ведь тому моменту он уже будет вакцинирован (первую дозу уже ввели, второй укол будет сделан где-то через три недели).
На вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, впереди еще 1,5 месяца и, учитывая нестабильность, которую обеспечила пандемия, как-то преждевременно что-либо загадывать.
Песков отметил, что для начала необходимо что-то решить с ограничительными мерами, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии".
Напомним, что в прошлом году отмечалась юбилейная дата — 75 лет Великой Победы.
По этому случаю Путин опубликовал свою статью
о Второй мировой войне и важности уважительного отношения к подвигам советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад.