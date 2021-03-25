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В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках
2021-03-25T18:54+0500
2021-03-25T18:59+0500
россия
вторая мировая война
9 мая
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
великая отечественная война
президент
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны и шествуют единой колонной, отдавая дань уважения подвигу солдатов, защитивших Родину.Исключением стал лишь 2020 год — из-за пандемии шествие прошло онлайн. Однако в этом году ожидается, что мероприятие вновь пройдет в очном формате.Все зависит от того, снимут ли коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.Решение будет принято в течение двух недель, а пока граждане заинтересовались, примет ли участие в акции президент РФ Владимир Путин, ведь тому моменту он уже будет вакцинирован (первую дозу уже ввели, второй укол будет сделан где-то через три недели).На вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отметил, что для начала необходимо что-то решить с ограничительными мерами, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии".Напомним, что в прошлом году отмечалась юбилейная дата — 75 лет Великой Победы. По этому случаю Путин опубликовал свою статью о Второй мировой войне и важности уважительного отношения к подвигам советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад.
/20210319/peskov-vopros-prisutstviya-zriteley-na-parade-pobedy-v-moskve-reshat-s-rospotrebnadzorom-17858524.html
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вторая мировая война, 9 мая, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", великая отечественная война, президент, владимир путин

В Кремле ответили, присоединится ли Путин к шествию в честь Дня Победы

18:54 25.03.2021 (обновлено: 18:59 25.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в шествии "Бессмертный полк"
Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса акцию было решено перевести в онлайн-формат.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Каждое 9 мая в российских и некоторых зарубежных городах ежегодно проходила акция "Бессмертный полк" — все участники держат в руках портреты своих родственников-участников Великой Отечественной войны и шествуют единой колонной, отдавая дань уважения подвигу солдатов, защитивших Родину.
Исключением стал лишь 2020 год — из-за пандемии шествие прошло онлайн. Однако в этом году ожидается, что мероприятие вновь пройдет в очном формате.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
Россия
Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором
19 марта, 20:53
3528
Все зависит от того, снимут ли коронавирусные ограничения на проведение массовых мероприятий.
Решение будет принято в течение двух недель, а пока граждане заинтересовались, примет ли участие в акции президент РФ Владимир Путин, ведь тому моменту он уже будет вакцинирован (первую дозу уже ввели, второй укол будет сделан где-то через три недели).
На вопрос ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, впереди еще 1,5 месяца и, учитывая нестабильность, которую обеспечила пандемия, как-то преждевременно что-либо загадывать.
Песков отметил, что для начала необходимо что-то решить с ограничительными мерами, "и тогда это позволит принимать соответствующие решения о личном участии".
Напомним, что в прошлом году отмечалась юбилейная дата — 75 лет Великой Победы.
По этому случаю Путин опубликовал свою статью о Второй мировой войне и важности уважительного отношения к подвигам советского народа, бившегося против нацизма 75 лет назад.
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