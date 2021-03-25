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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-odnom-iz-tsentralnykh-rayonov-stolitsy-otklyuchili-otoplenie-17955518.html
В одном из центральных районов столицы отключили отопление
В одном из центральных районов столицы отключили отопление
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Жителям Мирабадского района объяснили причину внезапного отключения отопления и горячей воды в их домах. По информации пресс-службы
2021-03-25T14:01+0500
2021-03-25T14:06+0500
общество
горячая вода
отопление
авария
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Жителям Мирабадского района объяснили причину внезапного отключения отопления и горячей воды в их домах. По информации пресс-службы столичного хокимията, на тепловых сетях произошла авария. На месте уже работает бригада коммунальщиков, которая обещает восстановить подачу тепла сразу после устранения последствий ЧП.А пока от отопления и горячей воды отключен практически весь центр города: проспект Амира Темура, улицы Садыка Азимова, Махтумкули, Гулямова, Шахрисабз, массивы Ц-1, Ц-2 и Ц-4.Жителей просят набраться терпения, а в ГУП "Тошиссиккуввати", ответственном за подачу тепла в дома, принесли извинения за неудобства.С завтрашнего дня синоптики обещали ухудшение погоды в Узбекистане: по стране пройдут дожди и даже грозы. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
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горячая вода, отопление, авария, ташкент

В одном из центральных районов столицы отключили отопление

14:01 25.03.2021 (обновлено: 14:06 25.03.2021)
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От отопления и горячей воды отключен практически весь центр города: проспект Амира Темура, улицы Садыка Азимова, Махтумкули, Гулямова, Шахрисабз, массивы Ц-1, Ц-2 и Ц-4.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Жителям Мирабадского района объяснили причину внезапного отключения отопления и горячей воды в их домах. По информации пресс-службы столичного хокимията, на тепловых сетях произошла авария.
На месте уже работает бригада коммунальщиков, которая обещает восстановить подачу тепла сразу после устранения последствий ЧП.
А пока от отопления и горячей воды отключен практически весь центр города: проспект Амира Темура, улицы Садыка Азимова, Махтумкули, Гулямова, Шахрисабз, массивы Ц-1, Ц-2 и Ц-4.
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Жители столицы получили перерасчет за отопление с перебоями
23 марта, 17:53
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Жителей просят набраться терпения, а в ГУП "Тошиссиккуввати", ответственном за подачу тепла в дома, принесли извинения за неудобства.
С завтрашнего дня синоптики обещали ухудшение погоды в Узбекистане: по стране пройдут дожди и даже грозы. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
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