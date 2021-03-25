В одном из центральных районов столицы отключили отопление

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Жителям Мирабадского района объяснили причину внезапного отключения отопления и горячей воды в их домах. По информации пресс-службы столичного хокимията, на тепловых сетях произошла авария. На месте уже работает бригада коммунальщиков, которая обещает восстановить подачу тепла сразу после устранения последствий ЧП.А пока от отопления и горячей воды отключен практически весь центр города: проспект Амира Темура, улицы Садыка Азимова, Махтумкули, Гулямова, Шахрисабз, массивы Ц-1, Ц-2 и Ц-4.Жителей просят набраться терпения, а в ГУП "Тошиссиккуввати", ответственном за подачу тепла в дома, принесли извинения за неудобства.С завтрашнего дня синоптики обещали ухудшение погоды в Узбекистане: по стране пройдут дожди и даже грозы. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с.
От отопления и горячей воды отключен практически весь центр города: проспект Амира Темура, улицы Садыка Азимова, Махтумкули, Гулямова, Шахрисабз, массивы Ц-1, Ц-2 и Ц-4.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Жителям Мирабадского района объяснили причину внезапного отключения отопления и горячей воды в их домах. По информации пресс-службы столичного хокимията, на тепловых сетях произошла авария.
На месте уже работает бригада коммунальщиков, которая обещает восстановить подачу тепла сразу после устранения последствий ЧП.
А пока от отопления и горячей воды отключен практически весь центр города: проспект Амира Темура, улицы Садыка Азимова, Махтумкули, Гулямова, Шахрисабз, массивы Ц-1, Ц-2 и Ц-4.