https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-rossii-predlozhili-zaprashivat-dannye-pasport-pri-registratsii-v-sotsseti-17945081.html

В России предложили запрашивать данные паспорта при регистрации в соцсети

В России предложили запрашивать данные паспорта при регистрации в соцсети

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России предложили запрашивать данные паспорта для регистрации в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".

2021-03-25T07:54+0500

2021-03-25T07:54+0500

2021-03-25T07:55+0500

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роскомнадзор

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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России предложили запрашивать данные паспорта для регистрации в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Согласно новому проекту, уже с 1 июля пользователь, зайдя на сайт, должен будет дать согласие на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора.Все сведения будут проверяться через портал госуслуг.Напомним, что с 1 марта в России вступили в действие поправки к закону "О персональных данных": теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" покупок в онлайн-магазинах.Ранее стало известно, что в России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах.

/20210318/operatorov-v-rossii-obyazhut-peredavat-vse-detali-zvonkov-roskomnadzoru-17825267.html

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