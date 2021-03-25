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https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-rossii-predlozhili-zaprashivat-dannye-pasport-pri-registratsii-v-sotsseti-17945081.html
В России предложили запрашивать данные паспорта при регистрации в соцсети
В России предложили запрашивать данные паспорта при регистрации в соцсети
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России предложили запрашивать данные паспорта для регистрации в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
2021-03-25T07:54+0500
2021-03-25T07:55+0500
россия
соцсети
паспорт
роскомнадзор
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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России предложили запрашивать данные паспорта для регистрации в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Согласно новому проекту, уже с 1 июля пользователь, зайдя на сайт, должен будет дать согласие на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора.Все сведения будут проверяться через портал госуслуг.Напомним, что с 1 марта в России вступили в действие поправки к закону "О персональных данных": теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" покупок в онлайн-магазинах.Ранее стало известно, что в России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах.
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соцсети, паспорт, роскомнадзор

В России предложили запрашивать данные паспорта при регистрации в соцсети

07:54 25.03.2021 (обновлено: 07:55 25.03.2021)
2075
© CC0 / Unsplash / Christin HumeДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© CC0 / Unsplash / Christin Hume
Пользователь должен будет дать согласие на обработку данных через систему Роскомнадзора.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России предложили запрашивать данные паспорта для регистрации в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Согласно новому проекту, уже с 1 июля пользователь, зайдя на сайт, должен будет дать согласие на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора.
"Необходимо будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту", - говорится в сообщении.
Все сведения будут проверяться через портал госуслуг.
Напомним, что с 1 марта в России вступили в действие поправки к закону "О персональных данных": теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.
Мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Россия
Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору
18 марта, 12:14
581
В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" покупок в онлайн-магазинах.
Ранее стало известно, что в России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах.
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