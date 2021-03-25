В России предложили запрашивать данные паспорта при регистрации в соцсети

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России предложили запрашивать данные паспорта для регистрации в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Согласно новому проекту, уже с 1 июля пользователь, зайдя на сайт, должен будет дать согласие на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора.Все сведения будут проверяться через портал госуслуг.Напомним, что с 1 марта в России вступили в действие поправки к закону "О персональных данных": теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" покупок в онлайн-магазинах.Ранее стало известно, что в России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах.
Пользователь должен будет дать согласие на обработку данных через систему Роскомнадзора.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В России предложили запрашивать данные паспорта для регистрации в социальных сетях, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Согласно новому проекту, уже с 1 июля пользователь, зайдя на сайт, должен будет дать согласие на обработку данных через свои собственные платформы или систему Роскомнадзора.
"Необходимо будет внести в специальную форму ФИО, паспортные данные, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту", - говорится в сообщении.
Все сведения будут проверяться через портал госуслуг.
Напомним, что с 1 марта в России вступили в действие поправки к закону "О персональных данных": теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.