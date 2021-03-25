В Узбекистане стартовал курс по киносценарию

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В республике начался набор в мастерскую сценаристов школы кино Focus, сообщает "Афиша.уз".Всем желающим нужно сдать экзамен по литературе. Общая стоимость курса 3 700 000 сумов. Для лиц, не имеющих возможности приехать на очное обучение в Ташкент, школа Focus предоставляет возможность дистанционного обучения в режиме онлайн. А для тех, кто не может позволить себе оплатить обучение полностью, есть Focus union. Это лаборатория с упором на практику написания сценариев и съемки фильмов, которые любой человек может посетить абсолютно бесплатно по воскресеньям.
А для тех, кто не может позволить себе оплатить обучение полностью, есть Focus union. Это лаборатория с упором на практику написания сценариев и съемки фильмов, которые любой человек может посетить абсолютно бесплатно по воскресеньям.