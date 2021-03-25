https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-uzbekistane-startoval-kurs-po-kinostsenariyu-17950557.html

В Узбекистане стартовал курс по киносценарию

В Узбекистане стартовал курс по киносценарию

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В республике начался набор в мастерскую сценаристов школы кино Focus, сообщает "Афиша.уз".

2021-03-25T11:25+0500

2021-03-25T11:25+0500

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культура

кинорежиссер

кино

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В республике начался набор в мастерскую сценаристов школы кино Focus, сообщает "Афиша.уз".Всем желающим нужно сдать экзамен по литературе. Общая стоимость курса 3 700 000 сумов. Для лиц, не имеющих возможности приехать на очное обучение в Ташкент, школа Focus предоставляет возможность дистанционного обучения в режиме онлайн. А для тех, кто не может позволить себе оплатить обучение полностью, есть Focus union. Это лаборатория с упором на практику написания сценариев и съемки фильмов, которые любой человек может посетить абсолютно бесплатно по воскресеньям.

/20201222/Rezhissery-iz-Uzbekistana-primut-uchastie-v-Mezhdunarodnom-kinoforume-Umut-15648326.html

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кинорежиссер, кино, узбекистан, узбекистан