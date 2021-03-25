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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210325/v-uzbekistane-startoval-kurs-po-kinostsenariyu-17950557.html
В Узбекистане стартовал курс по киносценарию
В Узбекистане стартовал курс по киносценарию
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В республике начался набор в мастерскую сценаристов школы кино Focus, сообщает "Афиша.уз".
2021-03-25T11:25+0500
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культура
кинорежиссер
кино
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В республике начался набор в мастерскую сценаристов школы кино Focus, сообщает "Афиша.уз".Всем желающим нужно сдать экзамен по литературе. Общая стоимость курса 3 700 000 сумов. Для лиц, не имеющих возможности приехать на очное обучение в Ташкент, школа Focus предоставляет возможность дистанционного обучения в режиме онлайн. А для тех, кто не может позволить себе оплатить обучение полностью, есть Focus union. Это лаборатория с упором на практику написания сценариев и съемки фильмов, которые любой человек может посетить абсолютно бесплатно по воскресеньям.
/20201222/Rezhissery-iz-Uzbekistana-primut-uchastie-v-Mezhdunarodnom-kinoforume-Umut-15648326.html
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кинорежиссер, кино, узбекистан, узбекистан

В Узбекистане стартовал курс по киносценарию

11:25 25.03.2021 (обновлено: 12:07 25.03.2021)
784
CC0 / pixabay.com / Съемка
Съемка - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
CC0 / pixabay.com /
Занятия будут проходить в формате workshop с упором на практику написания киносценариев на русском и узбекском языках.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. В республике начался набор в мастерскую сценаристов школы кино Focus, сообщает "Афиша.уз".

"Занятия будут проходить в формате workshop с упором на практику написания киносценариев на русском и узбекском языках", — говорится в информации.

Всем желающим нужно сдать экзамен по литературе.
Общая стоимость курса 3 700 000 сумов. Для лиц, не имеющих возможности приехать на очное обучение в Ташкент, школа Focus предоставляет возможность дистанционного обучения в режиме онлайн.
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А для тех, кто не может позволить себе оплатить обучение полностью, есть Focus union. Это лаборатория с упором на практику написания сценариев и съемки фильмов, которые любой человек может посетить абсолютно бесплатно по воскресеньям.
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