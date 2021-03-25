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Жизнь в лесу или многоэтажке: куда мечтают переехать россияне
Жизнь в лесу или многоэтажке: куда мечтают переехать россияне
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Треть жителей больших городов в России хотят переехать в пригород, пишет РИА Новости.
2021-03-25T10:09+0500
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россия
квартиры
жилье
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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Треть жителей больших городов в России хотят переехать в пригород, пишет РИА Новости.Однако при этом для них важна хорошая транспортная доступность.Однако почти 20% все же еще мечтают о жизни в центре многомиллионных городов. Еще 6% скорее поселились бы в небольшом городке. И, наконец, 8% людей из России с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.При этом люди готовы заплатить за идеальное жилье более 15 миллионов рублей и лишь 3% — не более трех миллионов рублей. Кстати, 13% респондентов готовы потратить более 50 миллионов рублей за хорошее жилье.Напомним, недавно стало известно, что около половины россиян ради ипотеки начинают экономить на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.
/20210318/puteshestviya-ili-zhilischnyy-vopros-na-chem-ekonomyat-rossiyane-radi-ipoteki-17829922.html
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квартиры, жилье

Жизнь в лесу или многоэтажке: куда мечтают переехать россияне

10:09 25.03.2021 (обновлено: 10:14 25.03.2021)
860
© Sputnik / Алексей ДаничевДом в лесу
Дом в лесу - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.03.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
Восемь процентов людей из России с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Треть жителей больших городов в России хотят переехать в пригород, пишет РИА Новости.
Однако при этом для них важна хорошая транспортная доступность.

"Оказалось, 37% россиян отказались бы от идеи жить в центре Москвы, выбрав для этого уютный спальный район или пригород с транспортным сообщением", — говорится в сообщении.

Однако почти 20% все же еще мечтают о жизни в центре многомиллионных городов. Еще 6% скорее поселились бы в небольшом городке. И, наконец, 8% людей из России с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.
Кошелек - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
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Путешествия или жилищный вопрос: на чем экономят россияне ради ипотеки
18 марта, 14:20
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При этом люди готовы заплатить за идеальное жилье более 15 миллионов рублей и лишь 3% — не более трех миллионов рублей. Кстати, 13% респондентов готовы потратить более 50 миллионов рублей за хорошее жилье.
Напомним, недавно стало известно, что около половины россиян ради ипотеки начинают экономить на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.
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