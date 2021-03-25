https://uz.sputniknews.ru/20210325/zhizn-v-lesu-ili-mnogoetazhke-kuda-mechtayut-pereekhat-rossiyane-17947013.html

Жизнь в лесу или многоэтажке: куда мечтают переехать россияне

Жизнь в лесу или многоэтажке: куда мечтают переехать россияне

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Треть жителей больших городов в России хотят переехать в пригород, пишет РИА Новости.

2021-03-25T10:09+0500

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россия

квартиры

жилье

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ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Треть жителей больших городов в России хотят переехать в пригород, пишет РИА Новости.Однако при этом для них важна хорошая транспортная доступность.Однако почти 20% все же еще мечтают о жизни в центре многомиллионных городов. Еще 6% скорее поселились бы в небольшом городке. И, наконец, 8% людей из России с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.При этом люди готовы заплатить за идеальное жилье более 15 миллионов рублей и лишь 3% — не более трех миллионов рублей. Кстати, 13% респондентов готовы потратить более 50 миллионов рублей за хорошее жилье.Напомним, недавно стало известно, что около половины россиян ради ипотеки начинают экономить на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.

/20210318/puteshestviya-ili-zhilischnyy-vopros-na-chem-ekonomyat-rossiyane-radi-ipoteki-17829922.html

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