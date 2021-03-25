Жизнь в лесу или многоэтажке: куда мечтают переехать россияне

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Треть жителей больших городов в России хотят переехать в пригород, пишет РИА Новости.Однако при этом для них важна хорошая транспортная доступность.Однако почти 20% все же еще мечтают о жизни в центре многомиллионных городов. Еще 6% скорее поселились бы в небольшом городке. И, наконец, 8% людей из России с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.При этом люди готовы заплатить за идеальное жилье более 15 миллионов рублей и лишь 3% — не более трех миллионов рублей. Кстати, 13% респондентов готовы потратить более 50 миллионов рублей за хорошее жилье.Напомним, недавно стало известно, что около половины россиян ради ипотеки начинают экономить на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.
Восемь процентов людей из России с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.
ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Треть жителей больших городов в России хотят переехать в пригород, пишет РИА Новости.
Однако при этом для них важна хорошая транспортная доступность.
"Оказалось, 37% россиян отказались бы от идеи жить в центре Москвы, выбрав для этого уютный спальный район или пригород с транспортным сообщением", — говорится в сообщении.
Однако почти 20% все же еще мечтают о жизни в центре многомиллионных городов. Еще 6% скорее поселились бы в небольшом городке. И, наконец, 8% людей из России с удовольствием бы уехали далеко за черту города или даже в глухой лес.
При этом люди готовы заплатить за идеальное жилье более 15 миллионов рублей и лишь 3% — не более трех миллионов рублей. Кстати, 13% респондентов готовы потратить более 50 миллионов рублей за хорошее жилье.
Напомним, недавно стало известно, что около половины россиян ради ипотеки начинают экономить на спонтанных тратах, путешествиях и развлечениях.