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Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает РИА Новости.
2021-03-26T08:19+0500
2021-03-26T08:58+0500
в мире
коронавирус
вакцинация
эммануэль макрон
вакцина
европа
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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает РИА Новости.По мнению главы государства, Европа сейчас стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину от коронавируса".Поэтому он пообещал, что в ближайшие месяцы в Европе увеличат объемы производства вакцин против коронавируса, чтобы стать крупнейшим их производителем.Напомним, в феврале Эммануэль Макрон высказался о необходимости сотрудничать с Россией и КНР в вопросе противодействия распространению коронавируса.Тогда он заявлял, что "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.
/20210214/Makron-prizval-ispolzovat-vaktsiny-RF-i-KNR-v-borbe-s-COVID-19-15997969.html
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коронавирус, вакцинация, эммануэль макрон, вакцина, европа

Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин

08:19 26.03.2021 (обновлено: 08:58 26.03.2021)
1759
© AP Photo / Stephane MaheПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© AP Photo / Stephane Mahe
Европа сейчас стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину от коронавируса", считает президент Франции.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает РИА Новости.
По мнению главы государства, Европа сейчас стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину от коронавируса".

"Европа — единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации", — заявил Макрон.

Поэтому он пообещал, что в ближайшие месяцы в Европе увеличат объемы производства вакцин против коронавируса, чтобы стать крупнейшим их производителем.
Напомним, в феврале Эммануэль Макрон высказался о необходимости сотрудничать с Россией и КНР в вопросе противодействия распространению коронавируса.
Президент Франции Эммануэль Макрон - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.02.2021
Россия
Макрон призвал использовать вакцины РФ и КНР в борьбе с COVID-19
14 февраля, 19:29
655
Тогда он заявлял, что "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.
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