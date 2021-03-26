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https://uz.sputniknews.ru/20210326/emmanuel-makron-rasskazal-o-novom-tipe-mirovoy-voyny-iz-za-vaktsin-17968317.html
Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает РИА Новости.
2021-03-26T08:19+0500
2021-03-26T08:19+0500
2021-03-26T08:58+0500
в мире
коронавирус
вакцинация
эммануэль макрон
вакцина
европа
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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает РИА Новости.По мнению главы государства, Европа сейчас стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину от коронавируса".Поэтому он пообещал, что в ближайшие месяцы в Европе увеличат объемы производства вакцин против коронавируса, чтобы стать крупнейшим их производителем.Напомним, в феврале Эммануэль Макрон высказался о необходимости сотрудничать с Россией и КНР в вопросе противодействия распространению коронавируса.Тогда он заявлял, что "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.
/20210214/Makron-prizval-ispolzovat-vaktsiny-RF-i-KNR-v-borbe-s-COVID-19-15997969.html
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коронавирус, вакцинация, эммануэль макрон, вакцина, европа
Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин 08:19 26.03.2021 (обновлено: 08:58 26.03.2021)
Европа сейчас стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину от коронавируса", считает президент Франции.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik.
Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает
РИА Новости.
По мнению главы государства, Европа сейчас стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину от коронавируса".
"Европа — единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации", — заявил Макрон.
Поэтому он пообещал, что в ближайшие месяцы в Европе увеличат объемы производства вакцин против коронавируса, чтобы стать крупнейшим их производителем.
Напомним, в феврале Эммануэль Макрон высказался о необходимости сотрудничать с Россией и КНР в вопросе противодействия распространению коронавируса.
Тогда он заявлял, что "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.