https://uz.sputniknews.ru/20210326/emmanuel-makron-rasskazal-o-novom-tipe-mirovoy-voyny-iz-za-vaktsin-17968317.html

Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин

Эммануэль Макрон рассказал о новом типе мировой войны из-за вакцин

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает РИА Новости.

2021-03-26T08:19+0500

2021-03-26T08:19+0500

2021-03-26T08:58+0500

в мире

коронавирус

вакцинация

эммануэль макрон

вакцина

европа

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", сообщает РИА Новости.По мнению главы государства, Европа сейчас стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину от коронавируса".Поэтому он пообещал, что в ближайшие месяцы в Европе увеличат объемы производства вакцин против коронавируса, чтобы стать крупнейшим их производителем.Напомним, в феврале Эммануэль Макрон высказался о необходимости сотрудничать с Россией и КНР в вопросе противодействия распространению коронавируса.Тогда он заявлял, что "мировая война" с вирусом будет выиграна только ценой величайшего международного сотрудничества.

/20210214/Makron-prizval-ispolzovat-vaktsiny-RF-i-KNR-v-borbe-s-COVID-19-15997969.html

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коронавирус, вакцинация, эммануэль макрон, вакцина, европа