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https://uz.sputniknews.ru/20210326/klub-zakovat-provodit-kasting-intellektualov-v-samarkande--17984396.html
Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде
Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более 2 500 молодых людей из Самарканда и Самаркандской области изъявили желание стать участниками интеллектуального клуба
2021-03-26T21:59+0500
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общество
саида мирзиёева
комил алламжонов
молодежь
самарканд
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более 2 500 молодых людей из Самарканда и Самаркандской области изъявили желание стать участниками интеллектуального клуба "Заковат". Они зарегистрировались на официальном сайте клуба.Перед началом кастинга перед собравшимися выступили глава Фонда поддержки и развития национальных массмедиа — Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.Саида Мирзиёва также поздравила всех и призвала девушек к активному участию в интеллектуальной игре. Кастинг состоял из 30 вопросов, имеющих однозначный ответ, и 10 заданий на логику. Участники должны были успеть выполнить их в ограниченное время.Общий призовой фонд конкурса — 130 миллионов сумов: 100 миллионов сумов — за первое место, 20 миллионов — за второе место и 10 миллионов — за третье место.После подведения итогов кастинга будут сформированы команды. Групповые соревнования состоятся 27 марта.Напомним, в начале марта интеллектуальная игра собрала самых умных и начитанных в Ташкенте. На звание победителей претендовали две команды — подопечные опытного знатока клуба "Заковат" Фарруха Рафикова и сборная "Ученики Ксенофонта". После сложнейших интеллектуальных состязаний первое место заняла команда Фарруха Рафикова и получила главный приз — 100 млн сумов.
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саида мирзиёева, комил алламжонов, молодежь, самарканд

Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде

21:59 26.03.2021
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© Пресс-служба фонда поддержки и развития национальных масс-медиаКлуб "Заковат" в Самарканде
Клуб Заковат в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Пресс-служба фонда поддержки и развития национальных масс-медиа
Общий призовой фонд конкурса — 130 миллионов сумов: 100 миллионов сумов — за первое место, 20 миллионов — за второе место и 10 миллионов — за третье место.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более 2 500 молодых людей из Самарканда и Самаркандской области изъявили желание стать участниками интеллектуального клуба "Заковат". Они зарегистрировались на официальном сайте клуба.
Перед началом кастинга перед собравшимися выступили глава Фонда поддержки и развития национальных массмедиа — Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.
"Чтобы получить хорошую работу, нужно иметь профессию и ремесло. Выбор за вами! Только знания и навыки могут вытащить нас из болота пороков. Только профессионалы и образованные люди смогут найти правильный путь, построить правильную систему".
Комил Алламжонов - Sputnik Узбекистан
Комил Алламжонов
Руководитель Фонда поддержки и развития национальных массмедиа
Саида Мирзиёва также поздравила всех и призвала девушек к активному участию в интеллектуальной игре.
"На женщине лежит ответственность за страну, и у каждой из нас есть выбор — брать данную миссию на себя или нет. Сестры! Не скидывайте с себя эту ответственность. Ради будущего нашей страны, ради будущего детей! Иначе мы не только столкнемся с дефицитом гениев, но и просто умных людей днем с огнем не сыщем".
Саида Мирзиёева - Sputnik Узбекистан
Саида Мирзиёева
Заместитель Фонда поддержки и развития национальных массмедиа
Кастинг состоял из 30 вопросов, имеющих однозначный ответ, и 10 заданий на логику. Участники должны были успеть выполнить их в ограниченное время.
Общий призовой фонд конкурса — 130 миллионов сумов: 100 миллионов сумов — за первое место, 20 миллионов — за второе место и 10 миллионов — за третье место.
После подведения итогов кастинга будут сформированы команды. Групповые соревнования состоятся 27 марта.
Напомним, в начале марта интеллектуальная игра собрала самых умных и начитанных в Ташкенте. На звание победителей претендовали две команды — подопечные опытного знатока клуба "Заковат" Фарруха Рафикова и сборная "Ученики Ксенофонта". После сложнейших интеллектуальных состязаний первое место заняла команда Фарруха Рафикова и получила главный приз — 100 млн сумов.
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