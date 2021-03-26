Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более 2 500 молодых людей из Самарканда и Самаркандской области изъявили желание стать участниками интеллектуального клуба "Заковат". Они зарегистрировались на официальном сайте клуба.Перед началом кастинга перед собравшимися выступили глава Фонда поддержки и развития национальных массмедиа — Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.Саида Мирзиёва также поздравила всех и призвала девушек к активному участию в интеллектуальной игре. Кастинг состоял из 30 вопросов, имеющих однозначный ответ, и 10 заданий на логику. Участники должны были успеть выполнить их в ограниченное время.Общий призовой фонд конкурса — 130 миллионов сумов: 100 миллионов сумов — за первое место, 20 миллионов — за второе место и 10 миллионов — за третье место.После подведения итогов кастинга будут сформированы команды. Групповые соревнования состоятся 27 марта.Напомним, в начале марта интеллектуальная игра собрала самых умных и начитанных в Ташкенте. На звание победителей претендовали две команды — подопечные опытного знатока клуба "Заковат" Фарруха Рафикова и сборная "Ученики Ксенофонта". После сложнейших интеллектуальных состязаний первое место заняла команда Фарруха Рафикова и получила главный приз — 100 млн сумов.
Общий призовой фонд конкурса — 130 миллионов сумов: 100 миллионов сумов — за первое место, 20 миллионов — за второе место и 10 миллионов — за третье место.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более 2 500 молодых людей из Самарканда и Самаркандской области изъявили желание стать участниками интеллектуального клуба "Заковат". Они зарегистрировались на официальном сайте клуба.
Перед началом кастинга перед собравшимися выступили глава Фонда поддержки и развития национальных массмедиа — Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.
"Чтобы получить хорошую работу, нужно иметь профессию и ремесло. Выбор за вами! Только знания и навыки могут вытащить нас из болота пороков. Только профессионалы и образованные люди смогут найти правильный путь, построить правильную систему".
Комил Алламжонов
Руководитель Фонда поддержки и развития национальных массмедиа
Саида Мирзиёва также поздравила всех и призвала девушек к активному участию в интеллектуальной игре.
"На женщине лежит ответственность за страну, и у каждой из нас есть выбор — брать данную миссию на себя или нет. Сестры! Не скидывайте с себя эту ответственность. Ради будущего нашей страны, ради будущего детей! Иначе мы не только столкнемся с дефицитом гениев, но и просто умных людей днем с огнем не сыщем".
Саида Мирзиёева
Заместитель Фонда поддержки и развития национальных массмедиа
Кастинг состоял из 30 вопросов, имеющих однозначный ответ, и 10 заданий на логику. Участники должны были успеть выполнить их в ограниченное время.
Общий призовой фонд конкурса — 130 миллионов сумов: 100 миллионов сумов — за первое место, 20 миллионов — за второе место и 10 миллионов — за третье место.
После подведения итогов кастинга будут сформированы команды. Групповые соревнования состоятся 27 марта.
Напомним, в начале марта интеллектуальная игра собрала самых умных и начитанных в Ташкенте. На звание победителей претендовали две команды — подопечные опытного знатока клуба "Заковат" Фарруха Рафикова и сборная "Ученики Ксенофонта". После сложнейших интеллектуальных состязаний первое место заняла команда Фарруха Рафикова и получила главный приз — 100 млн сумов.