https://uz.sputniknews.ru/20210326/klub-zakovat-provodit-kasting-intellektualov-v-samarkande--17984396.html

Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде

Клуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более 2 500 молодых людей из Самарканда и Самаркандской области изъявили желание стать участниками интеллектуального клуба

2021-03-26T21:59+0500

2021-03-26T21:59+0500

2021-03-26T21:59+0500

общество

саида мирзиёева

комил алламжонов

молодежь

самарканд

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Более 2 500 молодых людей из Самарканда и Самаркандской области изъявили желание стать участниками интеллектуального клуба "Заковат". Они зарегистрировались на официальном сайте клуба.Перед началом кастинга перед собравшимися выступили глава Фонда поддержки и развития национальных массмедиа — Комил Алламжонов и его заместитель Саида Мирзиёева.Саида Мирзиёва также поздравила всех и призвала девушек к активному участию в интеллектуальной игре. Кастинг состоял из 30 вопросов, имеющих однозначный ответ, и 10 заданий на логику. Участники должны были успеть выполнить их в ограниченное время.Общий призовой фонд конкурса — 130 миллионов сумов: 100 миллионов сумов — за первое место, 20 миллионов — за второе место и 10 миллионов — за третье место.После подведения итогов кастинга будут сформированы команды. Групповые соревнования состоятся 27 марта.Напомним, в начале марта интеллектуальная игра собрала самых умных и начитанных в Ташкенте. На звание победителей претендовали две команды — подопечные опытного знатока клуба "Заковат" Фарруха Рафикова и сборная "Ученики Ксенофонта". После сложнейших интеллектуальных состязаний первое место заняла команда Фарруха Рафикова и получила главный приз — 100 млн сумов.

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саида мирзиёева, комил алламжонов, молодежь, самарканд