https://uz.sputniknews.ru/20210326/kontsert-zivert-v-tashkente-perenesli-17969277.html

Концерт Zivert в Ташкенте перенесли

Концерт Zivert в Ташкенте перенесли

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте перенесли концерт певицы Zivert и дуэта Rasa, сообщает "Афиша.уз".

2021-03-26T09:58+0500

2021-03-26T09:58+0500

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте перенесли концерт певицы Zivert и дуэта Rasa, сообщает "Афиша.уз".Но это еще не все! Организаторы в качестве бонуса предложили зрителям выбрать себе места в зале дороже, чем они купили, то есть владельцы билетов на сидячие места могут обменять билеты на места дороже на 50 тысяч сумов, а владельцы билетов на фан-зону и танцпол могут обменять билеты на места дороже на 100 тысяч сумов.Концерт состоится во Дворце "Дружбы народов".Напомним, Zivert - Юлия Зиверт - прославилась в 2017 году с песнями "Чак" и "Анестезия". Широкую популярность получила в конце 2018-м после выхода трека Life. К выводу, что она хочет быть певицей, Юлия пришла уже в зрелом возрасте. До этого перепробовала много разных профессий, включая стюардессу.

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