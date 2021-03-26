Концерт Zivert в Ташкенте перенесли

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте перенесли концерт певицы Zivert и дуэта Rasa, сообщает "Афиша.уз".Но это еще не все! Организаторы в качестве бонуса предложили зрителям выбрать себе места в зале дороже, чем они купили, то есть владельцы билетов на сидячие места могут обменять билеты на места дороже на 50 тысяч сумов, а владельцы билетов на фан-зону и танцпол могут обменять билеты на места дороже на 100 тысяч сумов.Концерт состоится во Дворце "Дружбы народов".Напомним, Zivert - Юлия Зиверт - прославилась в 2017 году с песнями "Чак" и "Анестезия". Широкую популярность получила в конце 2018-м после выхода трека Life. К выводу, что она хочет быть певицей, Юлия пришла уже в зрелом возрасте. До этого перепробовала много разных профессий, включая стюардессу.
Что предложили в качестве бонуса организаторы? Читайте в материале!
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте перенесли концерт певицы Zivert и дуэта Rasa, сообщает "Афиша.уз".
"Шоу перенесли на 14 августа 2021 года, все ранее приобретенные билеты действительны, но их нужно поменять на новые", — говорится в информации.
Но это еще не все! Организаторы в качестве бонуса предложили зрителям выбрать себе места в зале дороже, чем они купили, то есть владельцы билетов на сидячие места могут обменять билеты на места дороже на 50 тысяч сумов, а владельцы билетов на фан-зону и танцпол могут обменять билеты на места дороже на 100 тысяч сумов.