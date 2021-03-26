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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210326/kontsert-zivert-v-tashkente-perenesli-17969277.html
Концерт Zivert в Ташкенте перенесли
Концерт Zivert в Ташкенте перенесли
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте перенесли концерт певицы Zivert и дуэта Rasa, сообщает "Афиша.уз".
2021-03-26T09:58+0500
2021-03-26T10:15+0500
культура
музыкант
артист
концерт
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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте перенесли концерт певицы Zivert и дуэта Rasa, сообщает "Афиша.уз".Но это еще не все! Организаторы в качестве бонуса предложили зрителям выбрать себе места в зале дороже, чем они купили, то есть владельцы билетов на сидячие места могут обменять билеты на места дороже на 50 тысяч сумов, а владельцы билетов на фан-зону и танцпол могут обменять билеты на места дороже на 100 тысяч сумов.Концерт состоится во Дворце "Дружбы народов".Напомним, Zivert - Юлия Зиверт - прославилась в 2017 году с песнями "Чак" и "Анестезия". Широкую популярность получила в конце 2018-м после выхода трека Life. К выводу, что она хочет быть певицей, Юлия пришла уже в зрелом возрасте. До этого перепробовала много разных профессий, включая стюардессу.
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музыкант, артист, концерт, ташкент, узбекистан, ташкент, узбекистан

Концерт Zivert в Ташкенте перенесли

09:58 26.03.2021 (обновлено: 10:15 26.03.2021)
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© InstagramZivert
Zivert - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Instagram
Что предложили в качестве бонуса организаторы? Читайте в материале!
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Ташкенте перенесли концерт певицы Zivert и дуэта Rasa, сообщает "Афиша.уз".

"Шоу перенесли на 14 августа 2021 года, все ранее приобретенные билеты действительны, но их нужно поменять на новые", — говорится в информации.

Но это еще не все! Организаторы в качестве бонуса предложили зрителям выбрать себе места в зале дороже, чем они купили, то есть владельцы билетов на сидячие места могут обменять билеты на места дороже на 50 тысяч сумов, а владельцы билетов на фан-зону и танцпол могут обменять билеты на места дороже на 100 тысяч сумов.
Концерт состоится во Дворце "Дружбы народов".
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Напомним, Zivert - Юлия Зиверт - прославилась в 2017 году с песнями "Чак" и "Анестезия". Широкую популярность получила в конце 2018-м после выхода трека Life.
К выводу, что она хочет быть певицей, Юлия пришла уже в зрелом возрасте. До этого перепробовала много разных профессий, включая стюардессу.
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