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Дима Билан выступит на сцене Humo Arena в Ташкенте
Дима Билан выступит на сцене Humo Arena в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Популярный российский исполнитель Дима Билан даст концерт в Ташкенте. Его выступление состоится 27 марта 2021 года на сцене Humo
2021-03-25T17:39+0500
2021-03-25T17:40+0500
общество
дима билан
выступление
концерт
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Популярный российский исполнитель Дима Билан даст концерт в Ташкенте. Его выступление состоится 27 марта 2021 года на сцене Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom, Bahor! ("Здравствуй, Весна!" — пер. с узб.).Увидеть и услышать звезду российского шоу-бизнеса можно за сумму от 150 000 сумов — столько стоит взрослый билет. Для детей от 5 до 10 лет предусмотрены льготы: билет стоит 80 000 сумов.Напомним, Билан выступал перед зрителями Ташкенте чуть более года назад — как раз перед объявлением карантинных ограничений: отменой всех массовых мероприятий, закрытия развлекательных заведений, точек общепита и остановкой работы общественного транспорта.В этом году также решено ввести ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты. Но Билан успеет выступить — ограничения вступят в силу с 1 апреля.
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дима билан, выступление, концерт, ташкент

Дима Билан выступит на сцене Humo Arena в Ташкенте

17:39 25.03.2021 (обновлено: 17:40 25.03.2021)
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Билеты на концерт для взрослых стоят от 150 000 сумов, для детей — 80 000 сумов.
ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Популярный российский исполнитель Дима Билан даст концерт в Ташкенте. Его выступление состоится 27 марта 2021 года на сцене Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom, Bahor! ("Здравствуй, Весна!" — пер. с узб.).
Увидеть и услышать звезду российского шоу-бизнеса можно за сумму от 150 000 сумов — столько стоит взрослый билет. Для детей от 5 до 10 лет предусмотрены льготы: билет стоит 80 000 сумов.
Напомним, Билан выступал перед зрителями Ташкенте чуть более года назад — как раз перед объявлением карантинных ограничений: отменой всех массовых мероприятий, закрытия развлекательных заведений, точек общепита и остановкой работы общественного транспорта.
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В этом году также решено ввести ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты. Но Билан успеет выступить — ограничения вступят в силу с 1 апреля.
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