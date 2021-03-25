https://uz.sputniknews.ru/20210325/dima-bilan-vystupit-na-stsene-humo-arena-v-tashkente-17962395.html

Дима Билан выступит на сцене Humo Arena в Ташкенте

Дима Билан выступит на сцене Humo Arena в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Популярный российский исполнитель Дима Билан даст концерт в Ташкенте. Его выступление состоится 27 марта 2021 года на сцене Humo

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общество

дима билан

выступление

концерт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Популярный российский исполнитель Дима Билан даст концерт в Ташкенте. Его выступление состоится 27 марта 2021 года на сцене Humo Arena в рамках фестиваля весны Assalom, Bahor! ("Здравствуй, Весна!" — пер. с узб.).Увидеть и услышать звезду российского шоу-бизнеса можно за сумму от 150 000 сумов — столько стоит взрослый билет. Для детей от 5 до 10 лет предусмотрены льготы: билет стоит 80 000 сумов.Напомним, Билан выступал перед зрителями Ташкенте чуть более года назад — как раз перед объявлением карантинных ограничений: отменой всех массовых мероприятий, закрытия развлекательных заведений, точек общепита и остановкой работы общественного транспорта.В этом году также решено ввести ряд карантинных ограничений, включая запрет на свадьбы и концерты. Но Билан успеет выступить — ограничения вступят в силу с 1 апреля.

/20190315/Na-kostylyakh-v-Tashkent-Dimu-Bilana-lechat-uzbekskim-plovom-11022073.html

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дима билан, выступление, концерт, ташкент