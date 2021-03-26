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Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ
Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ
По мнению пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, США и их союзники придерживаются политики мягкой силы, но жесткими методами.
2021-03-26T09:31+0500
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По мнению пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, США и их союзники придерживаются политики мягкой силы, но жесткими методами.По сути происходит насильственное "демократизаторство". Между тем Москва не намерена терпеть вмешательства внешних сил во внутренние дела.Ранее в Минобороны заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против РФ — ментальный. Ее конечная цель — уничтожить самосознание общества, изменить его ментальную и цивилизационную основу.Подробности смотрите в видеосюжете.
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видео, запад, война, мультимедиа

Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ

09:31 26.03.2021 (обновлено: 09:41 26.03.2021)
821
В Москве неоднократно обращали внимание на попытки Запада оказать давление на РФ.
По мнению пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, США и их союзники придерживаются политики мягкой силы, но жесткими методами.
По сути происходит насильственное "демократизаторство".
"Они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки, с задействованием все нового и нового технологического инструментария", — заявил Песков журналистам.
Между тем Москва не намерена терпеть вмешательства внешних сил во внутренние дела.
Ранее в Минобороны заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против РФ — ментальный. Ее конечная цель — уничтожить самосознание общества, изменить его ментальную и цивилизационную основу.
Подробности смотрите в видеосюжете.
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