https://uz.sputniknews.ru/20210326/mentalnaya-voyna-i-demokratizatorstvo-siloy-zapad-pridumal-kak-razvalit-rf-17969003.html

Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ

Ментальная война и "демократизаторство" силой: Запад придумал, как развалить РФ

По мнению пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, США и их союзники придерживаются политики мягкой силы, но жесткими методами.

2021-03-26T09:31+0500

2021-03-26T09:31+0500

2021-03-26T09:41+0500

видео

запад

война

мультимедиа

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По мнению пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, США и их союзники придерживаются политики мягкой силы, но жесткими методами.По сути происходит насильственное "демократизаторство". Между тем Москва не намерена терпеть вмешательства внешних сил во внутренние дела.Ранее в Минобороны заявили, что Запад во главе с США развязал новый тип войны против РФ — ментальный. Ее конечная цель — уничтожить самосознание общества, изменить его ментальную и цивилизационную основу.Подробности смотрите в видеосюжете.

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видео, запад, война, мультимедиа