https://uz.sputniknews.ru/20210326/na-vyxodnyx-budet-dojdlivo-sinoptiki-rasskazali-o-pogode--17979424.html

На выходных будет дождливо: синоптики рассказали о погоде

На выходных будет дождливо: синоптики рассказали о погоде

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Синоптики вновь пообещали узбекистанцам ухудшение погоды на выходных.

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Синоптики вновь пообещали узбекистанцам ухудшение погоды на выходных.Конец марта, по данным Узгидромета, будет облачным. На территории всей республики прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 м/с. Однако осадки не повлияют на температуру воздуха — ночью столбик термометра поднимется выше 8°С тепла, днем ожидается до +22°С.Всему причина — вторжение влажной и холодной воздушной массы с территории Кавказа. При этом синоптики призвали жителей к осторожности, предупредив, что по горным районам Узбекистана сохраняется лавинная опасность.Накануне узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах. МЧС республики, в свою очередь, просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию.

/20210323/dozhdlivaya-vesna-v-uzbekistane-snova-menyaetsya-pogoda-17902795.html

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узгидромет, погода, узбекистан