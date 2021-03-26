На выходных будет дождливо: синоптики рассказали о погоде

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Синоптики вновь пообещали узбекистанцам ухудшение погоды на выходных.Конец марта, по данным Узгидромета, будет облачным. На территории всей республики прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 м/с. Однако осадки не повлияют на температуру воздуха — ночью столбик термометра поднимется выше 8°С тепла, днем ожидается до +22°С.Всему причина — вторжение влажной и холодной воздушной массы с территории Кавказа. При этом синоптики призвали жителей к осторожности, предупредив, что по горным районам Узбекистана сохраняется лавинная опасность.Накануне узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах. МЧС республики, в свою очередь, просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию.
Из-за вторжения влажной и холодной воздушной массы с территории Кавказа конец марта по всей территории республики будет дождливым.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Синоптики вновь пообещали узбекистанцам ухудшение погоды на выходных.
Конец марта, по данным Узгидромета, будет облачным. На территории всей республики прогнозируются дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 м/с. Однако осадки не повлияют на температуру воздуха — ночью столбик термометра поднимется выше 8°С тепла, днем ожидается до +22°С.
Всему причина — вторжение влажной и холодной воздушной массы с территории Кавказа.
При этом синоптики призвали жителей к осторожности, предупредив, что по горным районам Узбекистана сохраняется лавинная опасность.
Накануне узбекистанцев предупредили о селевой опасности в горах. МЧС республики, в свою очередь, просит соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения аварийных и других непредвиденных ситуаций обращаться на горячую линию.