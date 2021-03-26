Раскрыта истинная причина смерти внука Нурсултана Назарбаева

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Представители семьи Назарбаевых в Великобритании раскрыли, из-за чего на самом деле скончался внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев.Отмечается, что 29-летний молодой человек умер по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости.К такому же выводу пришли и правоохранители, изучившие показания свидетелей, полиции и психиатра. Айсултан боролся с наркозависимостью несколько лет.Ранее возможной причиной смерти называлась остановка сердца.
Молодой человек умер ночью 16 августа 2020 года в Лондоне. Тогда казахские СМИ сообщали, что причиной смерти могла стать остановка сердца.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Представители семьи Назарбаевых в Великобритании раскрыли, из-за чего на самом деле скончался внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев.
Отмечается, что 29-летний молодой человек умер по естественным причинам в результате кокаиновой зависимости.
К такому же выводу пришли и правоохранители, изучившие показания свидетелей, полиции и психиатра. Айсултан боролся с наркозависимостью несколько лет.
"Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования", — заявила семья Назрабаевых, попросив дать им молча пережить утрату.
Ранее возможной причиной смерти называлась остановка сердца.