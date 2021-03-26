Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210326/turetskie-avialinii-zapustyat-pryamye-reysy-v-ferganu-17973630.html
Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану
Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.Turkish Airlines планирует запустить прямое авиасообщение из больших городов Турции в Фергану. Об этом сообщили в пресс-службе
2021-03-26T13:26+0500
2021-03-26T13:27+0500
общество
перелеты
турция
авиасообщение
фергана
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17973565_0:194:1091:807_1920x0_80_0_0_bc783d6488deaaa941ce43108295e0e1.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Turkish Airlines планирует запустить прямое авиасообщение из больших городов Турции в Фергану. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.В Фергану прибыла делегация турецких специалистов во главе с гендиректором представительства турецкой авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом. В ходе визита они осмотрят международный аэропорт, расположенный на территории города, чтобы ознакомиться с местной инфраструктурой и системой безопасности.Экспертов встретили директор аэропорта Тимур Халилов и представители хокимията Ферганской области. В рамках переговоров стороны проанализировали экономический и пассажирский потенциал региона, а также обсудили наземное обслуживание самолетов.
/20210314/turtsiya-izmenila-pravila-vezda-dlya-inostrannykh-grazhdan-17741788.html
фергана
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17973565_174:204:980:808_1920x0_80_0_0_520736437fc64876bf8d16b5708f1fd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
перелеты, турция, авиасообщение, фергана, узбекистан

Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану

13:26 26.03.2021 (обновлено: 13:27 26.03.2021)
1989
© Хокимият Ферганской областиПредставители авиакомпании Turkish Airlines в Узбекистане
Представители авиакомпании Turkish Airlines в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Хокимият Ферганской области
Эксперты из Турции осмотрят международный аэропорт, расположенный на территории города, чтобы ознакомиться с местной инфраструктурой и системой безопасности.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Turkish Airlines планирует запустить прямое авиасообщение из больших городов Турции в Фергану. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.
В Фергану прибыла делегация турецких специалистов во главе с гендиректором представительства турецкой авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом. В ходе визита они осмотрят международный аэропорт, расположенный на территории города, чтобы ознакомиться с местной инфраструктурой и системой безопасности.
Пассажир в аэропорту - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
Миграция
Турция изменила правила въезда для иностранных граждан
14 марта, 12:52
9869
Экспертов встретили директор аэропорта Тимур Халилов и представители хокимията Ферганской области. В рамках переговоров стороны проанализировали экономический и пассажирский потенциал региона, а также обсудили наземное обслуживание самолетов.
201000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:32В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
17:31Ученые: еще 50 тысяч лет назад Марс был покрыт "ледяной шапкой"
16:51На выходных будет дождливо: синоптики рассказали о погоде
16:42Отчаявшейся матери вернули детей, которых прятали от нее 11 месяцев
16:09В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг
16:09Чист на руку: в Узбекистане чиновник получил премию 10 млн сумов за отказ от взятки
15:38Французский багет может стать охраняемым наследием ЮНЕСКО
15:19Кыргызстан и Узбекистан решили вопросы по спорным участкам границы
14:50Когда состоится заседание глав МИД стран СНГ
14:30Премьер-министр КР встретился в Ташкенте с кыргызской диаспорой из села Манас
14:19Индия озвучила новые требования для прибывающих в страну узбекистанцев
14:15Раскрыта истинная причина смерти внука Нурсултана Назарбаева
13:26Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану
13:11В каких районах Ташкента отключат газ
12:47Австралия — на грани бедствия: под воду почти ушел целый регион — видео
12:42Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо
12:19Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны
12:16Узбекистан и Китай запустили онлайн-выставку о борьбе с бедностью
11:40В Ташкенте пройдут вебинары для женских стартапов
11:23"Мой ответ — да": Байден президентствует всего 2 месяца, но уже хочет на второй срок