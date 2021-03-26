https://uz.sputniknews.ru/20210326/turetskie-avialinii-zapustyat-pryamye-reysy-v-ferganu-17973630.html

Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану

Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.Turkish Airlines планирует запустить прямое авиасообщение из больших городов Турции в Фергану. Об этом сообщили в пресс-службе

2021-03-26T13:26+0500

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Turkish Airlines планирует запустить прямое авиасообщение из больших городов Турции в Фергану. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.В Фергану прибыла делегация турецких специалистов во главе с гендиректором представительства турецкой авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом. В ходе визита они осмотрят международный аэропорт, расположенный на территории города, чтобы ознакомиться с местной инфраструктурой и системой безопасности.Экспертов встретили директор аэропорта Тимур Халилов и представители хокимията Ферганской области. В рамках переговоров стороны проанализировали экономический и пассажирский потенциал региона, а также обсудили наземное обслуживание самолетов.

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перелеты, турция, авиасообщение, фергана, узбекистан