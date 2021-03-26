Турецкие авиалинии запустят прямые рейсы в Фергану

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Turkish Airlines планирует запустить прямое авиасообщение из больших городов Турции в Фергану. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.В Фергану прибыла делегация турецких специалистов во главе с гендиректором представительства турецкой авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом. В ходе визита они осмотрят международный аэропорт, расположенный на территории города, чтобы ознакомиться с местной инфраструктурой и системой безопасности.Экспертов встретили директор аэропорта Тимур Халилов и представители хокимията Ферганской области. В рамках переговоров стороны проанализировали экономический и пассажирский потенциал региона, а также обсудили наземное обслуживание самолетов.
Эксперты из Турции осмотрят международный аэропорт, расположенный на территории города, чтобы ознакомиться с местной инфраструктурой и системой безопасности.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Turkish Airlines планирует запустить прямое авиасообщение из больших городов Турции в Фергану. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.
В Фергану прибыла делегация турецких специалистов во главе с гендиректором представительства турецкой авиакомпании в Узбекистане Селимом Кахриманом. В ходе визита они осмотрят международный аэропорт, расположенный на территории города, чтобы ознакомиться с местной инфраструктурой и системой безопасности.
Экспертов встретили директор аэропорта Тимур Халилов и представители хокимията Ферганской области. В рамках переговоров стороны проанализировали экономический и пассажирский потенциал региона, а также обсудили наземное обслуживание самолетов.