Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области провели массовую вакцинацию детей до 5 лет против полиомиелита. Срочные меры приняли после вспышки заболевания в соседнем Таджикистане.После вспышки у соседей специалисты СЭС изучили эпидемиологическую ситуацию по острому вялому параличу (ОВП) в Сурхандарьинской области, которая граничит с Таджикистаном и Афганистаном.СЭС также оказала практическое и консультационное содействие в усилении надзора за ОВП в пунктах санитарного надзора государственной границы и в лечебно-профилактических учреждениях."В Узбекистане полиомиелит не встречается, однако есть риск его проникновения в страну вместе с прибывшими из-за рубежа гражданами", — добавили в службе.По данным Минздрава республики, с 1996 года в стране не фиксировались случаи заболевания полиомиелита. С 2002-го Узбекистан был включен в список стран, свободных от данного заболевания.
Двадцать четвертого марта ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане. Ситуация квалифицирована как чрезвычайная, уровень сложности был присвоен второй.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области провели массовую вакцинацию детей до 5 лет против полиомиелита. Срочные меры приняли после вспышки заболевания в соседнем Таджикистане.
"Для предотвращения распространения дикого полиовируса второго типа в области была проведена массовая вакцинация детей в возрасте до пяти лет", — сообщили в Службе санэпидемблагополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
После вспышки у соседей специалисты СЭС изучили эпидемиологическую ситуацию по острому вялому параличу (ОВП) в Сурхандарьинской области, которая граничит с Таджикистаном и Афганистаном.
СЭС также оказала практическое и консультационное содействие в усилении надзора за ОВП в пунктах санитарного надзора государственной границы и в лечебно-профилактических учреждениях.