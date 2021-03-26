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Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны
Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области провели массовую вакцинацию детей до 5 лет против полиомиелита. Срочные меры приняли после вспышки
2021-03-26T12:19+0500
2021-03-26T12:27+0500
общество
заболевания
дети
таджикистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области провели массовую вакцинацию детей до 5 лет против полиомиелита. Срочные меры приняли после вспышки заболевания в соседнем Таджикистане.После вспышки у соседей специалисты СЭС изучили эпидемиологическую ситуацию по острому вялому параличу (ОВП) в Сурхандарьинской области, которая граничит с Таджикистаном и Афганистаном.СЭС также оказала практическое и консультационное содействие в усилении надзора за ОВП в пунктах санитарного надзора государственной границы и в лечебно-профилактических учреждениях."В Узбекистане полиомиелит не встречается, однако есть риск его проникновения в страну вместе с прибывшими из-за рубежа гражданами", — добавили в службе.По данным Минздрава республики, с 1996 года в стране не фиксировались случаи заболевания полиомиелита. С 2002-го Узбекистан был включен в список стран, свободных от данного заболевания.
/20210324/v-tadzhikistane-proizoshla-vspyshka-poliomielita-17930286.html
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заболевания, дети, таджикистан, узбекистан

Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны

12:19 26.03.2021 (обновлено: 12:27 26.03.2021)
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© AFP 2018 / ARIS MESSINISРебенок идет по коридору, иллюстративное фото
Ребенок идет по коридору, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© AFP 2018 / ARIS MESSINIS
Двадцать четвертого марта ВОЗ заявила о вспышке полиомиелита в Таджикистане. Ситуация квалифицирована как чрезвычайная, уровень сложности был присвоен второй.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области провели массовую вакцинацию детей до 5 лет против полиомиелита. Срочные меры приняли после вспышки заболевания в соседнем Таджикистане.
"Для предотвращения распространения дикого полиовируса второго типа в области была проведена массовая вакцинация детей в возрасте до пяти лет", — сообщили в Службе санэпидемблагополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
После вспышки у соседей специалисты СЭС изучили эпидемиологическую ситуацию по острому вялому параличу (ОВП) в Сурхандарьинской области, которая граничит с Таджикистаном и Афганистаном.
СЭС также оказала практическое и консультационное содействие в усилении надзора за ОВП в пунктах санитарного надзора государственной границы и в лечебно-профилактических учреждениях.
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н. Н. Блохина - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
В мире
В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита
24 марта, 14:31
2226
"В Узбекистане полиомиелит не встречается, однако есть риск его проникновения в страну вместе с прибывшими из-за рубежа гражданами", — добавили в службе.
По данным Минздрава республики, с 1996 года в стране не фиксировались случаи заболевания полиомиелита. С 2002-го Узбекистан был включен в список стран, свободных от данного заболевания.
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