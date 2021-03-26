https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistan-zaschitil-detey-ot-tadjikskogo-poliomielita-vse-privivki-sdelany-17972386.html

Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны

Узбекистан защитил детей от таджикского полиомиелита: все прививки сделаны

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области провели массовую вакцинацию детей до 5 лет против полиомиелита. Срочные меры приняли после вспышки

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области провели массовую вакцинацию детей до 5 лет против полиомиелита. Срочные меры приняли после вспышки заболевания в соседнем Таджикистане.После вспышки у соседей специалисты СЭС изучили эпидемиологическую ситуацию по острому вялому параличу (ОВП) в Сурхандарьинской области, которая граничит с Таджикистаном и Афганистаном.СЭС также оказала практическое и консультационное содействие в усилении надзора за ОВП в пунктах санитарного надзора государственной границы и в лечебно-профилактических учреждениях."В Узбекистане полиомиелит не встречается, однако есть риск его проникновения в страну вместе с прибывшими из-за рубежа гражданами", — добавили в службе.По данным Минздрава республики, с 1996 года в стране не фиксировались случаи заболевания полиомиелита. С 2002-го Узбекистан был включен в список стран, свободных от данного заболевания.

/20210324/v-tadzhikistane-proizoshla-vspyshka-poliomielita-17930286.html

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заболевания, дети, таджикистан, узбекистан