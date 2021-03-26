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Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо
Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Москве стартовал Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Накануне состоялся первый день соревнований, в ходе которого четыре
2021-03-26T12:42+0500
2021-03-26T12:42+0500
спорт
медали
узбекистанцы
чемпионат мира по самбо
самбо
москва
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Москве стартовал Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Накануне состоялся первый день соревнований, в ходе которого четыре узбекских спортсмена уже завоевали одну золотую и три серебряные медали, сообщает пресс-служба Минспорта. В состязании по боевому самбо узбекистанец Баходир Бакиев ( 58 кг) победил в поединке всех своих соперников и завоевал золотую медаль. В весе до 98 кг серебряную медаль получил Хакимжон Исмоилов.Также в финал вышли еще двое борцов из Узбекистана. В спортивном самбо Хомиджон Муминов (до 64 кг) и Дилшод Чориев (до 98 кг) заняли вторые места и были награждены серебряными медалями.В настоящее время в столице России проходит второй день чемпионата.
/20210318/shestakov-uzbekistantsy-mogut-zavoevat-zolotye-medali-na--kubke-mira-po-sambo-v-moskve-17841867.html
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медали, узбекистанцы, чемпионат мира по самбо, самбо, москва, золотая медаль

Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо

12:42 26.03.2021
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© Минспорта УзбекистанаУзбекские спортсмены на Кубке мира по самбо в Москве
Узбекские спортсмены на Кубке мира по самбо в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Минспорта Узбекистана
В состязании по боевому самбо в весовой категории до 58 кг первое место занял Баходир Бакиев.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Москве стартовал Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Накануне состоялся первый день соревнований, в ходе которого четыре узбекских спортсмена уже завоевали одну золотую и три серебряные медали, сообщает пресс-служба Минспорта.
В состязании по боевому самбо узбекистанец Баходир Бакиев ( 58 кг) победил в поединке всех своих соперников и завоевал золотую медаль. В весе до 98 кг серебряную медаль получил Хакимжон Исмоилов.
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
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Также в финал вышли еще двое борцов из Узбекистана. В спортивном самбо Хомиджон Муминов (до 64 кг) и Дилшод Чориев (до 98 кг) заняли вторые места и были награждены серебряными медалями.
В настоящее время в столице России проходит второй день чемпионата.
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