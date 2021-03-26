https://uz.sputniknews.ru/20210326/uzbekistantsy-zavoevali-odnu-zolotuyu-i-tri-serebryanye-medali-na-kubke-mira-po-sambo-17972634.html

Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо

Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Москве стартовал Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Накануне состоялся первый день соревнований, в ходе которого четыре

2021-03-26T12:42+0500

2021-03-26T12:42+0500

2021-03-26T12:42+0500

спорт

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узбекистанцы

чемпионат мира по самбо

самбо

москва

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Москве стартовал Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Накануне состоялся первый день соревнований, в ходе которого четыре узбекских спортсмена уже завоевали одну золотую и три серебряные медали, сообщает пресс-служба Минспорта. В состязании по боевому самбо узбекистанец Баходир Бакиев ( 58 кг) победил в поединке всех своих соперников и завоевал золотую медаль. В весе до 98 кг серебряную медаль получил Хакимжон Исмоилов.Также в финал вышли еще двое борцов из Узбекистана. В спортивном самбо Хомиджон Муминов (до 64 кг) и Дилшод Чориев (до 98 кг) заняли вторые места и были награждены серебряными медалями.В настоящее время в столице России проходит второй день чемпионата.

/20210318/shestakov-uzbekistantsy-mogut-zavoevat-zolotye-medali-na--kubke-mira-po-sambo-v-moskve-17841867.html

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