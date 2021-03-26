Узбекистанцы завоевали одну золотую и три серебряные медали на Кубке мира по самбо

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Москве стартовал Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Накануне состоялся первый день соревнований, в ходе которого четыре узбекских спортсмена уже завоевали одну золотую и три серебряные медали, сообщает пресс-служба Минспорта. В состязании по боевому самбо узбекистанец Баходир Бакиев ( 58 кг) победил в поединке всех своих соперников и завоевал золотую медаль. В весе до 98 кг серебряную медаль получил Хакимжон Исмоилов.Также в финал вышли еще двое борцов из Узбекистана. В спортивном самбо Хомиджон Муминов (до 64 кг) и Дилшод Чориев (до 98 кг) заняли вторые места и были награждены серебряными медалями.В настоящее время в столице России проходит второй день чемпионата.
В состязании по боевому самбо в весовой категории до 58 кг первое место занял Баходир Бакиев.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Москве стартовал Кубок мира по самбо "Мемориал Харлампиева". Накануне состоялся первый день соревнований, в ходе которого четыре узбекских спортсмена уже завоевали одну золотую и три серебряные медали, сообщает пресс-служба Минспорта.
В состязании по боевому самбо узбекистанец Баходир Бакиев ( 58 кг) победил в поединке всех своих соперников и завоевал золотую медаль. В весе до 98 кг серебряную медаль получил Хакимжон Исмоилов.