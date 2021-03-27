Беларусь передала Узбекистану орден Красного Знамени, принадлежавший офицеру из Ташкента

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В военном комиссариате Гродненской области дипломату Узбекистана вручили орден Красного Знамени, передает Российская газета со ссылкой на Минобороны РБ. Награда принадлежала уроженцу Ташкента Шавкату Кариеву. Он погиб 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.По данным Министерства, орден был обнаружен жителем Гродно. Он нашел его среди личных вещей умерших родителей своей жены. Личность владельца удалось установить с помощью сотрудников военкомата. Им оказался командир взвода понтонной роты лейтенант Шавкат Кариев. После гибели награда осталась у начальника штаба понтонного батальона. После Великой Отечественной войны он постоянно проживал в Гродно.Согласно утверждению специалиста военного комиссариата Гродно Олега Назарова, найти родственников погибшего офицера не удалось. Установлено, что его брат также погиб на фронте. Отец был репрессирован до войны. Мать, известная в то время театральная актриса, скончалась, не пережив гибели сыновей.Отмечается, что теперь орден Красного Знамени будет храниться в мемориальном комплексе Ташкента.
Награда принадлежала лейтенанту Шавкату Кариеву. Командир взвода понтонной роты погиб 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В военном комиссариате Гродненской области дипломату Узбекистана вручили орден Красного Знамени, передает Российская газета со ссылкой на Минобороны РБ. Награда принадлежала уроженцу Ташкента Шавкату Кариеву. Он погиб 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.
Все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу. Из шести миллионов жителей Узбекистана на фронт ушли 1,5 миллиона человек. Около 600 тысяч из них погибли. Многие из них, как и в Шавкат Кариев, участвовали в освобождении Беларуси.
Данияр Абидов
Узбекский дипломат
По данным Министерства, орден был обнаружен жителем Гродно. Он нашел его среди личных вещей умерших родителей своей жены.
Личность владельца удалось установить с помощью сотрудников военкомата. Им оказался командир взвода понтонной роты лейтенант Шавкат Кариев. После гибели награда осталась у начальника штаба понтонного батальона. После Великой Отечественной войны он постоянно проживал в Гродно.
Согласно утверждению специалиста военного комиссариата Гродно Олега Назарова, найти родственников погибшего офицера не удалось. Установлено, что его брат также погиб на фронте. Отец был репрессирован до войны. Мать, известная в то время театральная актриса, скончалась, не пережив гибели сыновей.
Отмечается, что теперь орден Красного Знамени будет храниться в мемориальном комплексе Ташкента.