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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210327/belarus-peredala-uzbekistanu-orden-krasnogo-znameni-prinadlejavshiy-ofitseru-iz-tashkenta-17991352.html
Беларусь передала Узбекистану орден Красного Знамени, принадлежавший офицеру из Ташкента
Беларусь передала Узбекистану орден Красного Знамени, принадлежавший офицеру из Ташкента
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В военном комиссариате Гродненской области дипломату Узбекистана вручили орден Красного Знамени, передает Российская газета со
2021-03-27T20:20+0500
2021-03-27T20:36+0500
общество
великая отечественная война
узбекистанец
награда
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В военном комиссариате Гродненской области дипломату Узбекистана вручили орден Красного Знамени, передает Российская газета со ссылкой на Минобороны РБ. Награда принадлежала уроженцу Ташкента Шавкату Кариеву. Он погиб 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.По данным Министерства, орден был обнаружен жителем Гродно. Он нашел его среди личных вещей умерших родителей своей жены. Личность владельца удалось установить с помощью сотрудников военкомата. Им оказался командир взвода понтонной роты лейтенант Шавкат Кариев. После гибели награда осталась у начальника штаба понтонного батальона. После Великой Отечественной войны он постоянно проживал в Гродно.Согласно утверждению специалиста военного комиссариата Гродно Олега Назарова, найти родственников погибшего офицера не удалось. Установлено, что его брат также погиб на фронте. Отец был репрессирован до войны. Мать, известная в то время театральная актриса, скончалась, не пережив гибели сыновей.Отмечается, что теперь орден Красного Знамени будет храниться в мемориальном комплексе Ташкента.
/20190509/Tsvety-ulybki-pesni-i-slezy-na-glazakh-Bessmertnyy-polk-v-Tashkente-11456701.html
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великая отечественная война, узбекистанец, награда

Беларусь передала Узбекистану орден Красного Знамени, принадлежавший офицеру из Ташкента

20:20 27.03.2021 (обновлено: 20:36 27.03.2021)
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© Минобороны БеларусиОрден Красного Знамени
Орден Красного Знамени - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© Минобороны Беларуси
Награда принадлежала лейтенанту Шавкату Кариеву. Командир взвода понтонной роты погиб 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В военном комиссариате Гродненской области дипломату Узбекистана вручили орден Красного Знамени, передает Российская газета со ссылкой на Минобороны РБ. Награда принадлежала уроженцу Ташкента Шавкату Кариеву. Он погиб 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.

Все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу. Из шести миллионов жителей Узбекистана на фронт ушли 1,5 миллиона человек. Около 600 тысяч из них погибли. Многие из них, как и в Шавкат Кариев, участвовали в освобождении Беларуси.

Данияр Абидов
Узбекский дипломат
По данным Министерства, орден был обнаружен жителем Гродно. Он нашел его среди личных вещей умерших родителей своей жены.
Личность владельца удалось установить с помощью сотрудников военкомата. Им оказался командир взвода понтонной роты лейтенант Шавкат Кариев. После гибели награда осталась у начальника штаба понтонного батальона. После Великой Отечественной войны он постоянно проживал в Гродно.
В столице Узбекистана прошла акция Бессмертный полк - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2019
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Согласно утверждению специалиста военного комиссариата Гродно Олега Назарова, найти родственников погибшего офицера не удалось. Установлено, что его брат также погиб на фронте. Отец был репрессирован до войны. Мать, известная в то время театральная актриса, скончалась, не пережив гибели сыновей.
Отмечается, что теперь орден Красного Знамени будет храниться в мемориальном комплексе Ташкента.
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