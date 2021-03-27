https://uz.sputniknews.ru/20210327/belarus-peredala-uzbekistanu-orden-krasnogo-znameni-prinadlejavshiy-ofitseru-iz-tashkenta-17991352.html

Беларусь передала Узбекистану орден Красного Знамени, принадлежавший офицеру из Ташкента

Беларусь передала Узбекистану орден Красного Знамени, принадлежавший офицеру из Ташкента

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В военном комиссариате Гродненской области дипломату Узбекистана вручили орден Красного Знамени, передает Российская газета со

2021-03-27T20:20+0500

2021-03-27T20:20+0500

2021-03-27T20:36+0500

общество

великая отечественная война

узбекистанец

награда

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В военном комиссариате Гродненской области дипломату Узбекистана вручили орден Красного Знамени, передает Российская газета со ссылкой на Минобороны РБ. Награда принадлежала уроженцу Ташкента Шавкату Кариеву. Он погиб 2 февраля 1944 года при освобождении Беларуси.По данным Министерства, орден был обнаружен жителем Гродно. Он нашел его среди личных вещей умерших родителей своей жены. Личность владельца удалось установить с помощью сотрудников военкомата. Им оказался командир взвода понтонной роты лейтенант Шавкат Кариев. После гибели награда осталась у начальника штаба понтонного батальона. После Великой Отечественной войны он постоянно проживал в Гродно.Согласно утверждению специалиста военного комиссариата Гродно Олега Назарова, найти родственников погибшего офицера не удалось. Установлено, что его брат также погиб на фронте. Отец был репрессирован до войны. Мать, известная в то время театральная актриса, скончалась, не пережив гибели сыновей.Отмечается, что теперь орден Красного Знамени будет храниться в мемориальном комплексе Ташкента.

/20190509/Tsvety-ulybki-pesni-i-slezy-na-glazakh-Bessmertnyy-polk-v-Tashkente-11456701.html

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великая отечественная война, узбекистанец, награда