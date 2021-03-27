Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210327/uzbekistan-nameren-v-blijayshie-gody-likvidirovat-bezgrajdanstvo-v-strane-17987133.html
Узбекистан намерен в ближайшие годы ликвидировать безгражданство в стране
Узбекистан намерен в ближайшие годы ликвидировать безгражданство в стране
Власти республики внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет. 27.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-27T12:55+0500
2021-03-27T14:22+0500
общество
гражданство
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/938/03/9380346_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_858c92aa8b8ed00f7a9e0b4bee7e9b9f.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В столице состоялось заседание международного круглого стола по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека.В ходе мероприятия отмечалось, что в странах Центральной Азии сейчас свыше 116 629 человек остаются без гражданства. Тем временем в республике за прошлый год узбекское гражданство обрели 50 тысяч человек. Кроме того, власти Узбекистана внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет. Уточняется, что благодаря нововведению еще 20 тысяч человек смогут стать полноправными гражданами республики.В рамках заседания, эксперты рассмотрели международные стандарты по сокращению и предотвращению безгражданства. К тому же они оценили общий прогресс в искоренении безгражданства в Центральной Азии и на опыте разных стран рассмотрели эффективное решение данной проблемы. Напомним: УВКБ ООН в 2014 году начало реализацию Глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение 10 лет. С момента запуска кампании #IBelong (#ЯПринадлежу) в пяти странах Центральной Азии свыше 95 тысяч человек обрели гражданство. В частности, в Узбекистане в 2019 году биометрические паспорта выдали 847 317 новым гражданам, 781 376 узбекистанцев получили загранпаспорта.
/20200311/Kak-litsam-bez-grazhdanstva-poluchit-uzbekskiy-pasport--instruktsiya-13642830.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/938/03/9380346_164:0:1064:675_1920x0_80_0_0_0969e4c7d02d073470d67d09423fd34c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
гражданство, узбекистан

Узбекистан намерен в ближайшие годы ликвидировать безгражданство в стране

12:55 27.03.2021 (обновлено: 14:22 27.03.2021)
2613
© Sputnik / Валерий МельниковПаспорт гражданина Узбекистана
Паспорт гражданина Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
Власти республики внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В столице состоялось заседание международного круглого стола по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека.
В ходе мероприятия отмечалось, что в странах Центральной Азии сейчас свыше 116 629 человек остаются без гражданства. Тем временем в республике за прошлый год узбекское гражданство обрели 50 тысяч человек.
Как получить гражданство Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2020
Общество
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция
11 марта 2020, 13:04
4117
Кроме того, власти Узбекистана внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет. Уточняется, что благодаря нововведению еще 20 тысяч человек смогут стать полноправными гражданами республики.

Безгражданство бросает вызов социальному и экономическому развитию. Таких людей также сложнее идентифицировать. Более того, оставшиеся без внимания ситуации безгражданства могут способствовать усилению межобщинной напряженности или привести к принудительному перемещению

Акмаль Саидов
Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека
В рамках заседания, эксперты рассмотрели международные стандарты по сокращению и предотвращению безгражданства. К тому же они оценили общий прогресс в искоренении безгражданства в Центральной Азии и на опыте разных стран рассмотрели эффективное решение данной проблемы.
Напомним: УВКБ ООН в 2014 году начало реализацию Глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение 10 лет. С момента запуска кампании #IBelong (#ЯПринадлежу) в пяти странах Центральной Азии свыше 95 тысяч человек обрели гражданство. В частности, в Узбекистане в 2019 году биометрические паспорта выдали 847 317 новым гражданам, 781 376 узбекистанцев получили загранпаспорта.
321000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:39В Узбекистане структура МВД подверглась глобальным преобразованиям — указ президента
16:54Назначен и. о. директора Центра наркологии
16:06"Поперечное" судно: в Суэцком канале сел на мель гигантский контейнеровоз
15:23В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19
14:35Власти Греции рассматривают возможность производства вакцины "Спутник V"
13:47Москвичи проголосовали за название новой станции БКЛ в районе Хорошево-Мневники
12:55Узбекистан намерен в ближайшие годы ликвидировать безгражданство в стране
12:11В МНО подтвердили, что четвертая четверть в школах Узбекистана начнется с 29 марта
11:44Вы приняты! В России разработали новый порядок найма трудовых мигрантов
11:07В Ташкенте от COVID-19 вылечилась 99-летняя пациентка
ВчераЧистый Чирчик: экологи освободили реку от мусорных завалов
ВчераУзбекистан готов взять на себя строительство части железной дороги КНР — КР — РУз
ВчераКлуб "Заковат" проводит кастинг интеллектуалов в Самарканде
ВчераБизнесмены из Удмуртии прибудут в Узбекистан в начале апреля
ВчераУзбекистан обыграл Гану в товарищеском матче по футболу
ВчераЮНИСЕФ изучит опыт Узбекистана и России в репатриации женщин и детей с Ближнего Востока
ВчераКрушение поездов в Египте: 32 человека погибли, почти 100 ранены
ВчераЯпония выделила Узбекистану кредит в $137,4 млн на преодоление кризиса COVID
ВчераВ Ташкенте состоится бизнес-форум для отельеров Узбекистана
ВчераЯркая неделя: цветение сакуры в Японии, протесты в Коломбо и спасение попугая