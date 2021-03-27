Узбекистан намерен в ближайшие годы ликвидировать безгражданство в стране

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В столице состоялось заседание международного круглого стола по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека.В ходе мероприятия отмечалось, что в странах Центральной Азии сейчас свыше 116 629 человек остаются без гражданства. Тем временем в республике за прошлый год узбекское гражданство обрели 50 тысяч человек. Кроме того, власти Узбекистана внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет. Уточняется, что благодаря нововведению еще 20 тысяч человек смогут стать полноправными гражданами республики.В рамках заседания, эксперты рассмотрели международные стандарты по сокращению и предотвращению безгражданства. К тому же они оценили общий прогресс в искоренении безгражданства в Центральной Азии и на опыте разных стран рассмотрели эффективное решение данной проблемы. Напомним: УВКБ ООН в 2014 году начало реализацию Глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение 10 лет. С момента запуска кампании #IBelong (#ЯПринадлежу) в пяти странах Центральной Азии свыше 95 тысяч человек обрели гражданство. В частности, в Узбекистане в 2019 году биометрические паспорта выдали 847 317 новым гражданам, 781 376 узбекистанцев получили загранпаспорта.
Власти республики внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В столице состоялось заседание международного круглого стола по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека.
В ходе мероприятия отмечалось, что в странах Центральной Азии сейчас свыше 116 629 человек остаются без гражданства. Тем временем в республике за прошлый год узбекское гражданство обрели 50 тысяч человек.
Кроме того, власти Узбекистана внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет. Уточняется, что благодаря нововведению еще 20 тысяч человек смогут стать полноправными гражданами республики.
Безгражданство бросает вызов социальному и экономическому развитию. Таких людей также сложнее идентифицировать. Более того, оставшиеся без внимания ситуации безгражданства могут способствовать усилению межобщинной напряженности или привести к принудительному перемещению
Акмаль Саидов
Директор Национального центра Республики Узбекистан по правам человека
В рамках заседания, эксперты рассмотрели международные стандарты по сокращению и предотвращению безгражданства. К тому же они оценили общий прогресс в искоренении безгражданства в Центральной Азии и на опыте разных стран рассмотрели эффективное решение данной проблемы.
Напомним: УВКБ ООН в 2014 году начало реализацию Глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение 10 лет. С момента запуска кампании #IBelong (#ЯПринадлежу) в пяти странах Центральной Азии свыше 95 тысяч человек обрели гражданство. В частности, в Узбекистане в 2019 году биометрические паспорта выдали 847 317 новым гражданам, 781 376 узбекистанцев получили загранпаспорта.