https://uz.sputniknews.ru/20210327/uzbekistan-nameren-v-blijayshie-gody-likvidirovat-bezgrajdanstvo-v-strane-17987133.html

Узбекистан намерен в ближайшие годы ликвидировать безгражданство в стране

Узбекистан намерен в ближайшие годы ликвидировать безгражданство в стране

Власти республики внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет. 27.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-27T12:55+0500

2021-03-27T12:55+0500

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общество

гражданство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В столице состоялось заседание международного круглого стола по вопросам сокращения и предотвращения безгражданства в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Узбекистана по правам человека.В ходе мероприятия отмечалось, что в странах Центральной Азии сейчас свыше 116 629 человек остаются без гражданства. Тем временем в республике за прошлый год узбекское гражданство обрели 50 тысяч человек. Кроме того, власти Узбекистана внедрили новый порядок, согласно которому гражданство предоставляется лицам, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет. Уточняется, что благодаря нововведению еще 20 тысяч человек смогут стать полноправными гражданами республики.В рамках заседания, эксперты рассмотрели международные стандарты по сокращению и предотвращению безгражданства. К тому же они оценили общий прогресс в искоренении безгражданства в Центральной Азии и на опыте разных стран рассмотрели эффективное решение данной проблемы. Напомним: УВКБ ООН в 2014 году начало реализацию Глобальной кампании по ликвидации безгражданства в течение 10 лет. С момента запуска кампании #IBelong (#ЯПринадлежу) в пяти странах Центральной Азии свыше 95 тысяч человек обрели гражданство. В частности, в Узбекистане в 2019 году биометрические паспорта выдали 847 317 новым гражданам, 781 376 узбекистанцев получили загранпаспорта.

/20200311/Kak-litsam-bez-grazhdanstva-poluchit-uzbekskiy-pasport--instruktsiya-13642830.html

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