https://uz.sputniknews.ru/20210328/eto-obezyannichestvo-putin-obyasnil-pochemu-ne-vkolol-vaktsinu-na-glazax-u-vsex-17999536.html

Это обезьянничество: Путин объяснил, почему не вколол вакцину на глазах у всех

Это обезьянничество: Путин объяснил, почему не вколол вакцину на глазах у всех

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал не всеобщее обозрение вкалывать вакцину от COVID-19.

2021-03-28T16:54+0500

2021-03-28T16:54+0500

2021-03-28T16:54+0500

россия

вакцинация

президент

вакцина

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал не всеобщее обозрение вкалывать вакцину от COVID-19.По его словам, тот факт, что многие мировые политики привились на глазах у общественности, вовсе не означает, что вколота им была именно вакцина. Путин отметил, что обмануть аудиторию — дело не трудное. "Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. <...> Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", — добавил президент.Напомним, что укол был сделан российскому лидеру 23 марта. Ему ввели первый компонент вакцины, через три недели будет введен второй. Каким именно препаратом Путину сделали прививку, не сообщается. Впрочем, известно, что это была отечественная разработка, а, значит, выбор следующий: это была или вакцина "Спутник V", или "ЭпиВакКорона", или же "КовиВак".

/20210324/peskov-rasskazal-o-samochuvstvii-putina-posle-privivki-17943110.html

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