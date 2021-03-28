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Это обезьянничество: Путин объяснил, почему не вколол вакцину на глазах у всех
Это обезьянничество: Путин объяснил, почему не вколол вакцину на глазах у всех
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал не всеобщее обозрение вкалывать вакцину от COVID-19.
2021-03-28T16:54+0500
2021-03-28T16:54+0500
россия
вакцинация
президент
вакцина
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал не всеобщее обозрение вкалывать вакцину от COVID-19.По его словам, тот факт, что многие мировые политики привились на глазах у общественности, вовсе не означает, что вколота им была именно вакцина. Путин отметил, что обмануть аудиторию — дело не трудное. "Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. &lt;...&gt; Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", — добавил президент.Напомним, что укол был сделан российскому лидеру 23 марта. Ему ввели первый компонент вакцины, через три недели будет введен второй. Каким именно препаратом Путину сделали прививку, не сообщается. Впрочем, известно, что это была отечественная разработка, а, значит, выбор следующий: это была или вакцина "Спутник V", или "ЭпиВакКорона", или же "КовиВак".
/20210324/peskov-rasskazal-o-samochuvstvii-putina-posle-privivki-17943110.html
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вакцинация, президент, вакцина, владимир путин

Это обезьянничество: Путин объяснил, почему не вколол вакцину на глазах у всех

16:54 28.03.2021
945
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Напомним, что многие мировые политики решили привиться в присутствии фото- и видеооператоров.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал не всеобщее обозрение вкалывать вакцину от COVID-19.
"Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет", — заявил глава государства в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, тот факт, что многие мировые политики привились на глазах у общественности, вовсе не означает, что вколота им была именно вакцина.
Путин отметил, что обмануть аудиторию — дело не трудное.
Президент РФ Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
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"Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно — кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок. <...> Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд", — добавил президент.
Напомним, что укол был сделан российскому лидеру 23 марта. Ему ввели первый компонент вакцины, через три недели будет введен второй.
Каким именно препаратом Путину сделали прививку, не сообщается. Впрочем, известно, что это была отечественная разработка, а, значит, выбор следующий: это была или вакцина "Спутник V", или "ЭпиВакКорона", или же "КовиВак".
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