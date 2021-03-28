https://uz.sputniknews.ru/20210328/kitay-vyyasnyaet-est-li-u-nego-druzya-v-amerike-17995960.html

Китай выясняет, есть ли у него друзья в Америке

Китай выясняет, есть ли у него друзья в Америке

В этом сюжете есть множество подводных течений. И самые интересные течения те, по которым пытаются угадать, с какой администрацией США Пекину легче иметь дело.

2021-03-28T12:09+0500

2021-03-28T12:09+0500

2021-03-28T12:09+0500

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В этом сюжете есть множество подводных течений. И самые интересные течения те, по которым пытаются угадать, с какой администрацией США Пекину легче иметь дело. Попутно выясняется и то, кто такие китайцы в целом — скорее демократы (по американским меркам) или скорее республиканцы.Из того, что на поверхности, — это массовый восторг от того, что высшие дипломаты Пекина (министр иностранных дел Ван И и его начальник по партийной линии Ян Цзечи) жестко ответили на Аляске на хамские вступительные слова госсекретаря Энтони Блинкена и прочих членов новой администрации. Восторг выражается среди прочего в появлении в продаже маек с цитатами. Да-да, они это сейчас носят на груди: "Кто ты такой, чтобы мне тут читать лекции"… Ах, извините, это цитата из Лаврова с совсем других переговоров несколько лет назад. Но китайские дипломаты на Аляске сказали американцам почти дословно то же. И тоже, как в свое время Лавров, попали на майки.На короткое время секс-символом интернета стала хорошенькая китайская переводчица, еле сдерживавшаяся при переводе американских речей, но расцветавшая от ответов ее соотечественников. В общем, первый контакт новой администрации США с Пекином удался.И не подвинули бы боком Россию на менее приятное для нее место. Справедливости ради надо сказать, что раньше того же опасался Китай, искавший признаки идейной близости Москвы с командой Трампа.Теоретически для страха перед "супружеской изменой" Китая какие-то основания были и будут всегда. В китайском экспертном и политическом сообществе есть мощная фракция, постоянно напоминающая, что демократы в США — это давние партнеры. Перечисляются корпорации, строившие до Трампа свои бюджеты на торговле с Китаем, напоминается известная история с бизнесом Хантера Байдена, сына нынешнего президента, в котором фигурирует цифра в много миллиардов долларов китайского происхождения, десять процентов которых причитались "большому парню" (кто бы это был?). Да и республиканцы в США не упускают случая назвать Байдена Пекинским Джо.Для всего правящего класса США неприемлема ситуация, когда в 2030 году Китай официально и по всем мыслимым параметрам сравняется с Америкой, даже при скромном росте в пять процентов в год. Америка так не может, и если и приспособится к подобной реальности, то не скоро.Но вернемся к этой довольно старой идее, что демократы — это друзья Китая, а республиканцы нет. Хорошо, сегодня выяснилось, что если и была такая дружба, то в виде очень тонкого льда, а вот что под ним, глубже?Посмотрим на замечательную публикацию, анализирующую модное в китайском интернете политическое ругательство — "белый левый". Они, уточним, ругаются друг с другом, продолжается процесс минимум лет пять, участвуют в этой грызне миллионы. Смысл спора в том, что какое-то меньшинство аудитории страдает западной заразой, отвергаемой обществом в целом.Зараза описывается как лицемерный гуманизм, постоянные вопли насчет прав мигрантов и ЛГБТ, судороги насчет изменений климата и мультикультурности, обиженных и угнетенных и вообще прав человека… Заметим этот иероглиф "белый" (бай) — здесь китайцы тщательно демонстрируют, что настоящая, своя левизна не обсуждается. В том числе потому, что в Китае "левый" тоже ругательство, оно намекает на радикальную "банду четырех" и прочих социальных экспериментаторов прежнего режима. Да и сегодня сторонники маоистских идей в обществе и руководстве есть, хотя большинством не приветствуются. Но дискуссии на эту тему — скользкое дело, лучше обсуждать западников.Тогда кто же такие сегодняшние китайцы в идеологическом плане? Уточним: речь о среднем классе (возможно, пятистах миллионах человек), людях, в целом знакомых с реальностями окружающего мира и собственной политической истории. И получается, что такие китайцы — стопроцентные республиканцы, консерваторы, трамписты. Люди, которые считают, в частности, что получать каждый должен то, что заработал, и что с маоистской (демократической) уравниловкой Китай никогда бы не достиг нынешних результатов.Было бы интересно сравнить аналогичные представления в российском и китайском обществах, в процентах, но таких исследований никто не проводил. Возможно даже, что в обеих странах выявится относительно молчаливое и не такое уж маленькое меньшинство, страдающее по "сильной левой политике". Не надо думать, что такая идейная ориентация ключевых частей населения автоматически и быстро будет транслироваться на официальную дипломатию. Но она достаточно явно влияет на общее представление электората и России, и Китая о том, что мы — не Запад, быть им не хотим и не будем, и лекции нам читать не надо. Собственно, итоги поездки Сергея Лаврова к китайским друзьям и партнерам тоже об этом говорят.Источник: РИА Новости

/20210323/rossiya-i-kitay-perekhodyat-ot-oborony-k-kontratake-17895897.html

/20210319/dlya-baydena-tsentralnaya-aziya--otlichnaya-marionetka-v-igre-protiv-kitaya-17846910.html

/20210228/Kitay-stavit-opyt-po-demontazhu-postpravdy-Postpravda-soprotivlyaetsya-16092154.html

/20210226/Oskorbil-geroya-voyny--poydesh-v-kitayskuyu-tyurmu-16079824.html

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джо байден, лгбт, пекин, президент сша, мид рф, китай, сергей лавров, сша