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Растительное, сливочное, кокосовое... какое масло лечит, а не убивает?
Растительное, сливочное, кокосовое... какое масло лечит, а не убивает?
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Самое полезное среди всех масел — это топленое. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
2021-03-28T12:59+0500
2021-03-28T13:02+0500
врач
диетолог
кулинария
еда
здоровье
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Самое полезное среди всех масел — это топленое. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.Она объяснила, что все жиры можно разделить на две категории — насыщенные и полиненасыщенные. В первую группу входят сливочное, топленое, кокосовое масла. К полиненасыщенным относятся растительные, и они представляют опасность для здоровья человека. Дело в том, что полиненасыщенные жиры окисляются под воздействием кислорода и света. В итоге, в масле появляются свободные радикалы, которые способны вызывать рак. Если и использовать растительное масло, то для заправки салата. И только. Для готовки рекомендуется использовать все же насыщенные жиры: это сливочное, топленое или же кокосовое масло. Но и в них есть разница. А между тем полезных масел на самом деле гораздо больше, чем мы думаем. К примеру, есть масло авокадо, макадамии и орехов. Последнее, к слову, богато омега-9 жирными кислотами, которые снижают риск возникновения онкологических заболеваний.
/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html
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врач, диетолог, кулинария, еда, здоровье

Растительное, сливочное, кокосовое... какое масло лечит, а не убивает?

12:59 28.03.2021 (обновлено: 13:02 28.03.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Есть жиры, которые способствуют образованию онкологии, а есть те, которые, наоборот, полезны.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Самое полезное среди всех масел — это топленое. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
Она объяснила, что все жиры можно разделить на две категории — насыщенные и полиненасыщенные. В первую группу входят сливочное, топленое, кокосовое масла.
К полиненасыщенным относятся растительные, и они представляют опасность для здоровья человека.
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Дело в том, что полиненасыщенные жиры окисляются под воздействием кислорода и света. В итоге, в масле появляются свободные радикалы, которые способны вызывать рак.
Если и использовать растительное масло, то для заправки салата. И только.
Для готовки рекомендуется использовать все же насыщенные жиры: это сливочное, топленое или же кокосовое масло. Но и в них есть разница.
"Наиболее полезным будет являться топленое масло, нежели сливочное, потому что в нем больше витаминов, микроэлементов, меньше молочного белка, казеина, который может являться провокатором аутоиммунных и воспалительных заболеваний. А также в нем меньше лактозы, потому что лактозу не все люди переносят", — разъяснила Кононенко.
А между тем полезных масел на самом деле гораздо больше, чем мы думаем. К примеру, есть масло авокадо, макадамии и орехов.
Последнее, к слову, богато омега-9 жирными кислотами, которые снижают риск возникновения онкологических заболеваний.
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