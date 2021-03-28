https://uz.sputniknews.ru/20210328/rastitelnoe-slivochnoe-kokosovoe-kakoe-maslo--ne-ubivaet-a-lechit-17996426.html

Растительное, сливочное, кокосовое... какое масло лечит, а не убивает?

Растительное, сливочное, кокосовое... какое масло лечит, а не убивает?

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Самое полезное среди всех масел — это топленое. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

2021-03-28T12:59+0500

2021-03-28T12:59+0500

2021-03-28T13:02+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Самое полезное среди всех масел — это топленое. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.Она объяснила, что все жиры можно разделить на две категории — насыщенные и полиненасыщенные. В первую группу входят сливочное, топленое, кокосовое масла. К полиненасыщенным относятся растительные, и они представляют опасность для здоровья человека. Дело в том, что полиненасыщенные жиры окисляются под воздействием кислорода и света. В итоге, в масле появляются свободные радикалы, которые способны вызывать рак. Если и использовать растительное масло, то для заправки салата. И только. Для готовки рекомендуется использовать все же насыщенные жиры: это сливочное, топленое или же кокосовое масло. Но и в них есть разница. А между тем полезных масел на самом деле гораздо больше, чем мы думаем. К примеру, есть масло авокадо, макадамии и орехов. Последнее, к слову, богато омега-9 жирными кислотами, которые снижают риск возникновения онкологических заболеваний.

/20210324/vkusnyy-i-vyzyvayuschiy-rak-myasnikov-nazval-produkt-otpravlyayuschiy-na-tot-svet-17941674.html

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