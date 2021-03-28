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Don't worry, be healthy: сколько шагов нужно делать в день здоровому человеку?

Don't worry, be healthy: сколько шагов нужно делать в день здоровому человеку?

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Терапевт и кардиолог Лидия Ионова рассказала, сколько необходимо двигаться, чтобы вернуть организму бодрость после зимы.

2021-03-28T14:26+0500

2021-03-28T14:26+0500

2021-03-28T14:31+0500

здоровье

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Терапевт и кардиолог Лидия Ионова рассказала, сколько необходимо двигаться, чтобы вернуть организму бодрость после зимы.В день медик рекомендует делать минимум 10 тысяч шагов, в неделю — 70 тысяч.Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, недели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.Можно пойти еще дальше и выбрать не просто прогулку, а скандинавскую ходьбу — это способ не только держать тело в тонусе, но и сжигать большое количество калорий. Однако все нужно делать с умом, призвала Ионова.Также есть люди, предпочитающие ходьбе бег. Это тоже имеет место быть, но тем, у кого есть лишний вес, болезнь сустав и кто уже в преклонном возрасте, рекомендуется отказаться от этого вида спорта.

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