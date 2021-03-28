Don't worry, be healthy: сколько шагов нужно делать в день здоровому человеку?

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Терапевт и кардиолог Лидия Ионова рассказала, сколько необходимо двигаться, чтобы вернуть организму бодрость после зимы.В день медик рекомендует делать минимум 10 тысяч шагов, в неделю — 70 тысяч.Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, недели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.Можно пойти еще дальше и выбрать не просто прогулку, а скандинавскую ходьбу — это способ не только держать тело в тонусе, но и сжигать большое количество калорий. Однако все нужно делать с умом, призвала Ионова.Также есть люди, предпочитающие ходьбе бег. Это тоже имеет место быть, но тем, у кого есть лишний вес, болезнь сустав и кто уже в преклонном возрасте, рекомендуется отказаться от этого вида спорта.
Тем, кто хочет двигаться и активно сжигать калории, рекомендуется попробовать скандинавскую ходьбу.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Терапевт и кардиолог Лидия Ионова рассказала, сколько необходимо двигаться, чтобы вернуть организму бодрость после зимы.
В день медик рекомендует делать минимум 10 тысяч шагов, в неделю — 70 тысяч.
Почему это важно? Как правило, студент или офисный работник чаще сидит, недели двигается. И этот образ жизни необходимо менять, ведь тело человека приспособлено к физическим нагрузкам, и ходьба в данном случае — отличный компромисс.
Можно пойти еще дальше и выбрать не просто прогулку, а скандинавскую ходьбу — это способ не только держать тело в тонусе, но и сжигать большое количество калорий.
Однако все нужно делать с умом, призвала Ионова.
"У нас бывает пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно", — отметила кардиолог.
Также есть люди, предпочитающие ходьбе бег.
Это тоже имеет место быть, но тем, у кого есть лишний вес, болезнь сустав и кто уже в преклонном возрасте, рекомендуется отказаться от этого вида спорта.