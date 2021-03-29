Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четыре боксера из Узбекистана получили лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио, передает Футболиум. Честь республики на главных соревнованиях четырехлетия будут защищать Фанат Кахрамонов (в весе до 75 кг), Дильшод Рузметов (в весе до 81 кг), Райхона Кадырова (до 60 кг) и Мафтуна Мелиева (до 69 кг). Таким образом, в мужском турнире Узбекистан будет представлен во всех 8 категориях. Столько же лицензий имеет только Казахстан, однако не исключено, что другие страны также увеличат число своих представителей на Олимпиаде, поскольку отборочные турниры в Америке и Европе еще продолжаются.В женских соревнованиях по боксу Узбекистан впервые будет представлен на Олимпиаде в трех категориях из пяти. Сейчас боксерская олимпийская сборная самая многочисленная. Однако отборочные турниры на участие в ОИ еще не завершились и вполне вероятно, что это положение изменится. На сегодняшний день на счету Узбекистана 29 лицензий в 11 видах спорта.Несколько дней назад Федерация фехтования Узбекистана сообщила о том, что отечественная шпажистка Малика Хакимова завоевала первую в истории республики прямую лицензию на участие в Олимпиаде в Японии.При этом Узбекистан еще имеет шансы увеличить квоту в фехтовании азиатском квалификационном турнире, который пройдет в Ташкенте 25-26 апреля. Там будет разыгрываться по одной квоте в каждом виде программы.
В мужском турнире Узбекистан будет представлен во всех 8 категориях. Столько же лицензий имеет только Казахстан, однако не исключено, что другие страны еще увеличат число своих представителей на Олимпиаде.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четыре боксера из Узбекистана получили лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио, передает Футболиум. Честь республики на главных соревнованиях четырехлетия будут защищать Фанат Кахрамонов (в весе до 75 кг), Дильшод Рузметов (в весе до 81 кг), Райхона Кадырова (до 60 кг) и Мафтуна Мелиева (до 69 кг).
Таким образом, в мужском турнире Узбекистан будет представлен во всех 8 категориях. Столько же лицензий имеет только Казахстан, однако не исключено, что другие страны также увеличат число своих представителей на Олимпиаде, поскольку отборочные турниры в Америке и Европе еще продолжаются.
В женских соревнованиях по боксу Узбекистан впервые будет представлен на Олимпиаде в трех категориях из пяти.
Сейчас боксерская олимпийская сборная самая многочисленная. Однако отборочные турниры на участие в ОИ еще не завершились и вполне вероятно, что это положение изменится. На сегодняшний день на счету Узбекистана 29 лицензий в 11 видах спорта.
Несколько дней назад Федерация фехтования Узбекистана сообщила о том, что отечественная шпажистка Малика Хакимова завоевала первую в истории республики прямую лицензию на участие в Олимпиаде в Японии.
При этом Узбекистан еще имеет шансы увеличить квоту в фехтовании азиатском квалификационном турнире, который пройдет в Ташкенте 25-26 апреля. Там будет разыгрываться по одной квоте в каждом виде программы.