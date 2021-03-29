Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20210329/boksery-uzbekistana-zavoevali-esche-chetyre-litsenzii-na-uchastie-v-oi-v-tokio-18006864.html
Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио
Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четыре боксера из Узбекистана получили лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио, передает Футболиум. Честь республики на
2021-03-29T12:49+0500
2021-03-29T12:49+0500
спорт
федерация фехтования узбекистана
олимпийские игры в токио
федерация бокса узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/744/46/7444681_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_3108fcdee5a09882bbcc9b73c35def91.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четыре боксера из Узбекистана получили лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио, передает Футболиум. Честь республики на главных соревнованиях четырехлетия будут защищать Фанат Кахрамонов (в весе до 75 кг), Дильшод Рузметов (в весе до 81 кг), Райхона Кадырова (до 60 кг) и Мафтуна Мелиева (до 69 кг). Таким образом, в мужском турнире Узбекистан будет представлен во всех 8 категориях. Столько же лицензий имеет только Казахстан, однако не исключено, что другие страны также увеличат число своих представителей на Олимпиаде, поскольку отборочные турниры в Америке и Европе еще продолжаются.В женских соревнованиях по боксу Узбекистан впервые будет представлен на Олимпиаде в трех категориях из пяти. Сейчас боксерская олимпийская сборная самая многочисленная. Однако отборочные турниры на участие в ОИ еще не завершились и вполне вероятно, что это положение изменится. На сегодняшний день на счету Узбекистана 29 лицензий в 11 видах спорта.Несколько дней назад Федерация фехтования Узбекистана сообщила о том, что отечественная шпажистка Малика Хакимова завоевала первую в истории республики прямую лицензию на участие в Олимпиаде в Японии.При этом Узбекистан еще имеет шансы увеличить квоту в фехтовании азиатском квалификационном турнире, который пройдет в Ташкенте 25-26 апреля. Там будет разыгрываться по одной квоте в каждом виде программы.
/20210216/Kak-budut-vyglyadet-medali-Olimpiady-v-Tokio--pervye-foto-16014217.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/744/46/7444681_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_e6a0f66cb1b52a4a55d524bfd6b1ac9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
федерация фехтования узбекистана, олимпийские игры в токио, федерация бокса узбекистана

Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио

12:49 29.03.2021
1163
© PixabayБоксерские перчатки, архивное фото
Боксерские перчатки, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Pixabay
В мужском турнире Узбекистан будет представлен во всех 8 категориях. Столько же лицензий имеет только Казахстан, однако не исключено, что другие страны еще увеличат число своих представителей на Олимпиаде.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четыре боксера из Узбекистана получили лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио, передает Футболиум. Честь республики на главных соревнованиях четырехлетия будут защищать Фанат Кахрамонов (в весе до 75 кг), Дильшод Рузметов (в весе до 81 кг), Райхона Кадырова (до 60 кг) и Мафтуна Мелиева (до 69 кг).
Таким образом, в мужском турнире Узбекистан будет представлен во всех 8 категориях. Столько же лицензий имеет только Казахстан, однако не исключено, что другие страны также увеличат число своих представителей на Олимпиаде, поскольку отборочные турниры в Америке и Европе еще продолжаются.
В женских соревнованиях по боксу Узбекистан впервые будет представлен на Олимпиаде в трех категориях из пяти.
Мужчина с котом в сумке на фоне олимпийских колец в Токио - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
В мире
Как будут выглядеть медали Олимпиады в Токио — первые фото
16 февраля, 17:40
230
Сейчас боксерская олимпийская сборная самая многочисленная. Однако отборочные турниры на участие в ОИ еще не завершились и вполне вероятно, что это положение изменится. На сегодняшний день на счету Узбекистана 29 лицензий в 11 видах спорта.
Несколько дней назад Федерация фехтования Узбекистана сообщила о том, что отечественная шпажистка Малика Хакимова завоевала первую в истории республики прямую лицензию на участие в Олимпиаде в Японии.
При этом Узбекистан еще имеет шансы увеличить квоту в фехтовании азиатском квалификационном турнире, который пройдет в Ташкенте 25-26 апреля. Там будет разыгрываться по одной квоте в каждом виде программы.
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:10В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
14:04Как быстро похудеть к лету в домашних условиях — 5 упражнений от мастера спорта
14:01Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент
14:00Не рвется и не намокает: бумага из камня становится популярной в Узбекистане
13:29UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля
13:26Для мигрантов в России запустят собственную систему "Госуслуг"
13:19Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19
12:49Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио
12:34Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео
12:28В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие
12:04В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%
11:57Центральная Азия и Ближний Восток помогут Афганистану вернуться "к жизни"
11:52В столице прошел III Ташкентский международный марафон
10:57В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные
10:53США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо
10:44Самые сексуальные лысые мужчины
10:29"Как у пташки крылья": сколько на самом деле стоит биткоин
10:17Судно Ever Given, заблокировавшее Суэцкий канал, удалось снять с мели — видео
10:12В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках
09:38Как Узбекистан будет "управлять" водой — знают в соседнем Кыргызстане