https://uz.sputniknews.ru/20210329/boksery-uzbekistana-zavoevali-esche-chetyre-litsenzii-na-uchastie-v-oi-v-tokio-18006864.html

Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио

Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четыре боксера из Узбекистана получили лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио, передает Футболиум. Честь республики на

2021-03-29T12:49+0500

2021-03-29T12:49+0500

2021-03-29T12:49+0500

спорт

федерация фехтования узбекистана

олимпийские игры в токио

федерация бокса узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Четыре боксера из Узбекистана получили лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио, передает Футболиум. Честь республики на главных соревнованиях четырехлетия будут защищать Фанат Кахрамонов (в весе до 75 кг), Дильшод Рузметов (в весе до 81 кг), Райхона Кадырова (до 60 кг) и Мафтуна Мелиева (до 69 кг). Таким образом, в мужском турнире Узбекистан будет представлен во всех 8 категориях. Столько же лицензий имеет только Казахстан, однако не исключено, что другие страны также увеличат число своих представителей на Олимпиаде, поскольку отборочные турниры в Америке и Европе еще продолжаются.В женских соревнованиях по боксу Узбекистан впервые будет представлен на Олимпиаде в трех категориях из пяти. Сейчас боксерская олимпийская сборная самая многочисленная. Однако отборочные турниры на участие в ОИ еще не завершились и вполне вероятно, что это положение изменится. На сегодняшний день на счету Узбекистана 29 лицензий в 11 видах спорта.Несколько дней назад Федерация фехтования Узбекистана сообщила о том, что отечественная шпажистка Малика Хакимова завоевала первую в истории республики прямую лицензию на участие в Олимпиаде в Японии.При этом Узбекистан еще имеет шансы увеличить квоту в фехтовании азиатском квалификационном турнире, который пройдет в Ташкенте 25-26 апреля. Там будет разыгрываться по одной квоте в каждом виде программы.

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федерация фехтования узбекистана, олимпийские игры в токио, федерация бокса узбекистана